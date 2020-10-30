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НАБУ (4031) КС (2131) Сытник (953) электронное декларирование (1015)

После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, назначение которого на должность признано Конституционным судом неконституционным, считает что решение КС о декриминализации недостоверного декларирования принято в пользу определенных политических элит и в целом свидетельствует об угрозе антикоррупционной системе страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадскому" заявил глава НАБУ Сытник, комментируя решение КС,

Он отметил, что это стало "очередным ударом" для антикоррупционной системы. По его словам, около 100 дел по недостоверном декларированию, которые расследуются НАБУ, будут закрыты, еще около 20 находится на рассмотрении судов.

"Решение (КС)  принято в угоду определенным элитам", - выразил убеждение Сытник, добавив, что таким образом антикоррупционные органы "лишаются инструментов борьбы с коррупцией".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+20
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 1350 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 7241 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 456
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28.10.2020 21:06
+20
Чую, чую. Не даром кажуть Бог любить трійцю. Мабуть третього Майдану не уникнути. Тільки вже після нього розмова з цими всіма падлами буде коротка. Не длинніше кулеметної черги...
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28.10.2020 21:07
+15
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8461
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28.10.2020 21:35
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После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 1350 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 7241 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 456
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28.10.2020 21:06 Ответить
В цій країні 73% дітей-аутистів, що вірять у цю казку
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28.10.2020 21:08 Ответить
Ты за кого полтора года назад голосовал? Что-то мне подсказывает, что за зебуина. Так вот, открою маленькую тайну: это ***** пришло, чтобы быль сделать сказкой. Наслаждайся.
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28.10.2020 21:13 Ответить
Да вам какую ни расскажи, в любую поверите! Потому что вы не народ, а тупое управляемое стадо. И страна тут ни при чем...
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28.10.2020 21:14 Ответить
Кало-мойша бурна аплодирывает
Да и страна как минимум на 75 процентов( а обьективно наверное еще больше) населена слабоумными рашкованосовками...
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28.10.2020 21:15 Ответить
Чую, чую. Не даром кажуть Бог любить трійцю. Мабуть третього Майдану не уникнути. Тільки вже після нього розмова з цими всіма падлами буде коротка. Не длинніше кулеметної черги...
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28.10.2020 21:07 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 4858 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 655
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28.10.2020 21:08 Ответить
Опять выйдут горлопаны ,покричат и ты за них проголосуешь.
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28.10.2020 21:17 Ответить
Значить будем голосувати за тих хто не кричить. За Сашків Білих проголосуємо...
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28.10.2020 22:10 Ответить
Майданами тут нічого не вдієш. Тільки справжня громадянська війна, нажаль, допоможе виокремити ту територію та ту частину суспільства, яка буде усвідомлено йти до поставленої загальної мети під цим прапором та ім'ям України. Дуже багато часу, сил та життів патріотів було втрачено даремно, в марних пошуках зерна розуміння серед народонаселення, можновладців, та такзваних "еліт".
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28.10.2020 21:25 Ответить
Про які ви еліти кажете? ******** коммуняк та ментів та криміналу які зараз керують країною? Я проста людина, але ці ******** для мене ніколи авторитетами та елітою не були.
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28.10.2020 22:07 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8461
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28.10.2020 21:35 Ответить
А ты их специально полтора года тянул, чтобы успели закрыть?
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28.10.2020 21:07 Ответить
100 пудов
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28.10.2020 21:24 Ответить
Открываются зияющие, мля, высоты правления ********.
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28.10.2020 21:10 Ответить
Чорти зелені. Будете висіти.
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28.10.2020 21:11 Ответить
Коли млін???
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28.10.2020 21:17 Ответить
Вот бы сейчас пригодился спецназ в носках по 300грн. Но все прикидываются дураками.....
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28.10.2020 21:11 Ответить
Сейчас спецназу модно с телескопами бегать.
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28.10.2020 21:22 Ответить
Земрази сделали это разом.
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28.10.2020 21:12 Ответить
Ненавижу цих упирів при владі.. одні клептомани... Сподіваюся з часом вони всі отримають довічне за свою злочинну діяльність.
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28.10.2020 21:13 Ответить
а где хоть одно дело доведенное за все эти годы НАБУ до ума??? ГДЕ? Надо было ждать соплю и решение КС чтоб обосраться??
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28.10.2020 21:15 Ответить
Блин...
Не успел начать работать...
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28.10.2020 21:16 Ответить
заснув у буді пес рябко, колише вітер прапор на сільраді...
