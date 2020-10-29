Украинский воин получил ранение в результате прицельного огня наемников РФ вблизи Новгородского. За сутки - 4 обстрела, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-мм минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

"Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает. О дерзких действиях Российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Водяного, - пресс-центр ОС

Также сообщается, что с начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.