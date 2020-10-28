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По факту смертельного ДТП с участием автобуса возле метро "Выдубичи" начато уголовное производство, - прокуратура Киева. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

По факту смертельного ДТП с участием общественного автобуса возле станции метро "Выдубичи" в Киеве начато уголовное производство (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По факту смертельного ДТП с участием автобуса возле метро Выдубичи начато уголовное производство, - прокуратура Киева 01

Автопроисшествие произошло вечером 28 октября 2020 г. возле станции метро "Выдубичи" (Голосеевский район).

"По предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате ДТП мужчина, 1977 г.р. погиб на месте, двое женщин 1963, 1979 г.р. получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

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По факту смертельного ДТП с участием автобуса возле метро Выдубичи начато уголовное производство, - прокуратура Киева 02

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о задержании водителя автобуса в порядке ст. 208 УПК Украины.

Автор: Володимир Янченко
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жах, люди стояли на зупинці, їх чекали дома..
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28.10.2020 22:21 Ответить
може перевтома
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28.10.2020 22:29 Ответить
Рагули за рулём. По набирают животных за копейки и удивляются.
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28.10.2020 22:44 Ответить
не справился курва с управлением.. годами справлялся а тут вдруг нет. Или он первый раз за рулем был? За фактом смертельної ДТП за участю автобуса біля метро "Видубичі" розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4856
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28.10.2020 23:44 Ответить
ну, и помогла Авакову его камера автоматической фиксации? от таких аварий поможет только прогнать зеленую банду
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29.10.2020 09:20 Ответить
И шо? Исчезнет быдло за рулем?
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29.10.2020 11:12 Ответить
Я співчуваю постраждалим, я співчуваю і водію. Бо це завдяки владній банді, яка вже 30 років гвалтує Україну, він вимушений працювати в 63 роки. Може скажете, що роботодавець слідкував за його здоров'ям, дотриманням правильного режиму праці і відпочинку? Чи може держава надала йому соц гарантії?
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29.10.2020 13:23 Ответить
 
 