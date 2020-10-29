Пожары на Житомирщине: 12 пострадавших семей получили матпомощь в размере 300 тыс. грн

12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручском районе Житомирской области, получили материальную помощь в размере 300 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Наконец, все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Овруччине, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тыс. гривен. Благодаря поддержке со стороны премьер-министра Украины и оперативного согласования всех необходимых документов Минэкономики и Минфином мы поставили точку в этой истории", - сообщил Бунечко.

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Как сообщалось ранне, Кабмин выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья пострадавшим в пожарах на Житомирщине еще в начале мая текущего года.

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