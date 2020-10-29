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Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал Макрон в специальном обращении, которое транслировали национальные телеканалы.

С 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.

"Как можно дольше оставайтесь дома. Уважайте правила", - призвал Макрон соотечественников.

Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.

Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.

Перемещения между регионами запрещаются. При этом в предстоящие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю "Дня всех святых".

Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.

Макрон заявил, что даже при ограничительных мерах в отделениях интенсивной терапии вскоре будет около 9 тысяч инфицированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: В парижском регионе и еще восьми городах Франции минимум на четыре недели вводится комендантский час

"Что бы мы ни делали, к середине ноября 9000 пациентов будут в реанимации. Мы организовываемся, чтобы противостоять этому ", - сказал президент.

По данным Министерства здравоохранения Франции в среду был подтверждено 36 437 новых случаев коронавируса, на 3 тысячи больше, чем днем ранее. 244 человека скончались в больнице за последние сутки.

Количество пациентов с Covid-19, находящихся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии, увеличилось на 127, в результате чего их общее количество достигло 3036.
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Топ комментарии
+7
Иди в инфекционку, снимай маску, ходи часика 2, а поом через 2 недели пиши про загоны.
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29.10.2020 09:12
+6
Гавкай у себя в очистке, свинорусс "вольф ларсен"! Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене - Цензор.НЕТ 1245
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29.10.2020 09:05
+2
Не заигрывай с бедоносцем. Пора бы уже понять известную истину
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 8489
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29.10.2020 08:38
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Правила форума Совет форумчан
Не заигрывай с бедоносцем. Пора бы уже понять известную истину
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 8489
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29.10.2020 08:38 Ответить
Запишись на приём к самому себе. Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 578
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 9228
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29.10.2020 08:48 Ответить
Гавкай у себя в очистке, свинорусс "вольф ларсен"! Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене - Цензор.НЕТ 1245
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29.10.2020 09:05 Ответить
а также подышать воздухом.\\\\\\\\

Сидят на корточках мущинки, подходит мент - Че вы делаете то, карантин же? - (выбрасывают "бычки" в сторону носителя погон)Воздуханом дышим, гражданин полицмаэстро, а вы?
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 2298 А я в маске ...как дурак.
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29.10.2020 08:43 Ответить
Как пояснила Меркель, такие меры нужны для того, чтобы "в декабре иметь возможность снова оживить социальную жизнь".
"Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено с 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", - уточнила канцлер.
Она добавила, что с этого времени также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.
Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина.
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29.10.2020 08:55 Ответить
Натуральный загон для цивилизованного быдла. Если там их продержать одно поколение выйдут отличные домашние животные. Вопрос для кого? Где эти счастливчики сейчас обитают на каких посадах. Без них это не провернуть И чем их купили одними деньгами в
такой афере не отделаешься. Шо за кнут и пряник им предложили. Скоро узнаем.
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29.10.2020 09:10 Ответить
Иди в инфекционку, снимай маску, ходи часика 2, а поом через 2 недели пиши про загоны.
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29.10.2020 09:12 Ответить
после предложенного варианта, даст бог, уже наконец заткнётся
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29.10.2020 09:28 Ответить
Да далой нах все законы, они же ограничивают свободу экстрасенсов!
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29.10.2020 09:15 Ответить
Юра, записывайтесь в нудисты и пишите посты за отстаивание свободы ходить всем без одежды с иллюстрациями. Так хоть прикольней будет, чем та муть, что Вы сейчас несете.
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29.10.2020 10:38 Ответить
Все вірно , тре давно вже було то зробити і може не помірал б піпл пачками..
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29.10.2020 10:14 Ответить
Макрон видать соскучился по беспорядкам с поджогом машин, битьем витрин....
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29.10.2020 09:03 Ответить
Далой прививки!
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29.10.2020 09:16 Ответить
Правильне рішення.
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29.10.2020 09:22 Ответить
Я думаю що в грудні нічого не зміниться все буде тянутись до весни, що грип пропадає в грудні... Наоборот грудень-січень пік....
А вакцина фейк, по останніх дослідженнях європейців того річна вакцина проти пташиного і свинного грипу визвала імунну відповідь тільки у 7% людей, через мутацію грипу а корона по принципу той самий грип він мутував і має багато штампів.
Доступ до переливання плазми мають тільки багаті люди решта лікування розвод в тому числі і ремдесивір
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29.10.2020 09:35 Ответить
Вирус непобедим!
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29.10.2020 10:32 Ответить
 
 