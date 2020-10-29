Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал Макрон в специальном обращении, которое транслировали национальные телеканалы.
С 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.
"Как можно дольше оставайтесь дома. Уважайте правила", - призвал Макрон соотечественников.
Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.
Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.
Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.
Перемещения между регионами запрещаются. При этом в предстоящие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю "Дня всех святых".
Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.
Макрон заявил, что даже при ограничительных мерах в отделениях интенсивной терапии вскоре будет около 9 тысяч инфицированных.
"Что бы мы ни делали, к середине ноября 9000 пациентов будут в реанимации. Мы организовываемся, чтобы противостоять этому ", - сказал президент.
По данным Министерства здравоохранения Франции в среду был подтверждено 36 437 новых случаев коронавируса, на 3 тысячи больше, чем днем ранее. 244 человека скончались в больнице за последние сутки.
Количество пациентов с Covid-19, находящихся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии, увеличилось на 127, в результате чего их общее количество достигло 3036.
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Сидят на корточках мущинки, подходит мент - Че вы делаете то, карантин же? - (выбрасывают "бычки" в сторону носителя погон)Воздуханом дышим, гражданин полицмаэстро, а вы?
А я в маске ...как дурак.
"Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено с 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", - уточнила канцлер.
Она добавила, что с этого времени также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.
Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина.
такой афере не отделаешься. Шо за кнут и пряник им предложили. Скоро узнаем.
А вакцина фейк, по останніх дослідженнях європейців того річна вакцина проти пташиного і свинного грипу визвала імунну відповідь тільки у 7% людей, через мутацію грипу а корона по принципу той самий грип він мутував і має багато штампів.
Доступ до переливання плазми мають тільки багаті люди решта лікування розвод в тому числі і ремдесивір