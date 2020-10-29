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Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке "7-й километр". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему импорта в нашу страну текстильной продукции на сотни миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку с искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара".

В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряде коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляют почти 140 млн гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попытка самосожжения и блокада спецназа: на "7-м километре" под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители провели следственные действия в трех регионах, санкционированные судом в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Зато дельцы, оказали сопротивление законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали на применение силы и боевых и специальных средств.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие".

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу товаров военного назначения. ФОТОрепортаж

Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке 7-й километр 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Странно, наивно думал, что налогами занимается налоговая, а оказывается СБУ со своей Альфой... Видимо всех кокочленцев, бандитов, шпионов переловили, теперь вот тканями промышляют, а до этого был спирт с проститутками Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке "7-й километр" - Цензор.НЕТ 2258
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29.10.2020 00:31
+13
А до орехов чёрный рынок оружия и тяжёлую наркоту, как и нынче впрочем, а потом наступил 2014-й и вся Украина увидела этих красавцев в Крыму, Луганске и Донецке... До сих пор не можем найти этих борцунов со всем подряд, куда они делись?...
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29.10.2020 00:46
+12
А это точно СБУ ,больше похоже на ФСБ ,которое пресует Турков за Карабах 🤔🤭😡 Или инвестиционные няни от Зеленского и Шмыгаля 😠 так сказать проба пера😠
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29.10.2020 05:43
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Правила форума Совет форумчан
В уголовном производстве, о котором говорит СБУ, фигурируют несколько бизнесменов, получавших товар (тюль) от поставщика в Китае. При этом от их действий пострадали и другие люди, в частности выходец из Турции (курд), который реализует турецкие ткани и не имеет, как утверждают наши собеседники, никакого отношения к описанной схеме. Именно из-за его товара, который вывезли силовики, и начался сыр-бор. Ранее этого человека неоднократно прессовали разные «органы», и он полагает, что речь идет о заказе.
Мужчина попытался произвести самосожжение, а его друзья, соотечественники и представители других национальных общин заблокировали бойцов спецназа СБУ «Альфа», которые изымали ткани. Правоохранителям, впрочем, удалось прорваться. Попутно они избили несколько человек. «Приехало пять-шесть групп главка ГФС при поддержке СБУ, начали проводить обыски. У них на руках имеется две ухвалы на два адреса, и ищут они китайский тюль, - говорит адвокат пострадавших Владимир Фасий. - При этом изымали они по шести-семи адресам. Забирали ткани, парфюмерию, все, что видели. Заехали на «Седьмой километр» по беспределу. Склады, магазины ломали без понятых, описи и протокола, в машины грузили и людей били. Люди им говорят: «Давайте законно все сделаем, вот есть понятые, давайте протокол». Их никто не слушал».
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29.10.2020 00:31 Ответить
Авакова в отставку или Баканова ?
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29.10.2020 00:38 Ответить
Тебя в психушку.
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29.10.2020 00:47 Ответить
😀😀😀
Вы видно знаете адрес ?
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29.10.2020 00:49 Ответить
Спасибо.
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29.10.2020 00:52 Ответить
СБУ просто викрадало товар, прикриваючись якимись випадковими рішеннями судів. Це відбувається на ринку 7км постійно і це звичайний бандитизм оборотнів в погонах! Потім всі ці товари зникають з місць зберігання, а насправді вони відразу продаються за півціни і потім власника тримають в СІЗО кілька років, щоб приховати крадіжки на мільйони доларів! Зеленський має втрутитись в цю ситуацію і припинити рейдерство СБУ, податкової та судів! В Одеському УСБУ сотні таких справ з виємкою товарів, які потім зникли з місць зберігання! За це мають бути арештовані та засуджені всі причетні - а це організовані злочинні групи правоохоронців які організовують напади на підприємців з крадіжкою величезних партій товарів!
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29.10.2020 08:44 Ответить
обоих.
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29.10.2020 01:17 Ответить
Всех Зегнид и их прислугу
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29.10.2020 05:47 Ответить
весной целую Мрию масок, респираторов, костюмов защитных приволокли из Китая и продали через Герегу в несколько раз дороже......разве СБУ напало на Эпицентры?
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29.10.2020 09:18 Ответить
Странно, наивно думал, что налогами занимается налоговая, а оказывается СБУ со своей Альфой... Видимо всех кокочленцев, бандитов, шпионов переловили, теперь вот тканями промышляют, а до этого был спирт с проститутками Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке "7-й километр" - Цензор.НЕТ 2258
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29.10.2020 00:31 Ответить
Абаждите : раньше они орехи околачивали 😀😀😀
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29.10.2020 00:39 Ответить
А до орехов чёрный рынок оружия и тяжёлую наркоту, как и нынче впрочем, а потом наступил 2014-й и вся Украина увидела этих красавцев в Крыму, Луганске и Донецке... До сих пор не можем найти этих борцунов со всем подряд, куда они делись?...
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29.10.2020 00:46 Ответить
в последнем абзаце описывается что это как раз их направление деятельности, ну, а то что они при этом кошмарят бизнес в свой карман, это как говорят "то другое".
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29.10.2020 00:41 Ответить
"...кокочленцев, бандитов, шпионов..." не дістати, вони дуже високо, а бізнесмени низько. Металургійний завод довели до того, що змушений маратися оборудками з китайською тюллю, щоб якось втриматися на плаву.
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29.10.2020 08:58 Ответить
Это для того чтобы знатно поржать с них?? Или орден дать??
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29.10.2020 00:36 Ответить
Соколовский в теме ?
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29.10.2020 00:41 Ответить
Тю, а я думал то наше фсбу вагнеровцев орестовывает?😷
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29.10.2020 00:43 Ответить
СБУ про обыски на рынке "7-й километр".ФОТО. А фото с горами ткани совсем не с рынка 7-й километр, откуда СБУ ночью без протокола и понятых вывезла бусик тюля
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29.10.2020 01:08 Ответить
Да уж, ввезення в країну контрабандних трусів загрожує національній безпеці, хоча, може у нас шпигунів і зрадників вже ловить митниця або позаштатний агент НАБУ Є.Шевченко...
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29.10.2020 01:44 Ответить
Ну і куди цей текстиль піде? Та й взагалі,сбу повинна відбивати голови москальським агентам,а не за тканими бігати.Бо тканини,не мають відношення,до національної безпеки.
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29.10.2020 02:05 Ответить
А это самое СБУ спасли от турков с базара?) Ни слуху ни духу. Как обычно всем приказали заткнутся?
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29.10.2020 04:50 Ответить
Ментовско-СБУшные воровские коррупционные мрази... Состояния МНОГИХ этих СБУ-шных паразитов - десятки, СОТНИ (да, сотни!!!!) миллионов долларов, сворованных у населении на контрабанде, янтаре, наркотик, предательстве интересов, крышевании - это известный очевидный факт. И на территории, где в правительстве вор на воре и предатель на предателе - они посылают к рыночному торговцу из Киева отряд СБУ...
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29.10.2020 05:10 Ответить
А это точно СБУ ,больше похоже на ФСБ ,которое пресует Турков за Карабах 🤔🤭😡 Или инвестиционные няни от Зеленского и Шмыгаля 😠 так сказать проба пера😠
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29.10.2020 05:43 Ответить
С тканями воюют. Позор . 😔
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29.10.2020 05:59 Ответить
***** предприниматели, установили на рынке телепорт!

