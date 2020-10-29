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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) петиция (326) Высший совет правосудия (544) Окружной админсуд Киева (390)

Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы "решить вопрос Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства. 

Такое решение он принял в ответ на набравшую 25 тыс. голосов электронную петицию с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

"По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева", - отмечается в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что порядок создания и ликвидации судов в Украине четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

В ОП также указали, что президент Зеленский с самого начала политической карьеры подчеркивал, что развитие реального народовластия в Украине, обязательный учет общественного мнения при принятии важных государственных решений, а также трансформация Украины в действительно современное и цивилизованное государство должны быть приоритетами каждого ответственного политика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиция о ликвидации ОАСК набрала на сайте президента 25 тыс. подписей

Как сообщалось, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
от віслюк оманський! Курва, ти ж їх більшість сам призначило! А як же запитання оленя - довічне увязнення крупціонера? Баран!
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28.10.2020 22:19
+18
Да сливай воду уже, идиот обдолбаный.

Советоваться оно будет... Советоваться надо было, когда ты с дурной головой в президенты лезло.
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28.10.2020 22:48
+16
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 4648
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28.10.2020 22:25
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от віслюк оманський! Курва, ти ж їх більшість сам призначило! А як же запитання оленя - довічне увязнення крупціонера? Баран!
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28.10.2020 22:19 Ответить
СЛОВОБЛУДИЕ -- все судьи забили на Харанта !!! Вова думал на договорняках с олигархами и ****** пропетлять-- хлебай теперь полной ложкой Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9557
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29.10.2020 06:12 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 4477
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28.10.2020 22:19 Ответить
Иуда 🤢🤡💩🎪🐲лицемер , «до увичного ув'язнення « !!!😂😂😂😂😂 Зелохторат, расхлебывайте ,наслаждайтесь лапшей
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28.10.2020 22:38 Ответить
вылитый клоун
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29.10.2020 03:24 Ответить
а он уже пришел в чувство?
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28.10.2020 22:20 Ответить
Не зовсім, працює тільки нюхатєльний рефлекс
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28.10.2020 22:21 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 3683
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28.10.2020 22:21 Ответить
3.14здить
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28.10.2020 22:21 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 9006
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28.10.2020 22:21 Ответить
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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28.10.2020 22:27 Ответить
Він ним і є. Більшого дурачка землю обійдіть то не знайдете.
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29.10.2020 01:01 Ответить
а как же быть с кс - это ж корпорация сволочей, не может быть такого, чтобы в демократичном обществе, которое борется с коррупцией, абсолютная власть и будущее всей страны оказались в руках кучки беспринципных, продажных ублюдков...
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28.10.2020 22:23 Ответить
зебилы, разве вы не знали, что некоторые люди никогда не будут президентами хоть выбирай их сто раз
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28.10.2020 22:23 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 4648
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28.10.2020 22:25 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 316
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28.10.2020 22:29 Ответить
Вже на часі ліквідувати КС.
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28.10.2020 22:23 Ответить
Бери вище- всю державу Україна!І слуги мудрого наріда все досить правильно розставляють. За відсутності КС, будь-які рішення, прийняті ВР, призедентом і кабміном не мають юридичної сили. І якщо згадати події 2014 року, то відсутність КС відразу ставить крапку на існуванні держави.
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28.10.2020 22:34 Ответить
саме КС і приймає юридичні крапки,котрі загрожують існуванню держави України
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28.10.2020 22:43 Ответить
Тепер від питання "кто віноват" можно відразу переходити до дилеми "што дєлать".
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28.10.2020 22:56 Ответить
Ликвидуйте попа гапона , ибо рыба гниет с головы !
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28.10.2020 22:41 Ответить
В смысле - он будет консультироваться о том, что делать с Вовком со ставленниками Вовка?
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28.10.2020 22:26 Ответить
Это он с кем собрался советоваться, с этими?

МЕНЮ

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"ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ ОТКАЗАЛСЯ ОТСТРАНЯТЬ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОАСК ПАВЛА ВОВКА

01.09.2020 16:05"

PS сорри за капс, так в оригинале было
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28.10.2020 22:27 Ответить
отработал бы шрифтом.. Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9819
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29.10.2020 03:20 Ответить
Шо ви на це скажете.
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"Слуга народа" и "Евросолидарность" поддержали кандидата в мэры Черкасс Виктора Евпака
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28.10.2020 22:29 Ответить
Це добре, толік за майбах какламойського в сраці, і ще одне, на рахунок слюг, Євпак ще не дав відповідь.
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28.10.2020 22:31 Ответить
Прикол а том, что две партии, враждебные друг для друга, объеденились, чтобы поддержать Евпака.
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28.10.2020 22:48 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 2399 Ciao!
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28.10.2020 23:02 Ответить
Привет! Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 5120
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28.10.2020 23:13 Ответить
А хто тобі сказав про об'єднання цих двох партій? СН і ЄС підтримають і все.
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29.10.2020 07:56 Ответить
Что-о-о?
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29.10.2020 18:53 Ответить
Під час Помаранчевої революції зробив сайт і вів блог, де висвітлював події з Майдану.

IT-компанія Віктора Євпака віддає весь прибуток на благодійність. Фірма працює за британською моделлю CIC (Community interest company), тобто, виплачується зарплата, а все, що залишається після цього, йде на різні проекти. Так у 2014 році компанія забезпечувала їжею всіх ВПО у Черкасах

В чём проблема?
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28.10.2020 22:36 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 3819
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28.10.2020 22:30 Ответить
Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 8472
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28.10.2020 23:12 Ответить
Когда эти скоты будут шить рукавицы,тогда и спадет напряжение.
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28.10.2020 22:46 Ответить
Зеленский хоть знает, что он будет консультироваться? Не факт.
В общем, отписка и ничего более.
А в реальности Зеленский засунул язык в ж...у и помалкивает, что по ОАСК, что Конституционному (прости, господи) суду Украины. Дня через три проблеет, что он на суды не влияет - и всё.
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28.10.2020 22:47 Ответить
Да сливай воду уже, идиот обдолбаный.

