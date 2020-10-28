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В Дарницком районе Киева обнаружена фальсификация протоколов местных выборов, – глава теризбиркома

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Дарницком районе Киева обнаружена фальсификация протоколов местных выборов, – глава теризбиркома

Председатель Дарницкой территориальной избирательной комиссии (ТИК) Владимир Селезнев сообщил, что в Дарницком районе Киева обнаружена фальсификация протоколов подсчета голосов по выборам в Киевский городской совет. А именно, были обнаружены разночтения в количестве голосов по выборам в Киевсовет между предварительными и уточненными протоколами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Украинские новости".

"Мы получили сегодня (28 октября) уточненные 1-й и 2-й экземпляры (протоколов) от участковых избирательных комиссий. При обработке уточненных экземпляров протоколов было обнаружено расхождение между данными о результатах голосования по партийным избирательным спискам, то есть самих голосов избирателей", - сказал Селезнев.

Председатель комиссии утверждает, что при составлении уточненных протоколов не присутствовали члены комиссии, в связи с чем будет проведено расследование относительно того, кто составил эти протоколы.

"Также один из членов (участковой избирательной) комиссии публично заявил, что он не присутствовал при составлении уточненного протокола. И у нас остается вопрос, кто протокол составлял... Нам необходимо установить есть ли различия в протоколах - выяснить это можно только пересчетом (голосов)", - уточнил председатель Дарницкой ТИК.

Для получения результатов голосования, по словам Селезнева, необходим пересчет голосов на обоих избирательных участках Дарницкого района, который состоится 29 октября.

"Мы (ТИК) получили информацию, что в преварительных протоколах и уточненных протоколах есть расхождение с помощью программного обеспечения, сравнили экземпляры - действительно моменты расхождений есть. И мы приняли коллегиальное решение о пересчете голосов", - резюмировал Селезнев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского

Автор: Роман Свиридович
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Каломойшовибори
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28.10.2020 19:04 Ответить
Если крадут голоса у опеЗЕже, то ничего страшного в этом нет.
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28.10.2020 19:15 Ответить
Пальчевський гірше. Він новий.
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28.10.2020 19:21 Ответить
І язикатий. А клоун рабіновіч вже приївся, і всі знають його послужний список з відсидками і лінолєумом для гризодубової.
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28.10.2020 19:22 Ответить
Те що обидва цвай - ясно. Жо(лудя) на Пальця міняють -як в старій хохмі - порівнюй жопу з пальцем
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28.10.2020 19:24 Ответить
Нехай слугам уродів та зажопам нарахують менше, а пальцям - більше, але так, щоб не добрався до Київради
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28.10.2020 19:40 Ответить
Как там Аваковы говорят: "В целом во время выбором нарушений не было".

Со времен Ялынковича власть так не мутила на выборах.
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28.10.2020 19:58 Ответить
 
 