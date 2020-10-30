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Сытник (953) Окружной админсуд Киева (390)

"Люди потеряли чувство реальности", - Сытник о судьях ОАСК, которые приняли решение про его увольнение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Судьи окружного админсуда Киева (ОАСК) потеряли чувство реальности - так директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал решение ОАСК о его освобождении от должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в эфире hromadske.

"Читал я это решение. Его очень трудно комментировать с юридической точки зрения, и с точки зрения здравого смысла. Решение абсолютно абсурдное", - отметил глава Бюро.

Он добавил, что НАБУ подаст апелляцию на это решение админсуда Киева, но предупредил об опасности тенденции с такими неправовыми решениями.

"Потому что следующее такое может быть, например, отмена Акта о независимости Украины, декларации о государственном суверенитете. Если честно, люди (судьи ОАСК - ред.) немного потеряли чувство реальности ", - отметил он.

Кроме этого, Сытник указал на то, что как в решении ОАСК о его увольнении, так и в решении Конституционного суда, который отменил ряд антикоррупционных норм, есть конфликт интересов.

В первом случае админсуд атакует НАБУ, которое расследует уголовные дела в отношении судей ОАСК, а во втором - судьи Конституционного суда отменили нормы, по которым ряд членов КС могли привлечь к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОАСК подтвердили информацию об отдельном решении суда по увольнению Сытника: Он досрочно потерял полномочия директора НАБУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+38
Они вторичны. Начинать нужно с хозяина и его кукол

"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 5872
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28.10.2020 23:25
+29
Треба на гіляку, а не в смітник.
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28.10.2020 23:32
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Они вторичны. Начинать нужно с хозяина и его кукол

