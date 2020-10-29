Украинский воин получил ранение в результате прицельного огня наемников РФ вблизи Новгородского. За сутки - 4 обстрела, - штаб
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-мм минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.
"Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает. О дерзких действиях Российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.
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Итак - если обстрелы были даже на позиции Леонова, то понятно шо там и погибшие были, за 90 дней то.
А позиций - дофига. Зеля настолько тупой шо не вникает в то шо ему высрали на бамашке.
г*споди, такого позора даже для Украины - "овэрдох...ера" то
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Раненному выздоровления.........
приказ "перестать стрелять, вести разведку и убрать даже БПЛА" никто не отменял
Дружище, если Пе несдябный выиграть у клоуна, то из него гетьман, как из Зе пуля.
― Да, да, да. Я верю Вам, сэр. Ну так как насчет перевода?.
Эта задание ставит под угрозу мои шансы на повышение. А мне осталось вот столько, вот столько до следующей звездочки.
― Забудь про это. Думаешь, ты единственный, кто неловко себя чувствует на этой лодке?
Ты думаешь, это командование, о котором я мечтал всю свою жизнь? Мы вместе вляпались в это дерьмо, мистер.
И ты со своим повышением в руках этих самых полных мудаков...
Включая того, который перед тобой. Я ответил на все вопросы?
― Да, сэр.
― Вольно."
Может, турецкие ролики посмотрит?
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Правда, НЕЛОХ?
Ибо без "иуды", христоедство бы просто загнило. Как и любая байка без "Спосителя и "предателя""
Ого, тоді трибунал!!!1(дзвонить в ОБСЄ)
как бы уточнить у преЗЕдента???? он зарубки на косяке ставит....или... косяки и так... айкосит
Я уже и не знаю - в норм. стране эту хрень бы.... ээээ.... для начала - не избрали бы..... (на 4 крайних выборов не ходил - просто чтобы не наблевать в урну от отвращения то)
главнокакбыкомандующий обещаль до нового года закончить эту "неприятность" с той стороной...
поэтому "ответки" наказуемы...
Пусть сепарам включат по рации казочки Деда Панаса, может они спать пойдут.(а потом "третья сила" их вырежет на позициях )
Швидкого одужання нашому захиснику.
попали - прицільний.
отакі нині критерії.
розстрілюють, немов в тирі.
Вогонь у відповідь було заборонено...
Таке, пляць перемірря.
Какой же ублюдок, это человекообразное существо, Зеленский!
падло.
29 Октября 10:33 1
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Окупанти вночі здійснили безперешкодний обстріл з мінометів позицій ЗСУ, вогонь у відповідь було заборонено
Внаслідок нічного артнальоту на позиції ЗСУ під Новгородським було поранено бійці ЗСУ. Ворог активно та відкрито використовував міномети та автоматичні гранатомети. Офіційно розповідають про одного легкопораненого, насправді відомо про двох важкопоранених.
Serg Marco
Предварительно у нас два тяжелых раненых. Кто то говорит что минометы, кто то говорит что там разное херячило.
Может слон-фм, но в паре мест подтвердили. Будем ждать официальных данных.
Камеры сейчас пишут нехилое зарево от обстрелов.
К слову это уже третий огневой налет за эти пару дней, когда стрелковка, воги и минометы на вышибном херячат наши позиции. Ответа на эти действия противника нет, ответка запрещена. Сепары все больше наглеют и все больше обстреливают наши позиции "стремясь к миру".
Не знаю что там напишет штаб ООС про "адекватну відповідь", просто знайте что ее не было.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 29 жовтня 2020 року
Слава Україні!
Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує. Про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.