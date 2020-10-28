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Кравчук призвал главарей террористов из ОРДЛО разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук призвал главарей террористов из ОРДЛО разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные "власти" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки плана действий по разблокированию работы ТКГ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду по итогам заседания ТКГ.

"Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле", - отмечается в информации.

В свою очередь спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Кравчук в очередной раз призвал, Зеля промолчал, Путин положил.
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28.10.2020 20:15
+8
А вот Алиев поступил мудрее - он не призывал, а молча стал убивать террористов.
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28.10.2020 20:15
+8
Леня, да сепары твое мнение на одном органе вертели. Ты хоть раз поставил вопрос перед этими ублюдками, что если они хоть раз выстрелят по наших позициях, будут затягивать с обменом, то ни одна мразь с той стороны, ни за продуктами, ни за пенсиями в свободную Украину носа не покажет. Какого хрена ты там сидишь, покажи что нынешние власти что то могут сделать. Хотя о чем я, когда малоросы у власти.
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28.10.2020 20:19
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А вот Алиев поступил мудрее - он не призывал, а молча стал убивать террористов.
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28.10.2020 20:15 Ответить
Бо він має таку можливість, а ми- ні.
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28.10.2020 20:16 Ответить
Хтось шукає можливості, а хтось - атгаворкі...
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28.10.2020 20:20 Ответить
Кравчук в очередной раз призвал, Зеля промолчал, Путин положил.
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28.10.2020 20:15 Ответить
призвал... и шо террористы почулы?
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28.10.2020 20:30 Ответить
Ні, не почули. Вони й не збирались чути. А ось Президента Азербайджану почули, аж завили суки.
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28.10.2020 20:39 Ответить
"Удерживаемые лица", не пленные. Во как. Окно Овертона на всю стену.
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28.10.2020 20:15 Ответить
Це залежить виключно від *****- і Кравчук це чудово знає.
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28.10.2020 20:15 Ответить
а зеля твій знає ?
якщо знає, то чому ретранслює на всю Україну брехню, ніби рашка ні до чого ?
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28.10.2020 20:18 Ответить
А що робити з в'язнями, які знаходяться на росії ?
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28.10.2020 20:16 Ответить
Старый мухомор призвал? А они шо?
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28.10.2020 20:17 Ответить
надо же работу хоть какую показывать вот и призывает
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28.10.2020 20:31 Ответить
хай сначала заклеймит медведчукчу с рабиновичем и шариком,призывник хренов...
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28.10.2020 20:19 Ответить
Если этой крысе задать вопрос - с кем у нас война?, оно промычит нечто вроде "ми..якщо так ставити питання.. прийти до порозумiння.."
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28.10.2020 20:19 Ответить
Леня, да сепары твое мнение на одном органе вертели. Ты хоть раз поставил вопрос перед этими ублюдками, что если они хоть раз выстрелят по наших позициях, будут затягивать с обменом, то ни одна мразь с той стороны, ни за продуктами, ни за пенсиями в свободную Украину носа не покажет. Какого хрена ты там сидишь, покажи что нынешние власти что то могут сделать. Хотя о чем я, когда малоросы у власти.
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28.10.2020 20:19 Ответить
Що, Кравчук, час міняти агентів ФСБ і ГРУ на простих громадян з ОРДЛО? Хозяї- кремляді тиснуть?
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28.10.2020 20:27 Ответить
помница во времена исторического материализма, постоянно печатались " призывы цк кпсс и его политбюра к .......". кравчук - современное дитё прошлого "призывы кравчука к главарям террористов ордло и параши". эффект и тех, и тех призывов был и есть тождественен.
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28.10.2020 20:27 Ответить
Ну это уже прогресс. Следующий этап, слезно попросит, а потом будет умолять стоя на коленях! Далеко пойдем разговаривать с кацапоублюдками с позиции слабого... В целом, это импотентное действие от импотентного субъекта! Там не с кем разговаривать, там только есть кого утилизировать... но эта проклятая импотенция...🥺
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28.10.2020 20:43 Ответить
Кравчук продовжує налагоджувати прямий діалог з терористами. "Гражданский конфликт", як фуйло і стверджувало.
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28.10.2020 20:44 Ответить
Остатки ума не дают покоя комуняке, лучше бы молчал, казался бы умным.
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28.10.2020 20:52 Ответить
Когда уже кравчучка поедет в днр, на подвал? Ведь обещал вместе со своим ватным другом фокиным.
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29.10.2020 01:07 Ответить
Заодно, призвал бы их застрелиться!
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29.10.2020 05:45 Ответить
 
 