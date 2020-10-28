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Из-за распространения COVID-19 в Германии со 2 ноября на месяц вводят мягкий локдаун

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Из-за распространения COVID-19 в Германии со 2 ноября на месяц вводят мягкий локдаун

В Германии вводятся новые ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса. Соответствующее решение в среду, 28 октября, приняли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель. Меры вводятся со 2 ноября до конца месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Необходимость вводимых мер Меркель пояснила тем, что в последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких клиник, за 9 дней удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в обозримом будущем, необходимо действовать без промедления, сказала канцлер ФРГ. По ее словам, один из главных инструментов борьбы с пандемией - отслеживание контактов лиц, заразившихся коронавирусом. Однако в настоящее время органы здравоохранения не в состоянии отслеживать около 75% таких контактов.

Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств - не более 10 человек. Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств "с учетом серьезной ситуации в стране неприемлемы", говорится в документе. Соблюдение правил является обязательным, нарушения буду наказываться.

Власти призывают граждан в ближайший месяц отказаться от частных поездок и посещения родственников. Гостиницы в ФРГ могут принимать посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями.

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Все предприятия досуга закрываются. Речь идет о театрах, кино, концертных залах, выставочных комплексах, игровых салонах, казино, парках развлечений, публичных домах, фитнес-клубах и непрофессиональных спортклубах, плавательных бассейнах. При этом на индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе ограничения не распространяются. Кроме того, закроются также предприятия сферы обслуживания, такие как косметические, татуировочные и массажные салоны. В ноябре также будут закрыты рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос.

Продолжат работать физиотерапевтические кабинеты и парикмахерские. Это касается также и предприятий оптовой и розничной торговли. Новое правило: в магазинах ограничивается одновременное число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади. Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Ограничения коснутся и профессионального спорта. Любые матчи, в том числе и в бундеслиге, будут проходить без зрителей.

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Меркель и главы правительств федеральных земель планируют через две недели встретиться на консультации, чтобы проверить, соответствуют ли принятые меры поставленным целям и при необходимости откорректировать их.

Согласно данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки выявлено 14 964 новых случаев заражения коронавирусом, почти в два раза больше, чем в прошлую среду. Это самый высокий показатель с начала пандемии. в настоящее время инфицировано 122 тысячи человек. Всего в ФРГ выявлено 464 239 заражений SARS-CoV-2, умерло более 10 тысяч человек.

Автор: Володимир Янченко
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Роналдо(футболист):
"Я здоров,а тесты наCOVID-19-полное дерьмо."
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28.10.2020 22:03 Ответить
Вот что такое, нормальное правительство. Работают на упреждение: осталось чуть больше полутора месяцев до Рождества. Они понимают, что если сейчас прикрутить гайки, то к привычному времени, когда люди все равно будут встречаться, праздновать, появится вероятность, если не меньшего, то хотя бы такого же количества заражённых. Сейчас же количество удваивается, не хотелось бы проверять на себе, "что было бы, если..."
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28.10.2020 23:14 Ответить
а давно в бундесе? братан, тебя кацапом тут не назыают случайно? Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 2631
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28.10.2020 23:39 Ответить
Обоє ви хто? Французи чи турки?Таж ні--кацапи.
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28.10.2020 23:51 Ответить
залежит вид того, який ярлык ты нам повишаешь вертухай мисцевий. Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 850
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28.10.2020 23:56 Ответить
Таки,либонь,залежит,вертухаю привезений.
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29.10.2020 00:05 Ответить
то ми коллеги з тобой? Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 8865
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29.10.2020 00:08 Ответить
Твій тамбовський волк тобі калєгга,братішько русккай.
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30.10.2020 22:07 Ответить
так нас трое стрелков? Идем бахнемо на троих.. Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 5868
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30.10.2020 23:36 Ответить
проколовся кацап бо на нашей мове це вовк Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 73
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30.10.2020 23:45 Ответить
Сам кацап,бо завжди їзьєккомь какаєш,а не мовою пишеш.Я думав,що не дочекаюся.
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31.10.2020 00:00 Ответить
зними маску украинца козломордый Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 9528
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31.10.2020 00:15 Ответить
Вдягни намордник,кацапський смердюху.
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31.10.2020 22:07 Ответить
Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 8827 пукан рвется?
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01.11.2020 00:05 Ответить
Очінь Вас сачюустваю,Шелєзяко.
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01.11.2020 00:07 Ответить
сьогодні в концтаборі буде дискотека кулеметник вертухай знайшов 3 нових диска хто залишилися в живих запрошуються на Блакитний вогник в крематорії Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 9867
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29.10.2020 00:15 Ответить
Речь идет о театрах, кино, концертных залах, ..., публичных домах Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 8502
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29.10.2020 00:23 Ответить
проституткам заплатили по 10 штук евров. Черные (не чернокохие) Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 4327 проститутки получат 0 евро.
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29.10.2020 00:32 Ответить
 
 