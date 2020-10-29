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13-летнему Антону Березину необходима операция за границей после лечения рака четвертой степени

Новости Цензор.НЕТ Общество

13-летнему Антону Березину необходима операция за границей после лечения рака четвертой степени

13-летнему Антону Березину из Киева необходима операция за границей после лечения рака четвертой степени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила его мать Анастасия Ковальчук.

"Два года его лечили в Институте ортопедии. Все это время ставили диагноз некроз. Сын не ходил. А через два года врачи поняли, что это не некроз. Биопсия показала, что у него уже два года рак. На сегодняшний день уже последняя, четвертая, стадия – поражен костный мозг. Он прошел шесть блоков высокодозовой химиотеапии. Очень большой риск рецидива в первые полгода. Кость у него не восстановилась.

Операцию по восстановлению кости нужно делать за границей. Она короче другой конечности, и сын не ходит все эти два года. На это нужно 30 тысяч евро. Также нужна поддерживающая реабилитация у онкологов и ортопедов. Я обращалася в благотворительные фонды, но там просят официальное заключение украинских врачей о том, что они не могут лечить его в Украине. Но и официального отказа не дают, и не обещают толком ничего. Да и после того, как нам два года лечили не тот диагноз, доведя рак до четвертой стадии, я хочу, чтобы ребенка лечили за границей", - рассказала она.

Документы, подтверждающие диагноз, есть в распоряжении редакции.

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Желающие помочь этой семье могут перечислить средства:

Карта ПриватБанку (Ковльчук Анастасия Юрьевна):

4149 4393 1444 9194
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Топ комментарии
+3
Мене зараз затюкають, але я просто реаліст.
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29.10.2020 11:56
+3
Покажіть це Поломойському і подібним йому. Нехай учаться допомагати людям.
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29.10.2020 11:59
+3
Рак 4 степени нигде в мире не лечат
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29.10.2020 12:59
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Четверта стадія?- Може не варто продовжувати страждання дитини?
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29.10.2020 11:56 Ответить
Мене зараз затюкають, але я просто реаліст.
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29.10.2020 11:56 Ответить
не доведи, у тебя родные заболеют, особенно ребенок, тогда и принимай такие решения, посмотрел бы! это я тебе говоря, как человек который похоронил близкого человека из-за этой болезни
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29.10.2020 16:23 Ответить
Ти сам сказав- поховав.
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29.10.2020 16:27 Ответить
Покажіть це Поломойському і подібним йому. Нехай учаться допомагати людям.
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29.10.2020 11:59 Ответить
+ Одужуй, сонечко.
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29.10.2020 12:51 Ответить
Рак 4 степени нигде в мире не лечат
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29.10.2020 12:59 Ответить
лечат то везде, но в основном не вылечивают
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29.10.2020 13:40 Ответить
Все зависит от типа заболевания... Лечат и 4-ю...
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29.10.2020 15:14 Ответить
Нет, не лечат. Знаю по личному опыту. У жены была 3, потом 4 стадия, лечилась у нас, потом в Германии, все семейные деньги там остались, долги остались. Обещания были - вылечим обязательно. Все напрасно, ушла моя родная в страшных муках, вся в трубках, с отказавшими органами. Пишу и плачу. Ничего не поможет, можете оттянуть на 1 - 2 года, потом - конец. Аминь
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26.01.2021 12:03 Ответить
Зеля не хочет помочь?
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29.10.2020 15:15 Ответить
 
 