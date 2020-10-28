На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции стороны договорились об открытии двух КПВВ на линии разграничения на Луганщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.
Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов. Резников также пригласил представителя ОБСЕ Хайди Грау посетить КПВВ совместно.
"Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", - говорится в сообщении.
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Но есть еще- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил представителям ОБСЕ презентовать до 4 ноября свой вариант "Плана действий" относительно интенсификации процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.Слуги уродца планируют вновь посетить Донбасс.Так что ноябрь скучным не будет