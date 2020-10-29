Во второй тур выборов мэра Сум выходят Лысенко и Акперов, - предварительные результаты ТИК
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Во второй тур выборов мэра Сум вышли Александр Лысенко и Вадим Акперов с разницей почти в 30%. Таковы предварительные результаты городской территориальной избирательной комиссии.
Во второй тур местных выборов в Сумах, по предварительным подсчетам, выходят Александр Лысенко и Вадим Акперов - разница между ними почти 30%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что касается остальных - точное количество голосов избирателей за них еще уточняют, сказала председатель комиссии Ирина Гончаренко.
В Сумской городской ТИК обработали 90% протоколов по выборам депутатов в облсовет, 80% протоколов - в горсовет и 70% - в районный совет.
Дату второго тура по выборам мэра назначит Центральная избирательная комиссия.
Топ комментарии
+3 Roman Maksymyuk 11332737
показать весь комментарий29.10.2020 09:18
+3 Яр Холодний
показать весь комментарий29.10.2020 09:40
+1 Некто Максим
показать весь комментарий29.10.2020 09:17
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А проукраїнськість...Ну ми ж не діти. От...Магомет Галаєв,директор центрального ринку Сум,йде в облраду від Батьківщини,його син Расул-в міськраду -від ЄС,син Рустам-від слуг....
тому по суті всі йдуть від проукраїнських сил, навіть слуга народу зберігає видимість проукраїнської сили і формально декларує повну підтримку цінностей майдану
Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).