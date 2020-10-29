ТИК объявила результаты выборов в Бахмуте: Рева в седьмой раз стал мэром, в горсовет прошли четыре партии
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В Бахмуте, что в Донецкой области, городским головой в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева.
В Бахмуте Донецкой области городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Бахмутской объединенной территориальной громаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Городским головой здесь в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева, за которого проголосовали 77,99% избирателей. В городской совет прошли четыре партии.
"У нас было общее количество избирателей, включенных в списки, это 59 655. Проголосовали 24 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович - 18 734, это 77,99%", - говорит заместитель председателя Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева.
Она добавляет, что партия "Порядок" берет 15 мандатов, ОПЗЖ - 11 мандатов, "Слуга народа" - 9 мандатов и "Опоблок" - 3 мандата.
По словам Татьяны Гавжеевой, второго тура выборов на должность городского головы в Бахмуте не будет.
Напомним, за кресло мэра боролись 9 кандидатов.
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долгая зима и короткое лето
Ры́нок - совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками)
Щодо решти, то колаборанти, кловани, сепари. Чомусь не дивно.
Дивно буде, якщо Бахмут розквітне.з таким то керівництвом.