"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 5872
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28.10.2020 23:25 Ответить
Театр Карабаса Барабаса. Все фигуры дёргаются за ниточки!
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29.10.2020 07:11 Ответить
Так АлєШка Небраврот це не бенин. Він ахмєткіне проізвєдєніє. Ше приревнує... "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 2347
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29.10.2020 08:29 Ответить
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 4994
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29.10.2020 08:44 Ответить
он один из держателей акций общества с полной безответственностью директоров Украины
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29.10.2020 09:34 Ответить
Я бы начал с хозяина ботов, ну того, что ещё с кумом ***** давний дружбан.
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29.10.2020 11:59 Ответить
Так что же тогда , служивый, дружбаны и партнеры Беня с Медведчуком делать будут без вашей ботофермы? Кто-же тогда будет тут на Цензоре фекалии метать на вентилятор?
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29.10.2020 16:58 Ответить
Можно и нужно.
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28.10.2020 23:27 Ответить
Треба на гіляку, а не в смітник.
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28.10.2020 23:32 Ответить
Де Герой Украіни Надя Савченко,де бомба ?Не поржавіла?Є можливість стати двічі героєм!
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29.10.2020 09:16 Ответить
бажано посмертно, зато будуть складати легенди та вилицю назовуть
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29.10.2020 09:31 Ответить
Время мусорных баков уже прошло, для лучшего понимания - на 2 метра под землю
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28.10.2020 23:47 Ответить
Мусорные баки - это ниачем.
2 минуты унижения, вылез, отряхнулся....и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Этих судей нужно сажать...или вешать.
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28.10.2020 23:56 Ответить
Ситник знає причину перетворення ОАСК на якийсь жупел(вибачте, що російською). Причина у тому, що ОАСК має виключне право розглядати позови проти центральної влади. Незалежно від місця проживання позивача. Впевненний, його використовувала влада, як їй хотілося. Будь яку забаганку. Ніякої рівності. Коли ОАСК почав пручатися, зразу став не зручним. Законодавці, викиньте із КАС відповідну статтю, і все зміниться. А то ліквідувати?!
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29.10.2020 08:43 Ответить
Они отрабатывают реальное задание от папы. Что им какая-то Конституция?
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28.10.2020 23:22 Ответить
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 9494
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29.10.2020 00:02 Ответить
интересно .....когда это Портнов был судьей?
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29.10.2020 08:16 Ответить
При Вить Пьёрдыче руководил ВСЕМИ судьями страны. "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 631
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29.10.2020 08:46 Ответить
а сейчас кто руководит всеми судьями страны?
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29.10.2020 09:25 Ответить
Мертвечук руками Портнова и Беня.
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29.10.2020 09:27 Ответить
он при парашнике выиграл все суды и при парашнике вернулся....
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29.10.2020 09:27 Ответить
Проверь штанишки, там тебе от Пети подарок...
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29.10.2020 10:34 Ответить
Врешь. Вернулся он из бегов аккурат вечером накануне инаугурации Бубочки. Еще и фотку запостил. Это Беня прилетел за пару дней. Поэтому все вопросы адресуй "величайшему".
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29.10.2020 17:13 Ответить
это тебе на уроке училка в кастрюле рассказала ?))....или на прямом анале увидел?
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29.10.2020 09:34 Ответить
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:20 Ответить
Памятник не увольняют, его сносят.
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28.10.2020 23:25 Ответить
Не, ну мне нравиццо та главсволочь ксу, которая прибарахлилась у параши крымской земелькой. Да здравствует левосудие! "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 3631
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28.10.2020 23:27 Ответить
Кривосудие.
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28.10.2020 23:35 Ответить
Кияни! Будьте обережні! По Києву бродить скажений Вовк!
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28.10.2020 23:28 Ответить
чувство страха они потеряли, им надо напомнить немного, пшонку, захарченка и прочих, так же в свое время потерявших чувство страха, только этим не дать свалить, а взять за мягкое
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28.10.2020 23:30 Ответить
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 4438
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28.10.2020 23:36 Ответить
А чого ти хотів? При твоїй каденції після Майдану, хоч один суддя отримав реальний строк з конфіскацією за неправомірні рішення? Ось і тебе посадили (поки що) на жопу.
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28.10.2020 23:32 Ответить
А у нас что, НАБУ уже сроки дает?
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28.10.2020 23:42 Ответить
Ну хоча б публічно оголосили, що справи по таким-то суддям завершені, склад злочину встановлений і передані в антикорупційний суд.
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28.10.2020 23:46 Ответить
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 2742
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28.10.2020 23:37 Ответить
Они уже давно не люди.
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28.10.2020 23:38 Ответить
Да. Они просто мало-мало уху ели!
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28.10.2020 23:46 Ответить
В Україні колапс судової гілки влади. Вона перестала існувати.
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28.10.2020 23:46 Ответить
Свили они себе гнездо - мамы: папы, дети: внуки - все работают судьями . В какой ещё стране такой семейный цирк!
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28.10.2020 23:50 Ответить
Тем более что ее и никогда не было))
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29.10.2020 10:04 Ответить
Артём , СУДЬИ ПРОСТО ЗАЖРАЛИСЬ
У нас в Словакии 11 судей арестовали в один день - и порядок навели
А что жто за зарплаты у украинских судей?
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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28.10.2020 23:49 Ответить
судя по "зарплатам" эти КровоСиси пьют людскую кровь цистернами
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28.10.2020 23:59 Ответить
Грубо 10 000 евро в месяц . У нас в Словакии таких зарплат нет .
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29.10.2020 00:03 Ответить
Мало того - им этих зарплат мало...
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29.10.2020 00:53 Ответить
Sophia-Maria Duglass, ви отримали громадянство чи трудову візу?
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29.10.2020 12:08 Ответить
Причем тут зарплата? Кто ж из них живет на одну зарплату? Эта зарплата для них как для вас трамвайный талончик.
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29.10.2020 00:05 Ответить
А платит им наше корумпированное государство. Система сгнила . Перезагрузку системы обсуждать а не гавкать на луну.
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29.10.2020 06:16 Ответить
Вместо того, чтобы этих ребят судить и посадить, их лишь уволят??? И то не сразу???
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29.10.2020 00:03 Ответить
Так они и клована могут уволить?
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29.10.2020 00:04 Ответить
Легко...
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29.10.2020 10:35 Ответить


Останній реченець



Весь цивілізований світ закриває бари, ресторани і кінотеатри, бо епідемія ковіду, а в нас закривають реєстр декларацій назк і очі на кричущий і всеохоплюючий *******. Плюс той самий ковід, але без фонду, бо мудаки при владі - це ти.
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29.10.2020 00:04 Ответить
вокруг враги.если с жуликами не воевать -жулики победят!
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29.10.2020 00:28 Ответить
какие реАльные результаты многолЕтней работы у самогО Сытника, чтобы "пересичный" громадянын возмутился зелёным беспределом в очередной раз?
когда их увольняют (уже даже не важно: по беспределу или за дело) они все становятся такими революционерами, борцами за правое дело..
чего раньше сопли жевали? - вот и получили, что портновские зелеводы сейчас беспредельничают..
это касается ВСЕХ "обиженых"
ЗЫ всё идёт к тому, что народ положит болт на ВСЁ кривосудие и свои вопросы будет решать дёшево и сердито, после войны для многих это не проблема.. короче, судьи - дебилы-заочники, инопланетяне на Планете Украина
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29.10.2020 01:19 Ответить
В прогнившей системе требовать от сытника работы это наивно . Его бы давно схарчили если бы смогли. Но он агент другого ведомства в котором наша одичалая свора мародеров не вписывается в их порядок вещей и политику. Пока сытник враг нашего арага.
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29.10.2020 06:27 Ответить
И не друг, и не враг, а - так;

