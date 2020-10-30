Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська
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Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о возможных вариантах решения ситуации с решением КС о декриминализации недостоверного декларирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Не могу не прокомментировать решение Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства, опубликованное несколько часов назад. Тщательный анализ 22 страниц решения КСУ занял бы сотни страниц (и, поверьте, там есть что анализировать, иногда констатированы революционные вещи) но учитывая формат и неспециализированную аудиторию фб, попробую максимально простыми словами".
Малюська подчеркнул: Итак случилось следующее: КСУ указал, что влияние НАПК (как органа исполнительной власти) на суды (как органы судебной власти) неконституционно. Поэтому суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (причем по всем чиновникам, не только судьям). Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ответственность тоже отменил".
Из положительного: КСУ не отменял именно электронное декларирование или уголовную ответственность за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен (надеюсь ненадолго)", - подчеркнудл министр.
Малюська заявил, что "ВРУ, ОПУ, КМУ и экспертное сообщество достаточно быстро выработают законопроект, которым ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за доходами и расходами, который не будет уступать НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено".
"Декларирования недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому разительных изменений не произойдет. Если коротко, новости плохие, но могло быть хуже и свет в конце тоннеля точно есть", - резюмировал министр.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Каменяр
Інколи дивуєшся як люди можуть одночасно казати:
1) "БЕНЯ ВГРОБИВ ...."
2) Володька нічого не краде
Це **** як та хвороба називається?
А по каким критериям этот говносуд определял чрезмерная или нет?
И на каком основании он ее отменил?
(Володя дивиться на тебе, як на... ну ти поняв)
РАЗВЕЛИ ,БЛИН ,СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ
Им на всех плевать . Уже наверно и виллы зарубежом на старость есть
все законы против судей будут антиконституционными, это уже и зебобикам понятно
Ничего просто так не пройдёт.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Бач, які, ті знайомі. Значить, у своєму виборі розчарувалися, а нічого іншого не обрали тепер для себе ? Не питав, чому вони не пішли ? З іншого боку, може, краще, поки так: а то б за той опзж чи ще щось подібне проголосували.
Я б теж проголосувала за ЄС.
Про долю ВР ще не думала. Мені треба, щоб спочатку з блазнем розібратися. Аж до найрадикальніших методів.
І не хочу, щоб воно добуло каденцію. Та ще й спокійно.
Здрастє.
Хай трясеться день і ніч !!! І дихнути боїться !!!
Мені здається, що зараз ще трохи небезпечно робити вибори у ВР.
Ти впевнений, що ЄС вдасться створити проукраїнську більшість з іншими партіями ?
Все знают что существует судейская мафия, все они друг другу делают одолжения и принимают решения по просьбе и за гроши от коллег
Якщо коротко про статю: 1.судді не хочуть нести кримінальну відповідальність за навмисне порушення закону 2.судді не хочуть щоб після того як їх спіймають за порушення закону їх тримали за яйця.
Не розумію навіщо країні такий орган влади який сам порушує конституцію і на нього нема управи.