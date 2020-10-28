Кравчук призвал главарей террористов из ОРДЛО разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные "власти" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки плана действий по разблокированию работы ТКГ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду по итогам заседания ТКГ.

"Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле", - отмечается в информации.

В свою очередь спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным.

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