Ограничение абортов в Польше: Дуда выступил за доработку норм и заявил, что готов к компромиссу

Президент Польши выразил мнение, что решение Конституционного трибунала по делу об ограничении абортов надо подкорректировать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу Polsat News.

"Несмотря ни на что, я надеюсь, что Конституционный суд даст время, чтобы это положение можно было доработать", - сказал Дуда, отметив, что он лично выступает против абортов в случае неизлечимого порока плода.

Дуда отметил, что готов присоединиться к работе над компромиссным решением, которое позволит снять беспокойство в обществе.

В свою очередь первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда заявила, что сомневается: каждая ли женщина решится родить неизлечимо больного ребенка.

Ранее дочь президента, его советник на общественных началах Кинга Дуда в открытом письме подчеркнула, что она не согласна с решением об ограничении абортов и призвала законодателей как можно скорее найти компромисс.

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Как сообщалось, по всей Польше продолжаются многотысячные протесты против решения Конституционного трибунала об ограничении абортов.

Судьи КТ 22 октября признали, что аборт в случае патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека. Таким образом, это положение в законе "О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности" от 1993 года противоречит конституции.

Это решение возмутило многих поляков, которые в знак протеста вышли на улицы.

Польское законодательство в вопросах абортов и так было одним из самых консервативных в Европе. А теперь беременность в Польше можно прерывать только в случае угрозы жизни женщины, или если она забеременела в результате изнасилования или инцеста.