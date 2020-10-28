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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) переговоры (4649) Трехсторонняя контактная группа (842)

Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже в сентябре этого года", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Кравчук указал, что Украина также подготовит свой проект плана действий.

"Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы", - указал Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
молодец какой, - "предложил разработать план".
Не зря деньги платятся
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28.10.2020 19:43
+5
До Кравчука знову альцгеймер заговорив ?
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28.10.2020 19:51
+3
Для прикриття того, про що вже напряму домовились з терористами ордло.Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 1945
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28.10.2020 19:47
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молодец какой, - "предложил разработать план".
Не зря деньги платятся
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28.10.2020 19:43 Ответить
"Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность..." выполнять поручения оккупанта. (с) кривчук.
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28.10.2020 19:44 Ответить
До чого тут ОБСЄ?!
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28.10.2020 19:44 Ответить
Для прикриття того, про що вже напряму домовились з терористами ордло.Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 1945
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28.10.2020 19:47 Ответить
Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 3110
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28.10.2020 19:45 Ответить
ОБСЄ виступає посередником між Україною і РФ (агресором)?!
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28.10.2020 19:45 Ответить
***** розблокує ТКГ лише з-за умови повної капітуляції України. І мертвечуковий Кравчук це прекрасно знає.
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28.10.2020 19:46 Ответить
Макарич, час тобі придивлятись до земельної ділянки на Байкової Горі, на фіг тобі той формат де труа
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28.10.2020 19:47 Ответить
Геніальна пропозиція.
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28.10.2020 19:47 Ответить
Он уже вошел в историю : нищие 90-х с "кравчучками" .
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28.10.2020 19:48 Ответить
А не второй ли пункт "5 питань президента" хотят "протолкнуть" :

Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 5554

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28.10.2020 19:50 Ответить
До Кравчука знову альцгеймер заговорив ?
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28.10.2020 19:51 Ответить
він з ним вже посувітувався.
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28.10.2020 19:53 Ответить
Черти его с Фокиным который год с фонарями ищут, а он старую песню - углУбить, расширить, возобновить...
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28.10.2020 19:55 Ответить
Это старая партийная номенклатурная фишка - ******* оппонентов до смерти скучной ничего не значащей болтовнёй в виде углубленией, расширенией, возобновлений и т д. Уж кто-кто, а эти товарищи в этом мастаки, ещё со времён советских партийных сьездов.)
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28.10.2020 20:06 Ответить
Там вже 6 років ніц не працює- тому планом більше, планом менше...
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28.10.2020 19:58 Ответить
План по созданию плана по созданию плана разблокировки плана по разблокировки контактной групи
Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 9175
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28.10.2020 20:01 Ответить
подарите лёне надувную зелёную дэушку с серпом и молотом в каждой клешне...
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28.10.2020 20:29 Ответить
Медицинский канабис дайте этому патриоту
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28.10.2020 21:55 Ответить
старый пердун сиди дома и жуй сопли а ты ещё хочешь чем то рулить
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28.10.2020 21:59 Ответить
Заблокировать, залить сургучом, поставить печать и готовить беспилотники! Вместо Зеленского пригласить азербайджанца, если среди украинцев некого найти на пост президента, способного сказать на весь мир: "Зубами, ****, рвать буду за Украину!"
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29.10.2020 05:49 Ответить
Кравчук решті учасників ТКГ: "Мені б оце наостанок іще б одну хатинку з копанкою у Швейцарії, а там хоч очі одне одному гівном позамазуйте".
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29.10.2020 07:00 Ответить
 
 