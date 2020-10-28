Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже в сентябре этого года", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Кравчук указал, что Украина также подготовит свой проект плана действий.

"Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы", - указал Кравчук.

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