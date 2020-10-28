РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4267 посетителей онлайн
Новости Происшествия
20 420 150
Нацполиция (15732) украинский язык (1165) Славянск (2502)

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка

Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили видеозапись конфликтной ситуации в маршрутном такси из-за общения одной из пассажирок на украинском. Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает участников конфликта. В публикации говорится, что несколько человек в транспорте унижали и выгнали женщину из салона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и всех участников конфликта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
Надеюсь украинку не посадят в Украине за украинский язык. При российской оккупации "зеленых человечков" все может быть.
показать весь комментарий
28.10.2020 21:54
+28
зібрати цих всіх любителей рюсского мира і скотовозами назад на історическую родину бабушек і дедушек-
показать весь комментарий
28.10.2020 21:59
+20
Це ще квіточки - за таке треба ПОЗБАВЛЯТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА і давати картку на проживання без праву голоса і займання держпосад всіх рівнів Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка - Цензор.НЕТ 8573
Цим ватникам було ж все одно де вони живуть, НАВІЩО ЇМ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ як що вони його не хочуть і брезгують ним ??
показать весь комментарий
28.10.2020 22:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тепер зрозумілий сплеск злочинності, в тому числі і вуличної. Поліцейським ніколи, моніторат інтернет-ресурси.
показать весь комментарий
29.10.2020 06:56 Ответить
Их там всех депортировать необходимо, а не штрафы...
показать весь комментарий
28.10.2020 23:33 Ответить
старий прибор спочатку завжди намагаються відремонтувати перш ніж викинути.
показать весь комментарий
29.10.2020 00:12 Ответить
"наші люди" кажете??? Ню-ню...
показать весь комментарий
29.10.2020 00:31 Ответить
хворі просто.
показать весь комментарий
29.10.2020 00:56 Ответить
Последствия "работы" шестого.
показать весь комментарий
29.10.2020 09:47 Ответить
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову - Цензор.НЕТ 7332
показать весь комментарий
29.10.2020 00:53 Ответить
ей, ххаччі, ловіть лайфхак: викидайте росіян з автобусів за держмову!!!!! а чо вони на ній какають!
показать весь комментарий
29.10.2020 00:58 Ответить
от полиции скорее всего толку будет 0!
лучше публично повесить етого сепара,чтоб остальным было неповадно!
показать весь комментарий
29.10.2020 01:47 Ответить
Вот же, вот, их сколько мразей, выродков-предателей, готовых защищать Украину под дулом пулеметов! Штрафбаты, это их место отмывания кровью своих преступлений против украинского народа!
показать весь комментарий
29.10.2020 05:37 Ответить
Якщо об'єктивно проаналізувати те відео з маршрутки, то цілком зрозуміло що ця "україномовна" тьотка сама спровокувала конфлікт.
показать весь комментарий
29.10.2020 07:04 Ответить
Вас бы это спровоцировало?
показать весь комментарий
29.10.2020 08:27 Ответить
Вихід для Зебенні і його команди - заарештувати україномовну жіночку за розпалювання ненависті по відношенню до "богоносного наріду". Трофімов, що пропадає в московській церкві, це підтвердить.
показать весь комментарий
29.10.2020 07:41 Ответить
От для таких випадків корисні були б торнадівці
показать весь комментарий
29.10.2020 07:58 Ответить
Хорошо-бы что бы им дали максимальный срок!
Тогда можно подавать в прокуратуру на всех, кто: отказывает в приеме заявления по причине "не государственный язык"; учителей, наказывающих учеников за негосударственный на переменах ...
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову - Цензор.НЕТ 3243
показать весь комментарий
29.10.2020 08:30 Ответить
«Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек», - говорил А.П.Чехов. Вот эта тетка, что кричала о каком их востоке - Человек? Или тот , который вытолкал из автобуса? Кстати, сам Антон Павлович в документах свою национальность указывал как "малорос", по тем временам - украинец.
показать весь комментарий
29.10.2020 08:37 Ответить
Чехов у особистому листуванні найчастіше називав себе "хохлом", а не "малоросом".
А взагалі Антон Павлович визнавав, що він є українцем.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову - Цензор.НЕТ 878
показать весь комментарий
29.10.2020 12:35 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківи, медведчуки, партнови, шуфричі, мураєви, бойки, гепи, єрмаки, бужанські...і...і...і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 08:44 Ответить
тут харків особливо виділяється) чувак вже місяць овоч, а його до влади ))))))))))))
показать весь комментарий
29.10.2020 08:55 Ответить
кстати, оба ватника БЫЛИ БЕЗ МАСОК...может, как бы и закон про штраф 17000 грн к ним применят??? или мы "ту сторону не обижаем"?
показать весь комментарий
29.10.2020 09:00 Ответить
"мертві душі" ніхто не відміняв....
показать весь комментарий
29.10.2020 09:18 Ответить
Так, авакянская братва из Славянска будет "расследовать"? Наследники тех, кто перед Бесом смирно стоял? Кстати, а они сами знают государственный? А то что угрофинский славянский, это высший пилотаж
показать весь комментарий
30.10.2020 09:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 