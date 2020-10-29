Ограничение абортов в Польше: Дуда выступил за доработку норм и заявил, что готов к компромиссу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Польши выразил мнение, что решение Конституционного трибунала по делу об ограничении абортов надо подкорректировать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу Polsat News.
"Несмотря ни на что, я надеюсь, что Конституционный суд даст время, чтобы это положение можно было доработать", - сказал Дуда, отметив, что он лично выступает против абортов в случае неизлечимого порока плода.
Дуда отметил, что готов присоединиться к работе над компромиссным решением, которое позволит снять беспокойство в обществе.
В свою очередь первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда заявила, что сомневается: каждая ли женщина решится родить неизлечимо больного ребенка.
Ранее дочь президента, его советник на общественных началах Кинга Дуда в открытом письме подчеркнула, что она не согласна с решением об ограничении абортов и призвала законодателей как можно скорее найти компромисс.
Как сообщалось, по всей Польше продолжаются многотысячные протесты против решения Конституционного трибунала об ограничении абортов.
Судьи КТ 22 октября признали, что аборт в случае патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека. Таким образом, это положение в законе "О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности" от 1993 года противоречит конституции.
Это решение возмутило многих поляков, которые в знак протеста вышли на улицы.
Польское законодательство в вопросах абортов и так было одним из самых консервативных в Европе. А теперь беременность в Польше можно прерывать только в случае угрозы жизни женщины, или если она забеременела в результате изнасилования или инцеста.
Пожалуйста, подождите...
Их тело - их дело. Я не понимаю - 400 или скока там мужиков, запрещают кому-то делать что-то.
Плюс ублюдки в рясах или как там это платье у них называется то.
Сами ходят как извините, п.дерасты, но диктуют кому-то шото.
А падчерица(я х.з. кто это) что сказала?
Был "стрим" у Вольнова - так он смачно проехался по этому вопросу, ну и по Исламу тоже. И ведь правда - сх..ера ли какие-то ублюдки запрещают самке, ну, по Дарвину, пользоваться своим теллом то? Попы в Польше - ого как влияние имеют.
Но поп - неспособен быть носителем, так что на месте жёппщин Польши я бы их нагнул(прям на ыкотостас)
Мракобесы тупые.
В 40 мільйонній Україні влада сцить у вічі народу, а народ сидить по хатах.
Так переможемо.
В нас ситуація зовсім інша. В нас при владі якраз ліво-ліберальне кодло, яке жахається будь-яких націонал-консервативних цінностей. ЗМІ (теж лівацькі) всіляко ******** націонал-консервативні сили. Крім того, людство взагалі побудоване так, що покидьки й негідники дуже згуртовані й рішучі, в той час як нормальні люди терплячі й закликають до компромісів.
Похоже, экономика на исходе, а новых вливаний не предвидится.
Посему, поцелуй меня в дупу!
Ну, в таком случае, Гитлер вполне законно ввел войска в польщу.
Точно, как и разные сраные нексты
Польша за свои иезуитские поступки была неоднократно наказана.
Думаю, не в последний раз.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts
послушаем еще раз - но это про Рашку, ибо для Днобасса только семки и пиво, кстати, надо бы, не было но хочу
Медики в Украине, Литве, Беаруси уде в предвкушении на заработках от абортов полячек.
Одна махровая депутатка распиналась в сейме,что -"перестала видеть на улицах детей с синдромами! Их просто нерожденными уничтожают! Это бесчеловечно" и тд.
Пусть за рождение ребенка платят, как в германии, а не раздают карты поляка взрослым людям - будет меньше абортов.
Дискримінація, панове.
- свобода слова для лівих, праві повинні мовчати;
- боротьба за гендерну рівність - тільки для жінок, чоловіків дискримінувати можна;
- боротьба з расизмом - тільки для чорних (навіть чорний - злочинець, як той, якого вбив поліцейський у США), білих бити можна з расистських міркувань;
- право розпоряджатися своїм тілом - тільки для матері, у дитини права на своє тіло немає
І т.д. і т.п.