И через границу товар не проходил.
Ліквідовано схему незаконного ввезення в країну текстилю на 140 млн грн, - СБУ про обшуки на ринку "7-й кілометр" - Цензор.НЕТ 3226
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29.10.2020 08:18 Ответить
А руководство одного із мєталургічєскіх заводов надЄюсь вже за гратами? Чи рЄшать до Києва поїхали? Ліквідовано схему незаконного ввезення в країну текстилю на 140 млн грн, - СБУ про обшуки на ринку "7-й кілометр" - Цензор.НЕТ 456
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29.10.2020 08:38 Ответить
Сначала с фашистами(немцами) воевали ,теперь с Турками 🙄🤦 С Индусом до сих пор воюют ,😡 А с террористами ссыкливо ,бо звездюлей могут накалять ,даю СБУ наколку в Донецке и Луганске сидят террористы ,арестуйте их ,проведите спец операцию ,Родина в опасности 🤔🤫🙄😠
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29.10.2020 08:39 Ответить
Молодцы, конечно, 140 млн? Коболев, наглядачи и прочая шушера обходятся бюджету, налогоплательщикам гораздо дороже... А кто это делает? Кто установил им миллионные зарплаты? Может СБУ ими займётся?
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29.10.2020 08:43 Ответить
Так званий КСУ з "вовками" з апеляційного вчиняють антидержавний заколот, а СБУ "тут нє прічом!" (с). Їх рекетирський бізнес цікавить більше.
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29.10.2020 09:18 Ответить
Схемы по ввозу ликвидируют на таможне, а не на рынках. Просто СБУ зарабатывает на свое безбедное существование - через некоторое время все реквизированные ткани съедят мыши, а дело закроется.
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29.10.2020 10:22 Ответить
 
 