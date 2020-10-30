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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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КС (2131) Шабунин (464) электронное декларирование (1015)

Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

Конституционный суд полностью уничтожил систему электронного декларирования и значительную часть антикоррупционных достижений Революции Достоинства.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил общественный деятель, глава правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожил таким образом, чтобы специально нарушить обязательства Украины едва ли не перед всеми западными партнерами (ЕС, МВФ, ВБ, США и другие). В сегодняшнем составе КСУ - угроза и национальной безопасности, и Конституции. Зеленский должен срочно созвать СНБО и реагировать на угрозу национальной безопасности. Иначе он - соучастник этого преступления", - подчеркнул Шабунин.

Он также сообщил, что его утверждения базируются на анализе решение КС, сделанном ЦПК, а в пятницу под зданием суда пройдет акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ

"Приходите все, пожалуйста. Это уже не столько вопрос противодействия коррупции, как защиты государства как такового", - призвал антикоррупционер.

Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин 01

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Давай безвиз , до свидания !
Давай МВФ , до свидания !
Привет гривна по 100 за бакс !
Сделайте себя ещё раз !
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28.10.2020 19:34
+21
Где же король игры на рояле?
Где всенародно избранный поедатель шаурмы - разносчик посылок?
Где этот, один из самых влиятельных политиков мира?
Перед местными выборами, он трещал как сорока, а теперь - молчок!
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28.10.2020 19:42
+15
А что тебе "твоя собственная Констітуция" говоріт? Вона забороняє тобі перевіряти статки чинуш, яких ти наймаєш на держслужбу?
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28.10.2020 19:40
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Вот только в этом я с ним согласен .
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28.10.2020 19:33 Ответить
Ради хотелок партнёров будем игнорировать свою собственною Конституцию?
Шабунин представляет интересы этих партнёров и не бесплатно, а это смахивает на коррупцию.
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28.10.2020 19:36 Ответить
А что тебе "твоя собственная Констітуция" говоріт? Вона забороняє тобі перевіряти статки чинуш, яких ти наймаєш на держслужбу?
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28.10.2020 19:40 Ответить
до жабуні звичайно багато питань, їхав би він свою істєрічєскую родіну і там спробував отако побалаболити
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28.10.2020 21:33 Ответить
Коституцию нужно выполнять не глядя на озабоченности партнёров.
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28.10.2020 19:33 Ответить
А если крепостное право зеленский запишет в Конституцию, - побежишь регистрироваться крепостным?
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28.10.2020 19:40 Ответить
Да этот-кацапченок пригожинский,говнометчиком работает...
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28.10.2020 20:12 Ответить
І їзьбьйонучьку сваю он самалічьна з паліл --їзьжьйогь!
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28.10.2020 23:05 Ответить
Бабки поверніть спочатку, тварини корупційні!
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28.10.2020 19:41 Ответить
Потрібно...тільки всі у владі на Конституцію болт кладуть. Взяти хоча б презумпцію невинуватості чи безкоштовну медицину.
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28.10.2020 20:13 Ответить
Давай безвиз , до свидания !
Давай МВФ , до свидания !
Привет гривна по 100 за бакс !
Сделайте себя ещё раз !
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28.10.2020 19:34 Ответить
Ти чого розкудахтався?
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28.10.2020 19:42 Ответить
Єта анє розкудкудакалися.
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28.10.2020 23:06 Ответить
Опять ты вылез злорадствовать.
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28.10.2020 23:27 Ответить
Портнов же писал.
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28.10.2020 19:36 Ответить
А тебе, как соавтору звиздеца, хоть корзину печенья выдали?
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28.10.2020 19:38 Ответить
"проституционный" суд - это продажные тварюки, работают против Украины. они еще за "повноваження януковича" не ответили.
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28.10.2020 19:39 Ответить
Где же король игры на рояле?
Где всенародно избранный поедатель шаурмы - разносчик посылок?
Где этот, один из самых влиятельных политиков мира?
Перед местными выборами, он трещал как сорока, а теперь - молчок!
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28.10.2020 19:42 Ответить
А де реакція сцикуна, і де воно взагалі?
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28.10.2020 19:44 Ответить
А шо Буба может сказать?

С одной стороны болт от Запада, с другой болт от Коломоя.
Коломой ближе и своим болтом порвет Бубу на тряпки. Но на Западе деньги... были...
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28.10.2020 19:53 Ответить
Старе погоняло - півшостого - отримало новий сенс!

Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3256
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28.10.2020 19:59 Ответить
Воно вже готове стати на підалі, ща вигребуть все, що можна і ноги вєнтєлями, а народ хай випутується
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28.10.2020 19:57 Ответить
Украина - это не Европа. Людишки это должны усвоить.
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28.10.2020 19:44 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-holova-ksu-krym/30917788.html

FuckТ на лице
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28.10.2020 19:45 Ответить
Чому я не здивований?!
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28.10.2020 19:49 Ответить
Думаем, что ты баран тупой.

ЗЕ не имеет полномочий разогнать Конституционный суд. Он может только по своей квоте назначать судий.
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28.10.2020 19:54 Ответить
Будут пісать, што зєльоним дібілам понадобілось целих полтора года, штоби наконєц прізнать што оні такі зєльониє дібіли.
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28.10.2020 19:57 Ответить
Иначе он - соучастник этого преступления", - подчеркнул Шабунин. - антиукраинское преступление суда ,никогда бы не было совершено ,без "зе" соучастника ,,,
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28.10.2020 20:00 Ответить
Я думаю решение писала ОПЗЖопа, которая и иск в суд подавала.
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28.10.2020 20:06 Ответить
Шабунин опять дурака включает. Какой"принял Конституционный суд принял"? Это принял Коломойский руками Зеленского. Призыв "созвать СНБО", оттдает идиотизмом.
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28.10.2020 20:07 Ответить
Не кидає мене бажання #уярити цих шабуніних по потилиці лопатою, за те, що лили бруд на Пороха і готували цей реванш олігархів та мацкви...
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28.10.2020 20:15 Ответить
Пшел нах... со своим порохом !!!
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28.10.2020 20:44 Ответить
Зелений клован подобається???
Чи путєн твій керманич???
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28.10.2020 21:04 Ответить
Ср..ть мне на зеленского и на твоего пороха - один другого лучше !
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28.10.2020 21:50 Ответить
Аааа...
Тобі потрібен рафінований патріот, на білому запорожці...
Ну, ну...
Чи таки путєн - твій рулєвой???😁
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28.10.2020 22:10 Ответить
Русккєй воно.Чого ж хотіти з нього?
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28.10.2020 23:08 Ответить
ну да, из тех кто не за бубочку голосовал, а против Пороха.
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28.10.2020 23:29 Ответить
а може краще ти зі шмарклею Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2510
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28.10.2020 21:35 Ответить
Зрозумійте, Е декларації не тільки рогоанальним недобиткам поперек горла..суддям показати "чесно зароблене" теж ще той геморой..
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28.10.2020 20:16 Ответить
Пора выходить на Майдан !!!!
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28.10.2020 20:16 Ответить
Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1357
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28.10.2020 21:00 Ответить
Рішення Конституційного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає, але ніщо не заважає скасувати сам КС (разом з усіма його сумнівними рішеннями), внісши відповідні зміни до Конституції!
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28.10.2020 21:45 Ответить
У нас нормальні судді частково лишились лише по глухих районах в адмінсудах, решта давно почищені, не кожний суддя назбирає потрібну суму для затвердження президентом потім ще річні віддати голові суду, а ВС і КС це вершина корупції, тому тут не судді винуваті а система причому ця система створена давно Зе просто в неї влився
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28.10.2020 23:33 Ответить
А що слабо замість того, щоб "віддавати річні голові суду" та ін., задокументувати факт вимагання і отримання хабаря (гаджетів для цього зараз більше, ніж достатньо) і публічно оприлюднити перед тим, як занести відповідну заяву в антикорупційні органи?
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28.10.2020 23:59 Ответить
Ви реально вірите в це у нас після 2014 судді адмін взбунтувались проти голови, відкрито заявили що він вимагає грошей були докази і що в результаті двоє суддів не пройшли переатестацію, голова суду так і лишився... Мафія в верху на чолі держави при чому після революції ми змінюєм тільки групування одне на друге а нічого системно не міняється...
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29.10.2020 09:22 Ответить
для начала нужно заблокировать кредиты и отменить безвиз, если не поможет ввести санкции иначе эта банда приведет страну к краху
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29.10.2020 00:08 Ответить
Шабуніни, Лещенки, Найоби, Защоки - ідіть на юх! Це ваші потуги, це ваша робота. Заткніться і ні звука з ваших погних і чорних ротів.
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29.10.2020 07:45 Ответить
Этот зелёный дурачок будет на что-то реагировать?
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29.10.2020 09:31 Ответить
 
 