ТИК объявила результаты выборов в Бахмуте: Рева в седьмой раз стал мэром, в горсовет прошли четыре партии

В Бахмуте, что в Донецкой области, городским головой в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева.

В Бахмуте Донецкой области городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Бахмутской объединенной территориальной громаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Городским головой здесь в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева, за которого проголосовали 77,99% избирателей. В городской совет прошли четыре партии.

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"У нас было общее количество избирателей, включенных в списки, это 59 655. Проголосовали 24 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович - 18 734, это 77,99%", - говорит заместитель председателя Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева.

Она добавляет, что партия "Порядок" берет 15 мандатов, ОПЗЖ - 11 мандатов, "Слуга народа" - 9 мандатов и "Опоблок" - 3 мандата.

По словам Татьяны Гавжеевой, второго тура выборов на должность городского головы в Бахмуте не будет.

Напомним, за кресло мэра боролись 9 кандидатов.