...
Если парень в горах не ах,
Если сразу раскис - и вниз,
Шаг ступил на ледник - и сник,
Оступился - и в крик, -
Значит рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют...

(с)
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29.10.2020 08:58 Ответить
На то и Сытник, чтобы сытно на сытном месте сидеть.
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29.10.2020 06:36 Ответить
Бюрократия только пухнет, их уже просто невозможно прокормить. Если их держать в проголодь, то начнут пожирать друг друга.
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29.10.2020 06:50 Ответить
73% потеряли чувство реальності в 2019.
Вот причина.
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29.10.2020 07:02 Ответить
Карфаген должен быть разрушен... вщент... иначе новый город негде будет строить...
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29.10.2020 07:28 Ответить
Ну вже після цього поступку зрозуміли, що таке "зелений спрут" під керівництвом Бені, Портяни і Єрмака? Це вже не крок, а стрибок у тайожний союз.
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29.10.2020 07:35 Ответить
давним давно треба біло зняти цього корупціонера Ситника...

ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.

котрий більше займався "дахуванням" соросівської пи..добратії типу шабуніна...
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29.10.2020 07:37 Ответить
Вори в мантиях.
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29.10.2020 08:03 Ответить
зеленский ведет Украину до уровня габона, сомали, гондураса. Кому еще это не понятно?
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29.10.2020 08:15 Ответить
Вони все добре знають, вони просто рятують себе. Те, що при цьому вони руйнують країну, то їх не хвилює. Вони сподіваються, що у випадку чого, їм вдасться втекти і сховатися. Мабуть кожен уже створив собі необхідні резерви.
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29.10.2020 08:16 Ответить
Безкарність породжує вседозволеність, на жаль суддів це теж стосується.
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29.10.2020 08:19 Ответить
Страна абсурда!
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29.10.2020 08:30 Ответить
Подивіться на ці наглі морди,потрусіть іхні кишені-ми бачим тільки верхівку айсберга,там сховані великі міл'рди.До вищоі міри цих колядників!
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29.10.2020 08:32 Ответить
а вот как то так "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 8522
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 7592
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29.10.2020 08:40 Ответить
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 1995
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29.10.2020 08:41 Ответить
Natalie Sedletska

13 год. ·

Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.

Тупицький…
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29.10.2020 08:42 Ответить
Туда ему и дорога,а лучше в тюрьму дармоед под прикрытием америкосов,на кой вы вообще нужны назк ,набу,васк, поназадавали нахлебников которые за 4 года вообще ни чего не сделали ,мало того чтобы зарплаты получают бешенные так ещё и покрывают коррупцию с которой они сами должны боротся,этого смитныка надо вместе с порошенко в одну камеру тюремную.
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29.10.2020 08:48 Ответить
Якби вони нічого не робили, то вороги України, олігархи і суддівська мафія не хотіли б їх прибрати.
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29.10.2020 09:00 Ответить
что они сделали давай назови хотя бы 5 причин?Кого они посадили ?Сколько вернули украденных денег в бюджет?
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29.10.2020 09:11 Ответить
НАдо отменить Конституцию и аменить её одним основным законом: "Чтоб всё у всех было и им за это ничего не было" Чего уж там церемониться ! Кому не ясно, что именно этого Олигархатти хочет.
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29.10.2020 09:33 Ответить
Схоже що почалось саме те , про що казав на плівках суддя Вовк - захоплення влади !
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29.10.2020 09:53 Ответить
Это началось давно, когда начали писать сценарий фильма "Слуга народа"...
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29.10.2020 10:36 Ответить
Ничего нового. За реформаторами приходят популисты, за популистами диктатор, или страна распадается...
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29.10.2020 10:38 Ответить
Это почему же? По моему с реалиями у них как раз все в порядке. Благодаря этому решению они обеспечены до конца дней и они и их детки. Лишить их судейских лицензий, лишить гос. пенсий и отправить на свалку истории. Всех, кроме тех, кто воздержался.
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29.10.2020 12:39 Ответить
 
 