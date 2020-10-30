Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный суд полностью уничтожил систему электронного декларирования и значительную часть антикоррупционных достижений Революции Достоинства.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил общественный деятель, глава правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожил таким образом, чтобы специально нарушить обязательства Украины едва ли не перед всеми западными партнерами (ЕС, МВФ, ВБ, США и другие). В сегодняшнем составе КСУ - угроза и национальной безопасности, и Конституции. Зеленский должен срочно созвать СНБО и реагировать на угрозу национальной безопасности. Иначе он - соучастник этого преступления", - подчеркнул Шабунин.
Он также сообщил, что его утверждения базируются на анализе решение КС, сделанном ЦПК, а в пятницу под зданием суда пройдет акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".
"Приходите все, пожалуйста. Это уже не столько вопрос противодействия коррупции, как защиты государства как такового", - призвал антикоррупционер.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Шабунин представляет интересы этих партнёров и не бесплатно, а это смахивает на коррупцию.
Давай МВФ , до свидания !
Привет гривна по 100 за бакс !
Сделайте себя ещё раз !
Где всенародно избранный поедатель шаурмы - разносчик посылок?
Где этот, один из самых влиятельных политиков мира?
Перед местными выборами, он трещал как сорока, а теперь - молчок!
С одной стороны болт от Запада, с другой болт от Коломоя.
Коломой ближе и своим болтом порвет Бубу на тряпки. Но на Западе деньги... были...
FuckТ на лице
ЗЕ не имеет полномочий разогнать Конституционный суд. Он может только по своей квоте назначать судий.
Чи путєн твій керманич???
Тобі потрібен рафінований патріот, на білому запорожці...
Ну, ну...
Чи таки путєн - твій рулєвой???😁