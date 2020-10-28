Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка

Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили видеозапись конфликтной ситуации в маршрутном такси из-за общения одной из пассажирок на украинском. Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает участников конфликта. В публикации говорится, что несколько человек в транспорте унижали и выгнали женщину из салона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и всех участников конфликта.

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