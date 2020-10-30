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КС (2131) НАПК (1164) Малюська Денис (292)

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о возможных вариантах решения ситуации с решением КС о декриминализации недостоверного декларирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Не могу не прокомментировать решение Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства, опубликованное несколько часов назад. Тщательный анализ 22 страниц решения КСУ занял бы сотни страниц (и, поверьте, там есть что анализировать, иногда констатированы революционные вещи) но учитывая формат и неспециализированную аудиторию фб, попробую максимально простыми словами".

Малюська подчеркнул: Итак случилось следующее: КСУ указал, что влияние НАПК (как органа исполнительной власти) на суды (как органы судебной власти) неконституционно. Поэтому суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (причем по всем чиновникам, не только судьям). Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ​​ответственность тоже отменил".

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Из положительного: КСУ не отменял именно электронное декларирование или уголовную ответственность за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен (надеюсь ненадолго)", - подчеркнудл министр.

Малюська заявил, что "ВРУ, ОПУ, КМУ и экспертное сообщество достаточно быстро выработают законопроект, которым ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за доходами и расходами, который не будет уступать НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено".

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"Декларирования недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому разительных изменений не произойдет. Если коротко, новости плохие, но могло быть хуже и свет в конце тоннеля точно есть", - резюмировал министр.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
а КС опять его забанит? Может надо забанить такой суд?
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28.10.2020 22:52
+11
Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ​​ответственность тоже отменил".Источник: https://censor.net/ru/n3227781

А по каким критериям этот говносуд определял чрезмерная или нет?
И на каком основании он ее отменил?
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28.10.2020 22:58
+9
Им более другая подходит

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 2256
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28.10.2020 23:15
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а КС опять его забанит? Может надо забанить такой суд?
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28.10.2020 22:52 Ответить
Сначала нужно забанить папу и его куклу

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 3439
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28.10.2020 23:02 Ответить




Каменяр

Інколи дивуєшся як люди можуть одночасно казати:
1) "БЕНЯ ВГРОБИВ ...."
2) Володька нічого не краде

Це **** як та хвороба називається?
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28.10.2020 23:08 Ответить
Неизлечимый зебилизм головного мозга.
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28.10.2020 23:18 Ответить
А этот вам не подходит ?
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28.10.2020 22:57 Ответить
Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ​​ответственность тоже отменил".Источник: https://censor.net/ru/n3227781

А по каким критериям этот говносуд определял чрезмерная или нет?
И на каком основании он ее отменил?
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28.10.2020 22:58 Ответить
Голова не хочет отвечать за земельку в Крыму
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29.10.2020 00:40 Ответить
пока кривосудие в Украине отдельное государство, со своими понятиями и феодальными властителями, толку от любого закона ровно ноль. судебная реформа что при папэрэдныке была "реформой", что сейчас. жалкий окружной "суд" может нагнуть любого, игнорируя или отменяя любые законы, что уж там говорить о "судах" более высокой инстанции.
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28.10.2020 22:59 Ответить
А пока, зебильчики, имею вас поздравить

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 957
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28.10.2020 23:00 Ответить
Фотографія для зевиборця на згадку.
(Володя дивиться на тебе, як на... ну ти поняв)
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28.10.2020 23:13 Ответить
Им более другая подходит

