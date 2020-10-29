Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы "решить вопрос Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
Такое решение он принял в ответ на набравшую 25 тыс. голосов электронную петицию с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.
"По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева", - отмечается в сообщении.
В Офисе президента подчеркнули, что порядок создания и ликвидации судов в Украине четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.
В ОП также указали, что президент Зеленский с самого начала политической карьеры подчеркивал, что развитие реального народовластия в Украине, обязательный учет общественного мнения при принятии важных государственных решений, а также трансформация Украины в действительно современное и цивилизованное государство должны быть приоритетами каждого ответственного политика.
Как сообщалось, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.
Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".
Пожалуйста, подождите...
МЕНЮ
предыдущая версия сайта
"ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ ОТКАЗАЛСЯ ОТСТРАНЯТЬ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОАСК ПАВЛА ВОВКА
01.09.2020 16:05"
PS сорри за капс, так в оригинале было
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Слуга народа" и "Евросолидарность" поддержали кандидата в мэры Черкасс Виктора Евпака
IT-компанія Віктора Євпака віддає весь прибуток на благодійність. Фірма працює за британською моделлю CIC (Community interest company), тобто, виплачується зарплата, а все, що залишається після цього, йде на різні проекти. Так у 2014 році компанія забезпечувала їжею всіх ВПО у Черкасах
В чём проблема?
В общем, отписка и ничего более.
А в реальности Зеленский засунул язык в ж...у и помалкивает, что по ОАСК, что Конституционному (прости, господи) суду Украины. Дня через три проблеет, что он на суды не влияет - и всё.
Советоваться оно будет... Советоваться надо было, когда ты с дурной головой в президенты лезло.
Зняти потрібно не напругу, а шкіру з Вовка.
- Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов».
https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
Украинцы, вами управляют кацапы через этих уродов!
Їздити по базарах тканини вилучати у Альфи с СБУ час є, а покрошити це кодло в мантіях часу чомусь не вистачає.
Державне бюро розслідувань України за рахунок бюджетних грошей придбало телескоп.
Тендер на сайті з'явився 24 вересня. Йдеться про телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4, вартістю 19220 гривень.
«Роздільна здатність даної моделі становить близько 0.6 кут. сек, проникаюча - 14 зв. вів. Цього достатньо для комфортного спостереження не тільки за об'єктами Мессьє, але і більш тьмяними астрономічними об'єктами - слабкими планетарними туманностями, спіральними галактиками й іншим», - прокоментував покупку адвокат Олег Шрам.
Відзначимо, що тендер уже відбувся, покупка здійснена.
а зеля нічого не може відповісти,
бо такі умови контракту, за яким
зелю взяли на роботу президентом