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28.10.2020 21:17 Ответить
Не жили хорошо, и начинать не стоило. Жаль только вот тех сто человек с Майдана, и пятнадцать тысяч погибших на Донбассе... Мудрый нарид...
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28.10.2020 21:18 Ответить
Не жалей их
Они за свое умерли. За то, во что верили. И отдали абсолютно все, что могли
Сейчас уже верить просто не во что. Ну не в иудейского же бога,в которого сами иудеи не верят
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28.10.2020 21:30 Ответить
В чём особая подлость в несоблюдении закона? А втом что даже если и следствие было, и факты налицо, и приговор---и ничего это не значит тоже. И по той же причине. Всё равно возврат в бюджет невозможен тоже! Пусть тырят. быстрее крейсер Аврора причалит---даже если нет реки Невы. Тут ведь классика жанра революции неотвратимой.
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28.10.2020 21:18 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 6138
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28.10.2020 21:18 Ответить
Надо снова менять власть - эта не справилась и принимать новый закон о коррупции причём без срока давности. Ублюдки грабили государство, народ вымирал и простить им за сроком давности? Нет. Мы - народ Украины примем новые законы в которых казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов расстреливают без срока давности. Праведные Законы Возмездия - вот в чём ответ..
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28.10.2020 21:19 Ответить
73% избирателей с тобой не согласны..
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28.10.2020 21:21 Ответить
позно усрались твои 73%. башкой надо было думать на выборах а не жоппппой
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28.10.2020 21:38 Ответить
73% этого как раз и хотят. Голосование за зе это Бархатный Майдан и он никуда не делся - 73% по прежнему хотят расстрелов для казнокрадов!
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28.10.2020 21:38 Ответить
да пох на эти 73%. Максимум, на шо они вздьобни - это проголосовать па приколу. Реально что-то изменить они не могут.
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28.10.2020 21:57 Ответить
Это решение в пользу определённых политических элит,как сказал Сытник. И что эти за силы? Догадаться трудно? *Мы- народ Украины коррупционеров и сепаратистов расстреливать будем по новым законам без срока давности*,но при этом будем сегодня голосовать за них. А тех кто принимал сегодняшнее решение?КС утвердил скрыть коррупционеров.Народ их себе на работу нанимал и за это их тоже расстрелять.Надо быть последовательным.Сталин стрелял, стрелял-всех не расстрелял.Плохо выполнил свою работу.Вопрос:А в рабах останется достаточное количество?
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28.10.2020 21:55 Ответить
Итак, вот участники сегодняшнего и предыдущих беспредельных решений:- Тупицький Олександр МиколайовичСвязи: Тупицкий назначен Януковичем по квоте президента за 9 месяцев до побега. Тупицкий в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию.- Городовенко Віктор ВалентиновичСвязи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей- Завгородня Ірина МиколаївнаСвязи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте, назначена при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.- Касмінін Олександр ВолодимировичСвязи: донецкие, Янукович. Назначение пролоббировал последний глава КС времен Януковича Вячеслав Овчаренко.- Кривенко Віктор ВасильовичСвязи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судий Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне- Литвинов Олександр МиколайовичСвязи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого. Заканчивал военное училище на Дальнем Востоке в Амурской области, Россия- Мойсик Володимир РомановичСвязи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко- Сас Сергій ВолодимировичСвязи: партия "Батькивщина"- Сліденко Ігор ДмитровичСвязи: партия "Свобода"- Філюк Петро ТодосьовичСвязи: Игорь Палица- Юровська Галина ВалентинівнаСвязи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность.Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по Сытнику, НАБУ, переходу в кулуарный режим, но не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:
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28.10.2020 21:21 Ответить
Це ти сам придумав , про - связі с Порошенком . ? Чи - надоуміл кто ?? После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 4493 .
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28.10.2020 21:27 Ответить
Англичанка Порошенко гадит.
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28.10.2020 21:35 Ответить
Ну вот зачем Вы так? Тут пецьолюби уже вселенскую зраду раздувают. Во всём же по-любому Зеля виноват ))). А вы им носом в факты. Так и зрада не сильно зрадная получается. Аккуратнее нужно, а то все три бота, денно и нощно строчащие тут за сывочолого спасителя-памагителя, в клиническую истерику впадут.... После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 9836
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28.10.2020 21:27 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 7772 ..А де тут хвакти ? Хоч один .? Тут бачу лише - прості балачки ні о чом . Із розряду - чув як баби на лавочці про це говорили . После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 3010 .
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28.10.2020 21:36 Ответить
И карманный КС Порошенко незаконно разогнал ВР, пока Зе с СН были на пике популярности и могли сформировать монокоалицию, чтобы Зе быстрее рейтинг растерял - вот такая коварная многоходовочка папередника.
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28.10.2020 21:41 Ответить
Не стесняйся, подпишись, ушлёпок -
Автор:Сергій Лещенко
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28.10.2020 21:54 Ответить
До речі , щойно натрапив на цікаву інформацію . Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 4372 .