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 2256
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28.10.2020 23:15 Ответить
Пан Малюська: а шо это за зарплаты у судей по Полмиллиона плюс пенсия по сто тысяч ?
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28.10.2020 23:00 Ответить
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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28.10.2020 23:02 Ответить
хоть округляли бы что ли...до ближайшего круглого числа...нет борьба за каждую гривну
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28.10.2020 23:05 Ответить
Удолбища паразитические
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29.10.2020 00:41 Ответить
Так ещё судьями сделали своих жён мужей детей
РАЗВЕЛИ ,БЛИН ,СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ
Им на всех плевать . Уже наверно и виллы зарубежом на старость есть
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29.10.2020 00:43 Ответить
Да, приглашенные судьи из ЕС и США обошлись бы украинским налогоплательщикам даже дешевле и через пару лет Украину никто бы не узнал ,это был бы светоч законности и правопорядка !
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29.10.2020 11:14 Ответить
малюська, пусть забьется в ракушку
все законы против судей будут антиконституционными, это уже и зебобикам понятно
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28.10.2020 23:03 Ответить
Нужно менять основой закон значит
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29.10.2020 00:39 Ответить
а зачем?если уже был закон?не пробовали просто выполнять?
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28.10.2020 23:04 Ответить
Не при них давали, не при них отменят. На это ум нужен.
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28.10.2020 23:04 Ответить
Наступав новий 2051 рік, КС України визнав неконституційним рішення КС України від 26.10.2020р. Про неконституційність... Ріст ВВП склав 0,0000000001%, за возик з гривнями ПриватБабушкин банк дає 2 доляри... мінімальна зарплата з липня 2051 го року складе небувалих 8500грн.! P. S. Запомнітє етот твіт.
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28.10.2020 23:05 Ответить
А,и до сих пор голосуем бумажными бюллетенями
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29.10.2020 00:38 Ответить
Малюська исчезни со своими грёбаными судьями, ворами и заказчика..... Вы за это всё дер...1мо заплатите по полной.
Ничего просто так не пройдёт.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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28.10.2020 23:08 Ответить
А может примите закон о ликвидации этого конченного политически ангажированного никому не нужного суда?
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28.10.2020 23:08 Ответить
Прочитай Закон України про КС і ти все зрозумієш.
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28.10.2020 23:11 Ответить
Для этого ВРУ есть
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29.10.2020 00:37 Ответить
И как у них язык поворачивается этих пистонов властью называть..
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28.10.2020 23:12 Ответить
Та просто снова голова закружилась, феодализм покоя не даёт
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29.10.2020 00:36 Ответить
Розумний хлоп,навіть лептоп епловський має. Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 1498
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28.10.2020 23:17 Ответить
Привіт ! Влада і експертне співтовариство підготують і ухвалять новий законопроєкт про контроль за доходами і видатками суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 1210 Ти в порядку ? Бо фактично не писав ці дні. Голосувати ходив ?
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29.10.2020 01:06 Ответить
Vedana Привіт! Все норм.Голосувати ходив,за представників ЄС.Я завжди ходжу на вибори.Вперше проголосував за Ющенка,мені якраз тоді виповнилося 18 років.В нас тут конкретні справи від Гереги,сильно закріпилися.Мої друзі і знайомі,ті що голосували за зелених,не ходили на вибори.Хотілося би,щоб на другий рік парламент був розпущений Зе.І щоб партія ЄС,набрала хоча би 25-30 відсотків у парламенті.При всіх промахах попередників,нехай буде сьогоднішня ЄС,при владі.Бо там зараз нормальні представники.Кращих немає і не буде,найголовніше,щоб в ЄС не попадали мерзотники,як раніше в бпп.
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29.10.2020 01:57 Ответить
Молодець. Поважаю.
Бач, які, ті знайомі. Значить, у своєму виборі розчарувалися, а нічого іншого не обрали тепер для себе ? Не питав, чому вони не пішли ? З іншого боку, може, краще, поки так: а то б за той опзж чи ще щось подібне проголосували.
Я б теж проголосувала за ЄС.
Про долю ВР ще не думала. Мені треба, щоб спочатку з блазнем розібратися. Аж до найрадикальніших методів.
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29.10.2020 02:32 Ответить
Vedana Тому не голосували.бо як вони кажуть,немає за кого.Зеленському нічого не буде.Він спокійно буде до кінця каденції.Його виборці.все ще підтримують.Це партію слуг ні.Тому він може розпустити парламент,щоб здаватися хорошим,для свого виборця.Якби це сталося,то було би краще.
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29.10.2020 02:52 Ответить
А я - хунта !!!
І не хочу, щоб воно добуло каденцію. Та ще й спокійно.
Здрастє.
Хай трясеться день і ніч !!! І дихнути боїться !!!
Мені здається, що зараз ще трохи небезпечно робити вибори у ВР.
Ти впевнений, що ЄС вдасться створити проукраїнську більшість з іншими партіями ?
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29.10.2020 03:12 Ответить
Vedana Більшість не знаю.Але якщо буде 25-30 відсотків,то зможе впливати на голосування.І представники ЄС,зможуть очолювати різні комітети.Бо так як зараз це хріново.Вони фактично мало на що впливають.А що до вигнання Зе,то це мала ймовірність.Та й навіть якщо Зе достроково складе повноваження,то Порошенко стільки не набере голосів і з партії ЄС,також.Просто прийде знову якесь недолуге.Я реаліст в цьому плані.А так хоча би,парламент оновиться.
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29.10.2020 04:20 Ответить
Что оно несет?
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28.10.2020 23:44 Ответить
Что значит плохие но могли быть и хуже??? Эти ублюдки в мантиях богами себя возомнили? Уже понятно что за свою жопу переживают дармоеды бюджетные. ВРУ просто должна ликвидировать этот орган. Затем все эти черти во главе с председателем должны быть привлечены к ответственности. Если окажутся виновными, то в тюрягу с конфискацией
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29.10.2020 00:35 Ответить
Поддерживаю
Все знают что существует судейская мафия, все они друг другу делают одолжения и принимают решения по просьбе и за гроши от коллег
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29.10.2020 00:45 Ответить
"Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м'яко, через адміністративну відповідальність" це взагалі на голову не налазить.
Якщо коротко про статю: 1.судді не хочуть нести кримінальну відповідальність за навмисне порушення закону 2.судді не хочуть щоб після того як їх спіймають за порушення закону їх тримали за яйця.
Не розумію навіщо країні такий орган влади який сам порушує конституцію і на нього нема управи.
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29.10.2020 07:24 Ответить
Новое законодательство не надо, надо старое- е-декларирование с реальными важелями наказания судей-коррупционеров
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29.10.2020 11:08 Ответить
 
 