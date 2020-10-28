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На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции стороны договорились об открытии двух КПВВ на линии разграничения на Луганщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов. Резников также пригласил представителя ОБСЕ Хайди Грау посетить КПВВ совместно.

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"Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", - говорится в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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После всех "успехов" лизнуть в жопу сепаратистов, это святое!
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28.10.2020 19:21 Ответить
Это же наши люди ! На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП - Цензор.НЕТ 4585
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28.10.2020 19:23 Ответить
Гуляй, бидло! Украіна щедра!
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28.10.2020 19:26 Ответить
Не, ну есть ум в голове??? В разгул пандемии пускать к себе дополнительное количество инфицированных людей! А потом Степашка будет трандеть, что у нас закончились даже резервные койко-места, а кислород и подавно! А все потому, что ЭТО МЫ ходим без масок и редко моем руки.
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28.10.2020 19:37 Ответить
"Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта." Источник: https://censor.net/ru/n3227742 обратите внимание-грузового(!) транспорта это для будущей свободной эконом.зоны ?
Но есть еще- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил представителям ОБСЕ презентовать до 4 ноября свой вариант "Плана действий" относительно интенсификации процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.Слуги уродца планируют вновь посетить Донбасс.Так что ноябрь скучным не будет
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28.10.2020 19:44 Ответить
Если открывать один за одним пункты пропуска,то в итоге так называемая линия разграничения просто исчезнет На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП - Цензор.НЕТ 639 А иначе на хрена нужна эта куча кпп?
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28.10.2020 20:23 Ответить
КПВВ Золотое НЕ ОТКРОЕТСЯ! ЖдемС 10-те листопада!
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29.10.2020 17:29 Ответить
 
 