В мире новые рекорды по COVID-19: за сутки заболели более полумиллиона человек, умерли - 7,1 тыс.
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По состоянию на утро 29 октября в мире зарегистрировали 504 419 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 104 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 44 774 763 случаев инфицирования, из них 504 419 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 179 225 человек, из них 7 104 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 32,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 22-м место мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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ДЕ КРИКИ -це все світова змова продавців масок !?
ДЕ крики -це майже грип ?!
То есть, такой фактор может работать в какой-то отдельной стране, где такое возможно в принципе, но не в десятках же стран одновременно! Например, из последних данных, полученных по нашим собственным каналам, можно говорить о том, что уже сейчас в Украине острый дефицит препаратов, разжижающих кровь. Причем, основную их часть производит наше предприятие.
Человек, получавший лечение от КОВИД, искал препарат по всей Украине и получил почтой из Харькова, хотя и сам он живет в Киеве, и завод, производящий это средство - тоже расположен в Киеве. В общем, как только начинаешь задавать простые вопросы, в рамках подобных теорий, на том они и заканчиваются. Впрочем, мы больше не станем возвращаться именно к этой теме ибо каждый может иметь свое мнение и верить во что угодно.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-4/
Даже здесь, в комментариях, нам не раз приходилось читать комментарии о том, что ситуация искусственно разогнана и на самом деле, ее острота лежит больше в области пиара, чем действительно представляет опасность. Обычно мы не обращаем внимание на такие оценки, но вот нам рассказали случай в одной из клиник Черниговской области, который заставил нас не то, что ответить, на такие подачи, а взять, да и продлить их дальше и посмотреть, что получится на выходе.
Случай же был такой. В стационар доставили учительницу в очень тяжелом состоянии. На вопрос о том, почему она так затянула обращение к врачам, если уже все симптомы не просто были налицо, а их просто нельзя было не видеть, она ответила, что не верила в опасность КОВИД и полагала, что переболеет им как гриппом. В общем, нам достоверно не известно, как там дело закончилось, погребением или кремацией, но уверенность учительнице в фековости всей этой эпопеи, она унесла с собой.
Afanasiy
Сумно. Цензор потрохи вироджується. Залишаються лише іплани на кшталт тебеАЛЕ ЩЕ Є.