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ТИК объявила результаты выборов в Бахмуте: Рева в седьмой раз стал мэром, в горсовет прошли четыре партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ТИК объявила результаты выборов в Бахмуте: Рева в седьмой раз стал мэром, в горсовет прошли четыре партии

В Бахмуте, что в Донецкой области, городским головой в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева.

В Бахмуте Донецкой области городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Бахмутской объединенной территориальной громаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Городским головой здесь в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева, за которого проголосовали 77,99% избирателей. В городской совет прошли четыре партии.

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"У нас было общее количество избирателей, включенных в списки, это 59 655. Проголосовали 24 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович - 18 734, это 77,99%", - говорит заместитель председателя Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева.

Она добавляет, что партия "Порядок" берет 15 мандатов, ОПЗЖ - 11 мандатов, "Слуга народа" - 9 мандатов и "Опоблок" - 3 мандата.

По словам Татьяны Гавжеевой, второго тура выборов на должность городского головы в Бахмуте не будет.

Напомним, за кресло мэра боролись 9 кандидатов.
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Топ комментарии
+12
ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6223
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29.10.2020 08:35
+6
Тепер Бахмуту було б добре поставити самим собі запитання, чому вони не живуть так, як у Львові, чи хоча б як у Дрогобичі Львівської області. А відповідь на поверхні - результати виборів. Хто за у кого голосує, так і живе. Базмут і далі залишатиметься просто трасовим містом.
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29.10.2020 08:38
+4
От, от, виглядає. Насправді так було задумано з самого початку. ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6478
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29.10.2020 08:39
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як ті результати можуть появитися, уже всі побачили по Борщагівці. 7 на 5 буде 35. Борщагівского пійманого на гарячому мера жаба давить.
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29.10.2020 08:26 Ответить
ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6223
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29.10.2020 08:35 Ответить
От, от, виглядає. Насправді так було задумано з самого початку. ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6478
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29.10.2020 08:39 Ответить
Наценка и маржа - «две большие разницы»

долгая зима и короткое лето

Ры́нок - совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками)
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29.10.2020 08:55 Ответить
Тепер Бахмуту було б добре поставити самим собі запитання, чому вони не живуть так, як у Львові, чи хоча б як у Дрогобичі Львівської області. А відповідь на поверхні - результати виборів. Хто за у кого голосує, так і живе. Базмут і далі залишатиметься просто трасовим містом.
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29.10.2020 08:38 Ответить
А как они живут? Что в Дрогобьіче такого необьічного?
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29.10.2020 09:28 Ответить
До того часу, як туди прийшли ЗСУ та принесли гроші(ЗП військових, що там же і витрачають), це було захолусне, обідране містечко, яке за 1.5 години можна впоперек перейти пішки.
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29.10.2020 09:46 Ответить
Чет я не понял - ЗСУ зробили його "не обідраним" та скоротили відстань - тепер його за годину можна пройти пішки? Чи навпаки за три?
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29.10.2020 09:58 Ответить
А Дрогобич за скільки часу впоперек пішки можна пройти? Там є військові чи нема?
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29.10.2020 10:02 Ответить
А ты хотя бы по гуглкарте посмотри на Дрогобыч ,может быть,поймешь сам.
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29.10.2020 11:11 Ответить
Сопля, не поти бьі тебе нах?
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29.10.2020 11:13 Ответить
Тот мер живёт на улице, которую местные называют ,,улица отца, сына и святого духа". Это потому что там его особняк, его сына и церковь. Мер взяточник, но зато требователен к фирмам которых нанимает, так что в городе работа видна.
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29.10.2020 08:41 Ответить
партия "Порядок" - це хто/що?
Щодо решти, то колаборанти, кловани, сепари. Чомусь не дивно.
Дивно буде, якщо Бахмут розквітне.з таким то керівництвом.
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29.10.2020 08:48 Ответить
Даааа, судя по % набранными пророссийской мерзотой, не поумнел мой Бахмут на на сотую долю процента.
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29.10.2020 09:11 Ответить
Я могу на 90% предсказать результаты выборов(ну, если их там провести)на той стороне ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 5968
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29.10.2020 09:14 Ответить
ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 4162
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29.10.2020 09:19 Ответить
людям нравится, что все стабильно, что все вопросы можно "порешать" с понятными людьми, что есть внятная такса, что есть "царь", который берет на себя ответственность за хорошие деньги, конечно....., что всегда можно пойти на поклон к царю батюшке и он поможет решить проблемы за определенную плату..., да он казнокрад и коррупционер, но зато наш, свой..., вот оно рабское счастье...
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29.10.2020 09:21 Ответить
Проходимец у власти, да еще казнокрад и корупционер счастья в жизни не добавит.
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30.10.2020 12:08 Ответить
Донбасяне не исправимы.
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29.10.2020 09:22 Ответить
Теперь Мер, это пожизненная должность?)
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29.10.2020 09:35 Ответить
Не, надо просто смотреть кто у него в конкурентах на вьіборах бьіл. Скорее всего никого - там поле зачищено + админресурс плюс пофигизм самих жителей с их вопросом " а за кого голосовать?"(поле зачищено).
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29.10.2020 09:50 Ответить
Сумно дуже за земляків, розуму не додалось. Все ії тягне до прихильників раші. Треба позбавляти таких права голосу. Вони не вважають Бахмут Україною, вони хочуть до путіна. Позбавити громадянства та за порєбрик до їх "братів" у донецьк або луганськ, позбавити пенсій та соціальних виплат. Отож мерзото... Ще не нажерлись руського мира, мерзото....
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29.10.2020 09:39 Ответить
децентрализация превратила мэров в феодалов, а овцам какая разница.
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29.10.2020 10:47 Ответить
Резервация продолжает плавать в говне... им так нравиться.
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29.10.2020 11:12 Ответить
 
 