В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами
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В Верховной Раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила руководитель прессслужбы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
"Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение ", - отметила она.
Как известно, 28 октября стало известно, что ряду журналистов отменили аккредитацию в парламенте.
Топ комментарии
+24 Vladimir Longer
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+21 Дмитрий Иванов 933bda32
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+16 vitalmod
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https://fakeoff.org/freak-show/3lenskiy-otkazalsya-ot-idei-publikovat-dannye-o-kolichestve-uchastnikov-ego-oprosa
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе - 12,
Получилось - 50, итого - 300.
Что значит - «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…
10 год. ·
Отже протягом буквально двох днів:
- ціну на газ для населення підняли на 35%;
- Конституційний суд скасував закон про незанонне збагачення, відмінив відповідальність за недостовірне Е-декларування і відмінив повноваження Національної агенції з питань запобігання корупції;
- від 19-00 реєстр Е-декларацій заблокований. Вся антикорупційна реформа почата президентом Порошенко - коту під хвіст;
- напали на депутатку фракції "Європейська солідарність" Вікторію Сюмар;
- Окружний адміністративний суд Києва (читайте - суддя Вовк) звільнив директора НАБУ Артема Ситника;
- уряд відмінив обмеження по зарплатнях топ-менеджерам державних підприємств - Мустафа Найєм балдіє;
- голова "Укравтодору" Кубраков заявив що Антикороновірусного фонду, виявляється не існує;
- на велике ДОбудівництво Зеленського віддали 62 мільйони грн коштів призначених для лікування онкохворих:
- уряд відмінив обмеження на захмарні зарплатні для членів наглядових рад державних корпорацій - балдіє Сірожа Лещенко;
- виданню "Слідство.інфо" комітет з боротьюи зі свободою слова Шуфрича скасівав акредитацію у Верховній раді;
- випустили з під варти одного з фігурантів згвалтування в Кагарлику;
- на Фейсбутці сталася масова атака скаргами на профилі і сторінки блогерів - прибічників "Європейської солідарності". Явна організована робота кількох ботоферм;
- нардеп-служка Гетьманцев заявив що наше надзавдання "наздогнати Росію чи Білорусь". Про що там просторікували противники Порошенка у 2018-му році?
І головне. Не горизонті не помітно жодного актиВІЗського мурла, з тих сотень і тисяч, які за Порошенка обов'язково влаштували б протестні перфоманси за будь-що з переліченого. Очевидно, їх нема тому, що їм не заплатили. Все "народне невдоволення Порошенком" з попередніх років - це були платні перфоманси на замовлення Москви, українських оліграхів і політичних противників Порошенка.
Будь ласка - запам'ятайте це. Ця влада - не вічна. Колись їй доведеться відповісти на багато запитань.
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2 коментарі
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Вранці приймають рішення, в вечері його ж відміняють.
Біг на місці...
Радуйся ботва.
Послушаем, что вы запоёте, когда они напишут что-нибудь про петю и Ко.
На жаль, решту ляпів цих бовдурів так легко не виправити.
Як терпить таких паскуд народ, мабуть народу немає, смерди лише залишились 73%!!!
І так блаЗЄнські в усьому