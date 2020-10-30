"Люди потеряли чувство реальности", - Сытник о судьях ОАСК, которые приняли решение про его увольнение
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Судьи окружного админсуда Киева (ОАСК) потеряли чувство реальности - так директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал решение ОАСК о его освобождении от должности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в эфире hromadske.
"Читал я это решение. Его очень трудно комментировать с юридической точки зрения, и с точки зрения здравого смысла. Решение абсолютно абсурдное", - отметил глава Бюро.
Он добавил, что НАБУ подаст апелляцию на это решение админсуда Киева, но предупредил об опасности тенденции с такими неправовыми решениями.
"Потому что следующее такое может быть, например, отмена Акта о независимости Украины, декларации о государственном суверенитете. Если честно, люди (судьи ОАСК - ред.) немного потеряли чувство реальности ", - отметил он.
Кроме этого, Сытник указал на то, что как в решении ОАСК о его увольнении, так и в решении Конституционного суда, который отменил ряд антикоррупционных норм, есть конфликт интересов.
В первом случае админсуд атакует НАБУ, которое расследует уголовные дела в отношении судей ОАСК, а во втором - судьи Конституционного суда отменили нормы, по которым ряд членов КС могли привлечь к ответственности.
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2 минуты унижения, вылез, отряхнулся....и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Этих судей нужно сажать...или вешать.
У нас в Словакии 11 судей арестовали в один день - и порядок навели
А что жто за зарплаты у украинских судей?
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Останній реченець
Весь цивілізований світ закриває бари, ресторани і кінотеатри, бо епідемія ковіду, а в нас закривають реєстр декларацій назк і очі на кричущий і всеохоплюючий *******. Плюс той самий ковід, але без фонду, бо мудаки при владі - це ти.
когда их увольняют (уже даже не важно: по беспределу или за дело) они все становятся такими революционерами, борцами за правое дело..
чего раньше сопли жевали? - вот и получили, что портновские зелеводы сейчас беспредельничают..
это касается ВСЕХ "обиженых"
ЗЫ всё идёт к тому, что народ положит болт на ВСЁ кривосудие и свои вопросы будет решать дёшево и сердито, после войны для многих это не проблема.. короче, судьи - дебилы-заочники, инопланетяне на Планете Украина
...
Если парень в горах не ах,
Если сразу раскис - и вниз,
Шаг ступил на ледник - и сник,
Оступился - и в крик, -
Значит рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют...
(с)
Вот причина.
ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.
котрий більше займався "дахуванням" соросівської пи..добратії типу шабуніна...
13 год. ·
Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.
У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький…
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