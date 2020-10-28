На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции стороны договорились об открытии двух КПВВ на линии разграничения на Луганщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов. Резников также пригласил представителя ОБСЕ Хайди Грау посетить КПВВ совместно.

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"Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", - говорится в сообщении.