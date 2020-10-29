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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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мэр (1632) Сумы (826) ТИК (88)

Во второй тур выборов мэра Сум выходят Лысенко и Акперов, - предварительные результаты ТИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во второй тур выборов мэра Сум выходят Лысенко и Акперов, - предварительные результаты ТИК

Во второй тур выборов мэра Сум вышли Александр Лысенко и Вадим Акперов с разницей почти в 30%. Таковы предварительные результаты городской территориальной избирательной комиссии.

Во второй тур местных выборов в Сумах, по предварительным подсчетам, выходят Александр Лысенко и Вадим Акперов - разница между ними почти 30%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что касается остальных - точное количество голосов избирателей за них еще уточняют, сказала председатель комиссии Ирина Гончаренко.

В Сумской городской ТИК обработали 90% протоколов по выборам депутатов в облсовет, 80% протоколов - в горсовет и 70% - в районный совет.

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Дату второго тура по выборам мэра назначит Центральная избирательная комиссия.
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Топ комментарии
+3
Батьківщина проти ЄС.
Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
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29.10.2020 09:18
+3
«Блазень» - Ермаку:
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).
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29.10.2020 09:40
+1
Он в Конотопе.
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29.10.2020 09:17
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Лисенко точно не ватний. Він себе демонструє, як Юлькин. Але він і не Юлькин. Лисенко - "місцевий феодал". Погано це, чи ні? Принаймні, останній його термін для міста зроблено чимало. Хоч корупція й на висоті. Радує те, що сумська "Батьківщина" реально проукраїнська. І регіональним ватникам протистоїть саме команда Лисенка.
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29.10.2020 08:54 Ответить
А ще в осени на 34 млн. Було збудовано фонтани і на їх розбір (вже нових) виділено ще 250 тис. І це при тому, що Суми в червоній зоні, а йому грошей дівати нікуди.
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29.10.2020 08:57 Ответить
могли бы вообще ничего не построить,а просто сп здить и вы бы об этом даже не узнали
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29.10.2020 09:10 Ответить
тож і в міській раді вони створять коаліцію з ЄС, гадаю, що і місцеві слуги народу по суті теж не ватники, тому міська рада буде повністю проукраїнська з невеликою кількістю ватників з опзж ну і з ними трохи незрозумілих персонажів з "за майбутнє"
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29.10.2020 09:20 Ответить
Крєпкій хозяйствєннік ? А "чимало", це що ? Дитячі майданчики ?Тротуарчики з плиточкою ? "Корупція на висоті"-це про премії,виписані мером собі,дорогому ? Чи про зустрічі з Лєрою Сумським ? А може натякаєте на транспортного монополіста, ТОВ «Сумитранс-С»,що належить нашому меру ? Чи про аферу «Євродвори»,де вкрадено ДЕСЯТКИ мільйонів гривень ?
А проукраїнськість...Ну ми ж не діти. От...Магомет Галаєв,директор центрального ринку Сум,йде в облраду від Батьківщини,його син Расул-в міськраду -від ЄС,син Рустам-від слуг....
До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК - Цензор.НЕТ 7133
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29.10.2020 10:09 Ответить
ну щодо родини Галаєвих - ніхто ж не йде від ОПЗЖ )
тому по суті всі йдуть від проукраїнських сил, навіть слуга народу зберігає видимість проукраїнської сили і формально декларує повну підтримку цінностей майдану
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29.10.2020 10:12 Ответить
а де дівся Семенихін?
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29.10.2020 09:09 Ответить
Он в Конотопе.
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29.10.2020 09:17 Ответить
Вот, что значит не сажать воров мэров городов.
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29.10.2020 09:15 Ответить
Батьківщина проти ЄС.
Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
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29.10.2020 09:18 Ответить
у радах буде повний набор усіх і у великій кількості. рано радуєшся
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29.10.2020 09:48 Ответить
«Блазень» - Ермаку:
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).
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29.10.2020 09:40 Ответить
Та хто з ним буде радитися. Його справа - озвучка сценарія.
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29.10.2020 09:59 Ответить
Ну це ж - АНЕКДОТ... А в ньому допускається, частково, "політ фантазії", "гіперболізація" і тому подібне...
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29.10.2020 10:15 Ответить
Та зрозумів, просто озвучив підтекст цього анекдота, точніше, описав.
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29.10.2020 11:02 Ответить
Можна було написати хто від кого. А то щойно https://censor.net/ua/user/424494 пояснив у своєму пості.
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29.10.2020 10:10 Ответить
 
 