----------------------------------------------------

-Литвинов - делегувавсь в КС від суддів ( квота) . 2013 рік

( далі аналогічно )

-Тупицький - Янукович 2013
-Касмінін - Янукович 2013
-Сас - ВРУ 2014
-Сліденко - ВРУ 2014
-Мойсик - Порошенко 2016
-Колісник - Порошенко 2016
-Кривенко - судді 2016
-Городовенко - судді 2017
-Лемак - Порошенко 2018
-Головатий - Порошенко 2018
-Завгородня - ВРУ 2018
Первомайський - ВРУ 2018
-Філюк - судді 2019
-Юровська - судді 2019
Проти виступили лише четверо
Лемак
Первомайський
Колісник
Головатий
То чому ти не говориш про це? Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 5539 .
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28.10.2020 22:38 Ответить
А что если это многоходовочка?
Нету дел-нету Коррупции.
Одним указом Искоренили!
Дрожи,мафия🤣
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28.10.2020 21:21 Ответить
В цілому , двері НАБУ вже можна закривати на замок . Навіщо воно потрібне , якщо докази злочинів , зібрані ним для суду , вже будуть нікому не потрібні .!? После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 2145 .
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28.10.2020 21:23 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8424 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 6283
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28.10.2020 21:38 Ответить
это коким пида..асом нужно быть чтоб с такой легкостью ср...ть в душу людям. я не кровожадный но если б весь КС подох в один день а их наследники ВСЕ стали лежачими больными, *** буду, я бы радовался. это росто край цинима
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28.10.2020 21:25 Ответить
Ух какой!!!
Хоть одно дело в суде побывало, гнида рошеновская?
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28.10.2020 21:25 Ответить
брать взятки миллионами, гектарами, виллами, яхтами конституционно, а задекларировать и обьяснить откуда это все НЕ конституционно. ЗАШИБИСЬ.
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28.10.2020 21:30 Ответить
Вот если бы борзыми щенками, то - нельзя.
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29.10.2020 08:57 Ответить
продолжу его предложение - также закроется безвиз, сотрудничество с МВФ и НАТО ...
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28.10.2020 21:33 Ответить
и вашще,ЗЕ уже обогнал Яника, давно обогнал. по цинизму беспределу и безнаказанности "элиты" то что все это твориться за его ЗЕспиной.......НЕВЕРЮ
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28.10.2020 21:34 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8401
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28.10.2020 21:38 Ответить
Провести референдум и пусть єти судьи попробуют его отменить.
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28.10.2020 21:41 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 6386
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28.10.2020 21:45 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 9814
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28.10.2020 21:53 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 3250.. После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 4947 .
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28.10.2020 21:48 Ответить
Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 9796
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28.10.2020 22:37 Ответить
Браво, 73% уродов, дождались?
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28.10.2020 21:51 Ответить
Похоже это скоординированный слив антикоррупционных дел. Реванш коррупционеров-ублюдков
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28.10.2020 21:53 Ответить
**** б..яяяя
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28.10.2020 21:57 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·36 минДмитрий Корнейчук С 1 ноября Зеленский сделал для украинцев цену на газ (с доставкой) ~10 грн за куб
Даже при ПОП макс\цена была 8,5 грн Газ по 10 грн за куб-это месть зеленого отморозка Голобородько всем украинцам за провал «СН» на местных выборах?
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28.10.2020 22:01 Ответить
А не проще будет этих продажных тварей - судей КСУ, расстрелять..!?!?
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28.10.2020 22:02 Ответить
"прийдет весна, сажать будем, ко-ко-ко"... тьфу на вас
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28.10.2020 22:02 Ответить
а шо он главный агроном в Украине ? Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 61
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28.10.2020 22:17 Ответить
6 лет работы в поте лица на смарку.
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28.10.2020 22:21 Ответить
Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 441
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28.10.2020 22:34 Ответить
Спиральными??
Уже и галактики спереть хотят!
Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 1565
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29.10.2020 09:28 Ответить
Скажем дружно "безвизу" - прощай
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29.10.2020 00:54 Ответить
Дела может и закроют, но материалы, как и рукописи, - не горят.
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29.10.2020 08:58 Ответить
- Дохазяйнувались!
- Та ви що діду? Та вас би за такі слова в Совєцькому Союзі розстріляли би к бісам
- Отакої!? Дохазяйнувались до того, що вже й патронів нема!!!
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29.10.2020 09:24 Ответить
 
 