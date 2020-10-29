Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке "7-й километр". ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему импорта в нашу страну текстильной продукции на сотни миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку с искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара".

В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряде коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляют почти 140 млн гривен.

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Правоохранители провели следственные действия в трех регионах, санкционированные судом в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Зато дельцы, оказали сопротивление законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали на применение силы и боевых и специальных средств.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие".

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора".

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