Советоваться оно будет... Советоваться надо было, когда ты с дурной головой в президенты лезло.
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28.10.2020 22:48 Ответить
"...и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации..."

Зняти потрібно не напругу, а шкіру з Вовка.
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28.10.2020 22:53 Ответить
Днище....
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28.10.2020 22:56 Ответить
Шо, шо він буде робити? З ким консультуватись?
- Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов».

https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
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28.10.2020 22:58 Ответить
А опроса не будет????
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28.10.2020 23:13 Ответить
Зеленый наркоман подал фальшивую декларацию и решил проблему самым циничным образом ручным судом отменил уголовную ответственность за фальсификацию декларации доходов.
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28.10.2020 23:50 Ответить
только развешивание на каштанах..
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29.10.2020 00:07 Ответить
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки безпринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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29.10.2020 00:08 Ответить
Стана влезла в управляемый хаос. Откуда, спросите, управляемый? Ермак все знает. Не даром же Клоун был подвешен ему на нитку. Да и чревовещает - гугняво - за зеленого клоуна.
Украинцы, вами управляют кацапы через этих уродов!
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29.10.2020 04:14 Ответить
Консультації видно будутьна тему як зобов*язати суддю Вовка з*явитися в судове засідання по його справі.
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29.10.2020 07:02 Ответить
ни рыба, ни мясо всегда приводит либо к полному раздраю, либо новой революции... скорее всего, случится последнее... потому что полтора года правления и полный провал во всем надоело терпеть...
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29.10.2020 07:31 Ответить
Завтра ОАСК (читай мертвечук) зніме самого Зеленського і він так само зі свєю дибільною рожею з випученими очима дзвонити Баконову чи в Раду правосуддя.
Їздити по базарах тканини вилучати у Альфи с СБУ час є, а покрошити це кодло в мантіях часу чомусь не вистачає. Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 404
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29.10.2020 08:25 Ответить
В країні держпереворот. Суддівська мафія захватила владу.
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29.10.2020 09:03 Ответить
Если народ вот так все проглотит ,то Украина скотилась до уровня Белорусии 😡😡😡
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29.10.2020 09:05 Ответить
Він потрібен, щоб роздивитись досягення Зеленського

Державне бюро розслідувань України за рахунок бюджетних грошей придбало телескоп.

Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 8291

Тендер на сайті з'явився 24 вересня. Йдеться про телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4, вартістю 19220 гривень.

«Роздільна здатність даної моделі становить близько 0.6 кут. сек, проникаюча - 14 зв. вів. Цього достатньо для комфортного спостереження не тільки за об'єктами Мессьє, але і більш тьмяними астрономічними об'єктами - слабкими планетарними туманностями, спіральними галактиками й іншим», - прокоментував покупку адвокат Олег Шрам.

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29.10.2020 09:17 Ответить
Такая короткофокусность рефлектора Ньютона предполагает очень точную ПАРАБОЛИДИЗАЦИЮ главного зеркала. Что, при столь незначительной цене, весьма сомнительно. А адвокат в том, что ему приписывают, разбирается аки хрюшка в апельсинах. Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 2778
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29.10.2020 11:25 Ответить
Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 995
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29.10.2020 12:15 Ответить
Верный способ все похерить это обратится к судьям на судей. Даже тупой Бубочка об этом знает.
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29.10.2020 10:07 Ответить
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:22 Ответить
беня гнобить зелю як хоче,
а зеля нічого не може відповісти,
бо такі умови контракту, за яким
зелю взяли на роботу президентом
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29.10.2020 10:42 Ответить
От зелена гнида. "певна напруга в суспільстві". Ця "напруга" таких як ти в Ростов зганяє.
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29.10.2020 10:47 Ответить
о,Зе-чмо візьме під контроль? ми всі вже давно знаємо чим це закінчується.
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29.10.2020 10:51 Ответить
похоже на анегдот. мужик видит как в саду ктото ..бет его жену раком. Маня, тебя ...бут!!!!! Ой...... как это?????????? и дергая жоппой кричит,киш,киш,киш
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29.10.2020 10:54 Ответить
Лучше пусть ЗЕ проконсультируется с сами ОАСКовцами по вопросу - что с вами, касатики делать?... Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9508
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29.10.2020 11:09 Ответить
Якщо реально дивитись на речі, то тут діло навіть не в «Зе». Україньські суди, це вже давно каста недоторканних. Це - мафія! І зцим треба робити щось радикальне.
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29.10.2020 11:11 Ответить
Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9527
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29.10.2020 12:17 Ответить
Ну где твои 5 вопросов?Чтоб выборы сорвать он тут как тут.А насчет х..ев в платьях он только собирается.Позови Яроша,а где он кстати?Напугал рашу и исчез.Самое безобидное,что можно сделать для этих .уркаганов это все что у них есть -забрать т.к это наше.Над КС выше народ.И остальные урки,которые себя называют алигархами,пусть все вернут украинцам.Отправить назад в Донецк в ботанический сад.Собирай референдум, вова!
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29.10.2020 13:07 Ответить
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия, как заменить Конституцию "решениями вопросов"
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29.10.2020 17:24 Ответить
 
 