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После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "важной победой" решение Апелляционного суда Амстердама об отводе судьи по делу о скифское золото и отметил, что Украина рассчитывает на объективное рассмотрение дела.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом Кулеба написал в твиттере.

"Важная победа в деле скифского золота. Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости", - написал 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Пусть ещё в Нидерландах полежат. Там надёжнее.
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29.10.2020 04:08
+4
Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ.

После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 5204
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29.10.2020 06:02
+3
"Отнимите у народа историю, и через поколение он превратится в толпу, а через два-три - в послушное стадо свиней, которым можно управлять...". (Йозеф Геббельс).
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29.10.2020 06:48
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Пусть ещё в Нидерландах полежат. Там надёжнее.
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29.10.2020 04:08 Ответить
рано или поздно один хрен кацапам отдадут ..
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29.10.2020 07:23 Ответить
крестись когда кажется . лапоть .
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29.10.2020 07:19 Ответить
Кулеба эффективно работает во главе МИД: человек на своём месте.
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29.10.2020 05:19 Ответить
Грабят, блин, награбленное, нашим не дают поживиться. Обнаглели вконец. Н е п о р я д о к!
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29.10.2020 05:26 Ответить
Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ.

После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 5204
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29.10.2020 06:02 Ответить
Так і залишився кандидатом.
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29.10.2020 07:52 Ответить
вы со своим КС разберитесь
Там вор на воре и вором погоняет
и они решают судьбу борьбы с коррупцией ...
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29.10.2020 06:46 Ответить
"Отнимите у народа историю, и через поколение он превратится в толпу, а через два-три - в послушное стадо свиней, которым можно управлять...". (Йозеф Геббельс).
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29.10.2020 06:48 Ответить
Або просто вимкнути інтернет.
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29.10.2020 07:27 Ответить
Ну, тоді треба повикидать ножі - можна порізаться, не користуваться вогнем - можна обпектися, і не плавать, бо можна втопиться... Інтернет - такий самий "інструмент", яким треба вміть користуваться...
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29.10.2020 07:47 Ответить
Не самому собі вимкнути.
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29.10.2020 07:59 Ответить
А кому? І хто буде вирішувать - кому виключать, а кому - ні?... Ти даси гарантію, що цим будуть на благо людей користуваться? Уже пробували "виключать"... При СРСР... "Железной рукой загоним человечество к счастью!...". Людей за кордон не випускали, перетворивши країну на суцільну зону (8 червня 1934 року - Указ ЦИК, про введення смертної кари за спроби покинуть країну). Півкраїни в тюрми і концтабори загнали... "Глушилки" ставили... До чого це привело, знаєш... Чи, може, Стругацьких нагадать? З їх "Палаючим островом"?...Вже краще навчить мізками користуваться... Це хоч і довше і затратніше, однак надійніше...
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29.10.2020 09:22 Ответить
Аби забрати історію на сьогодні треба просто вимкнути інтернет - ось що я сказав.
А вас невідомо куди понесло.
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29.10.2020 10:52 Ответить
Ясно... Хтось не здатен правильно сформулювать свою думку і викласти її у вигляді коментаря, а винен опонент... "Паздравляю вас абасрамшись...".
А щодо Інтернет і історії - так я історію не по Інтернет вивчав, а по книжках... Інтернетом я користуюсь лише як "довідковою бібліотекою", бо знаю, ЩО і ЯК спитать і отримать відповідь... Базові ж знання - в голові...
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29.10.2020 11:06 Ответить
Я завжди пишу коменти на два рівні- ви обрали свій.
І ще- я вам не опонував, розвинув вашу ж думку до сьогоденних реалій.
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29.10.2020 17:11 Ответить
Це із серії: "Гусь свинье не товарищ..."?...
Тоді я полетів... Рохкай далі...
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29.10.2020 17:58 Ответить
После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 2234 После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 3502
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29.10.2020 07:11 Ответить
С 2014 года года лежат ? На счётчик голладцев посадить надо
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29.10.2020 07:58 Ответить
Очень не хотят расставаться с украинским золотом, так и тянут время годами. Подлецы!
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29.10.2020 08:59 Ответить
На счётчике по факту Украина, там за хранение приличные суммы капают
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29.10.2020 09:50 Ответить
 
 