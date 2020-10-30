Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

Конституционный суд полностью уничтожил систему электронного декларирования и значительную часть антикоррупционных достижений Революции Достоинства.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил общественный деятель, глава правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожил таким образом, чтобы специально нарушить обязательства Украины едва ли не перед всеми западными партнерами (ЕС, МВФ, ВБ, США и другие). В сегодняшнем составе КСУ - угроза и национальной безопасности, и Конституции. Зеленский должен срочно созвать СНБО и реагировать на угрозу национальной безопасности. Иначе он - соучастник этого преступления", - подчеркнул Шабунин.

Он также сообщил, что его утверждения базируются на анализе решение КС, сделанном ЦПК, а в пятницу под зданием суда пройдет акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

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"Приходите все, пожалуйста. Это уже не столько вопрос противодействия коррупции, как защиты государства как такового", - призвал антикоррупционер.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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