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аборт (56) Польша (7474) протест (5754) Дуда (640)

Ограничение абортов в Польше: Дуда выступил за доработку норм и заявил, что готов к компромиссу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ограничение абортов в Польше: Дуда выступил за доработку норм и заявил, что готов к компромиссу

Президент Польши выразил мнение, что решение Конституционного трибунала по делу об ограничении абортов надо подкорректировать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу Polsat News.

"Несмотря ни на что, я надеюсь, что Конституционный суд даст время, чтобы это положение можно было доработать", - сказал Дуда, отметив, что он лично выступает против абортов в случае неизлечимого порока плода.

Дуда отметил, что готов присоединиться к работе над компромиссным решением, которое позволит снять беспокойство в обществе.

В свою очередь первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда заявила, что сомневается: каждая ли женщина решится родить неизлечимо больного ребенка.

Ранее дочь президента, его советник на общественных началах Кинга Дуда в открытом письме подчеркнула, что она не согласна с решением об ограничении абортов и призвала законодателей как можно скорее найти компромисс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода

Как сообщалось, по всей Польше продолжаются многотысячные протесты против решения Конституционного трибунала об ограничении абортов.

Судьи КТ 22 октября признали, что аборт в случае патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека. Таким образом, это положение в законе "О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности" от 1993 года противоречит конституции.

Это решение возмутило многих поляков, которые в знак протеста вышли на улицы.

Польское законодательство в вопросах абортов и так было одним из самых консервативных в Европе. А теперь беременность в Польше можно прерывать только в случае угрозы жизни женщины, или если она забеременела в результате изнасилования или инцеста.
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Топ комментарии
+11
в 40 мільйонній Польщі вийшло 100 тисячі Дуда вже "готовий до компромисів".
В 40 мільйонній Україні влада сцить у вічі народу, а народ сидить по хатах.
Так переможемо.
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29.10.2020 08:26
+9
А чего запрещать?
Их тело - их дело. Я не понимаю - 400 или скока там мужиков, запрещают кому-то делать что-то.
Плюс ублюдки в рясах или как там это платье у них называется то.
Сами ходят как извините, п.дерасты, но диктуют кому-то шото.
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29.10.2020 08:25
+4
Пример, когда цереовники тянут общество в средневековье.
Медики в Украине, Литве, Беаруси уде в предвкушении на заработках от абортов полячек.
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29.10.2020 09:55
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Очередной польский абортмайдан. Как по расписанию.
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29.10.2020 08:19 Ответить
А чего запрещать?
Их тело - их дело. Я не понимаю - 400 или скока там мужиков, запрещают кому-то делать что-то.
Плюс ублюдки в рясах или как там это платье у них называется то.
Сами ходят как извините, п.дерасты, но диктуют кому-то шото.
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29.10.2020 08:25 Ответить
Ранее дочь президента, его советник на общественных началах Кинга Дуда в открытом письме подчеркнула, что она не согласна с решением об ограничении абортов и призвала законодателей как можно скорее найти компромисс. Источник: https://censor.net/ru/n3227799\\\\\

А падчерица(я х.з. кто это) что сказала?

