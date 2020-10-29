13-летнему Антону Березину необходима операция за границей после лечения рака четвертой степени

13-летнему Антону Березину из Киева необходима операция за границей после лечения рака четвертой степени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила его мать Анастасия Ковальчук.

"Два года его лечили в Институте ортопедии. Все это время ставили диагноз некроз. Сын не ходил. А через два года врачи поняли, что это не некроз. Биопсия показала, что у него уже два года рак. На сегодняшний день уже последняя, четвертая, стадия – поражен костный мозг. Он прошел шесть блоков высокодозовой химиотеапии. Очень большой риск рецидива в первые полгода. Кость у него не восстановилась.

Операцию по восстановлению кости нужно делать за границей. Она короче другой конечности, и сын не ходит все эти два года. На это нужно 30 тысяч евро. Также нужна поддерживающая реабилитация у онкологов и ортопедов. Я обращалася в благотворительные фонды, но там просят официальное заключение украинских врачей о том, что они не могут лечить его в Украине. Но и официального отказа не дают, и не обещают толком ничего. Да и после того, как нам два года лечили не тот диагноз, доведя рак до четвертой стадии, я хочу, чтобы ребенка лечили за границей", - рассказала она.

Документы, подтверждающие диагноз, есть в распоряжении редакции.

Читайте также: Семьям погибших в авиакатастрофе под Чугуевом начали перечислять выплаты, - Минобороны

Желающие помочь этой семье могут перечислить средства:

Карта ПриватБанку (Ковльчук Анастасия Юрьевна):

4149 4393 1444 9194