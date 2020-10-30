После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, назначение которого на должность признано Конституционным судом неконституционным, считает что решение КС о декриминализации недостоверного декларирования принято в пользу определенных политических элит и в целом свидетельствует об угрозе антикоррупционной системе страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадскому" заявил глава НАБУ Сытник, комментируя решение КС,
Он отметил, что это стало "очередным ударом" для антикоррупционной системы. По его словам, около 100 дел по недостоверном декларированию, которые расследуются НАБУ, будут закрыты, еще около 20 находится на рассмотрении судов.
"Решение (КС) принято в угоду определенным элитам", - выразил убеждение Сытник, добавив, что таким образом антикоррупционные органы "лишаются инструментов борьбы с коррупцией".
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Да и страна как минимум на 75 процентов( а обьективно наверное еще больше) населена слабоумными рашкованосовками...
Не успел начать работать...
Они за свое умерли. За то, во что верили. И отдали абсолютно все, что могли
Сейчас уже верить просто не во что. Ну не в иудейского же бога,в которого сами иудеи не верят
АнгличанкаПорошенко гадит.
Автор:Сергій Лещенко
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-Литвинов - делегувавсь в КС від суддів ( квота) . 2013 рік
( далі аналогічно )
-Тупицький - Янукович 2013
-Касмінін - Янукович 2013
-Сас - ВРУ 2014
-Сліденко - ВРУ 2014
-Мойсик - Порошенко 2016
-Колісник - Порошенко 2016
-Кривенко - судді 2016
-Городовенко - судді 2017
-Лемак - Порошенко 2018
-Головатий - Порошенко 2018
-Завгородня - ВРУ 2018
Первомайський - ВРУ 2018
-Філюк - судді 2019
-Юровська - судді 2019
Проти виступили лише четверо
Лемак
Первомайський
Колісник
Головатий
То чому ти не говориш про це? .
Нету дел-нету Коррупции.
Одним указом Искоренили!
Дрожи,мафия🤣
Хоть одно дело в суде побывало, гнида рошеновская?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·36 минДмитрий Корнейчук С 1 ноября Зеленский сделал для украинцев цену на газ (с доставкой) ~10 грн за куб
Даже при ПОП макс\цена была 8,5 грн Газ по 10 грн за куб-это месть зеленого отморозка Голобородько всем украинцам за провал «СН» на местных выборах?
Уже и галактики спереть хотят!
- Та ви що діду? Та вас би за такі слова в Совєцькому Союзі розстріляли би к бісам
- Отакої!? Дохазяйнувались до того, що вже й патронів нема!!!