Был "стрим" у Вольнова - так он смачно проехался по этому вопросу, ну и по Исламу тоже. И ведь правда - сх..ера ли какие-то ублюдки запрещают самке, ну, по Дарвину, пользоваться своим теллом то? Попы в Польше - ого как влияние имеют.
Но поп - неспособен быть носителем, так что на месте жёппщин Польши я бы их нагнул(прям на ыкотостас)
Мракобесы тупые.
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29.10.2020 08:23 Ответить
в 40 мільйонній Польщі вийшло 100 тисячі Дуда вже "готовий до компромисів".
В 40 мільйонній Україні влада сцить у вічі народу, а народ сидить по хатах.
Так переможемо.
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29.10.2020 08:26 Ответить
Не порівнюйте гівно з шоколадом. Польські протести не мають жодної дотичності до захисту здоров'я жінок. Вони інспіровані ліво-ліберальними феміністичними і неомарксисистськими деструктивними силами. Також вони підтримані корумпованими польськими лікарями, яким дають хабарі за сфабриковані медичні покази до абортів. Крім того, Існують сотні випадків, коли батьки ігнорували "медичні покази" до абортів і народжували здорових дітей.
В нас ситуація зовсім інша. В нас при владі якраз ліво-ліберальне кодло, яке жахається будь-яких націонал-консервативних цінностей. ЗМІ (теж лівацькі) всіляко ******** націонал-консервативні сили. Крім того, людство взагалі побудоване так, що покидьки й негідники дуже згуртовані й рішучі, в той час як нормальні люди терплячі й закликають до компромісів.
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29.10.2020 11:19 Ответить
Все расяянины пассивные гомики и им нужны абрты через сраку! Это приказ ***** Обнуленного.
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29.10.2020 08:54 Ответить
Поляки совсем охренели, то в Беларуси организуют беспорядки, то в Украине, то у себя.
Похоже, экономика на исходе, а новых вливаний не предвидится.
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29.10.2020 09:25 Ответить
Обмеження абортів у Польщі: Дуда виступив за доопрацювання норм і заявив, що готовий до компромісу - Цензор.НЕТ 6619 тебе давно в голову не били кацапину ольгінскую?
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29.10.2020 10:03 Ответить
Дурачек, поясни мне, каким волшебным образом без участия польских пограничников мог состояться прорыв украинской границы уголовником сракашвили, не имеющим украинского гражданства?
Посему, поцелуй меня в дупу!
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29.10.2020 10:37 Ответить
Вуйку з кацапії. Він мав голландський документ, який дав змогу доїхати до укрграниці на повних правах. Просто той кримінальник сракашвілі має купу громадянств, тому тут все законно з польського боку.
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29.10.2020 11:05 Ответить
Человека выдворили из страны, а его в сопровождении банды дебилов пропускают через границу с явным намерением ее прорвать
Ну, в таком случае, Гитлер вполне законно ввел войска в польщу.
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29.10.2020 11:18 Ответить
Сракашвілі та банда дебілів мала усі законні документи, щоб проїхати границю Польщі. Інша справа, що нашим треба було стріляти по ногах і цій банді і Юльці з Садовим.
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29.10.2020 11:23 Ответить
Если персона нонграта выдворена из страны, а ее возвращают обратно - это прямое вмешательство во внутренние дела этой страны и прямая агрессия.
Точно, как и разные сраные нексты
Польша за свои иезуитские поступки была неоднократно наказана.
Думаю, не в последний раз.
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29.10.2020 11:40 Ответить
Сракашвілі мав право переходити кордон Польщі, бо мав відповідні доки. Польський кордон він переходив як громадянин ЄС (Голландії), бо на цей момент він не був громадянином України.
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29.10.2020 18:59 Ответить
Святосу =
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts

послушаем еще раз - но это про Рашку, ибо для Днобасса только семки и пиво, кстати, надо бы, не было но хочу
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29.10.2020 09:38 Ответить
Пример, когда цереовники тянут общество в средневековье.
Медики в Украине, Литве, Беаруси уде в предвкушении на заработках от абортов полячек.
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29.10.2020 09:55 Ответить
Лучше бы об экономике подумали-сюда поляки толпами валят за дешёвым немецким автохламом
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29.10.2020 10:45 Ответить
Там правящая консервативная партия давно точила зуб.
Одна махровая депутатка распиналась в сейме,что -"перестала видеть на улицах детей с синдромами! Их просто нерожденными уничтожают! Это бесчеловечно" и тд.
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29.10.2020 10:47 Ответить
Костел сильно лезет в государственную, общественную, и личную жизнь и у молодежи просто лопнуло терпение.
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29.10.2020 10:52 Ответить
З 2001 р. кількість абортів за "медичиними показами" в Польщі постійно зростає. Очевидно, що зростає не кількість вад плоду, а кількість хабарів, які отримують польські лікарі за дозвіл абортувати здорових дітей. Аборти за "медичними показами" - це правова шпарин для корупції. Підтримую рішення КС Польщі і дії польської влади!
Обмеження абортів у Польщі: Дуда виступив за доопрацювання норм і заявив, що готовий до компромісу - Цензор.НЕТ 1926
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29.10.2020 11:13 Ответить
Тебя это ипет?
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29.10.2020 11:41 Ответить
Пысы.
Пусть за рождение ребенка платят, как в германии, а не раздают карты поляка взрослым людям - будет меньше абортов.
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29.10.2020 11:49 Ответить
"Вы, Шариков, чепуху говорите. И что самое страшное - говорите ее безапелляционно и уверенно" (Булгаков, "Собаче серце"). Я вважаю, що аборти - це злочин, який порушує право дитини на життя. Аргументувати можу довго, але Ваш рівень навряд чи дасть Вам усвідомити мою думку.
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29.10.2020 12:20 Ответить
А чому в чоловіків немає права на аборт?- Наприклад, там до 20 бодай тижнів плоду відмовитися від батьківства, і якщо жінка таки вирішить народжувати- то дитина офіційно не його і він не зобов'язаний виховувати чи платити аліменти.
Дискримінація, панове.
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29.10.2020 12:28 Ответить
Тому що ідейний натхненник польських протестувальників (і усіх лівих радикалів) Герберт Маркузе наголошував, що толерантність повинна бути репресивною:
- свобода слова для лівих, праві повинні мовчати;
- боротьба за гендерну рівність - тільки для жінок, чоловіків дискримінувати можна;
- боротьба з расизмом - тільки для чорних (навіть чорний - злочинець, як той, якого вбив поліцейський у США), білих бити можна з расистських міркувань;
- право розпоряджатися своїм тілом - тільки для матері, у дитини права на своє тіло немає
І т.д. і т.п.
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29.10.2020 12:35 Ответить
 
 