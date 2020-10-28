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Трое чиновников Николаевского филиала АМПУ подозреваются в завладении более 1 млн грн, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое чиновников Николаевского филиала АМПУ подозреваются в завладении более 1 млн грн, - Нацполиция

Группе должностных лиц Николаевского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" сообщено о подозрении за завладение более 1 млн грн. Среди подозреваемых - двое заместителей руководителя филиала, действующий и бывший, а также начальник отдела.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, коррупционную "схему" завладения средствами предприятия, лиц, причастных к ее организации, разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области НПУ, следователи следственного управления областной полиции.

Установлено, что с целью завладения средствами чиновники подыскивали лиц - жителей столицы и столичного региона - и фиктивно трудоустраивали на работу в порт. Затем несуществующим работникам начисляли заработную плату, которую в дальнейшем распределяли между всеми участниками сделки.

По такой схеме злоумышленникам удалось завладеть более чем миллионом гривен.

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На основании полученных доказательств причастности должностных лиц к совершению преступления трем лицам следователи под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. А именно - действующему и уже бывшему заместителям руководителя Николаевского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" и начальнику отдела этого же филиала.

Кроме того, правоохранители провели санкционированные обыски по местам работы и жительства подозреваемых, а также лиц, которые также могут быть причастны к преступлению.

Автор: Анна Судак
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28.10.2020 21:03 Ответить
Чого ви причепилися до чесних корупціонерів?
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28.10.2020 21:10 Ответить
Спасибо зебилам, теперь коррупционеры могут не декларировать доходы.
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28.10.2020 21:14 Ответить
і тільки Арсен Борисович методично, зціпивши зуби знищує корупцію.
Сльзи. Сльози душать і заважають говорити...
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28.10.2020 21:17 Ответить
Від сьогодня - ПОХ: все законно та конституційно! Трое чиновников Николаевского филиала АМПУ подозреваются в завладении более 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5933
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28.10.2020 21:25 Ответить
Главное, что наш президент не крадет, а остальным можно. А для гарантии чтобы не посадили надо просто побольше украсть. И к тому же можно даже не декларировать. Лепота!!
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29.10.2020 07:17 Ответить
 
 