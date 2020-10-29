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За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 29 октября, зафиксированы 7 342 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 370 417 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире новые рекорды по COVID-19: за сутки заболели более полумиллиона человек, умерли - 7,1 тыс.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (577), Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416) и Львовской (405) областях.

За сутки выздоровели 2 990 пациентов, всего с начала пандемии - 151 632 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 868 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 29 октября COVID-19 болеют 211 917 человек, что на 4 239 человек больше, чем сутками ранее.

За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 01
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 02
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 03
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 04
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 05
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 06
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Топ комментарии
+2
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
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29.10.2020 08:57
+2
Сказку про мальчика, который "ВОЛКИ" орал все помнят? Слуги доигрались - всем после их заявлений первых, что это были страшилки - пофигу... Умный нарид воспринимает 2ю волну как страшилку. Быдло без масок шляется по торговым центрам не закрытым и никто и замечания не делает....
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29.10.2020 09:00
+2
Так бо огр. прав и свобод должно делать Правительство.
Посредством введения ЧС.
Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
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29.10.2020 09:06
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7300 виявили, 7800 підозра, а разом вже за 15000.
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29.10.2020 08:56 Ответить
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
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29.10.2020 08:57 Ответить
Будь здоров, дай Бог тебе и твоей семье не заболеть.....
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29.10.2020 09:02 Ответить
Та Зевса то нету, это тупо миф для дураков. Не понимаю что "он" может "дать" то? За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки - Цензор.НЕТ 3880
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29.10.2020 09:03 Ответить
Потому что меньше ходили по врачам. В одной стране бастовали все медработники три дня, так смертность уменьшилась на 20%!
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29.10.2020 10:09 Ответить
Дата числ. абс прирост отн прирост

на 1.01.2016 42 760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42 584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42 386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42 153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41 902,4 -250.8 -0.59%

По результатам 2019 на 1.01.2020 в Украине была аномально высокая относительная убыль населения. Относительная убыль населения по результатам 2019 года была 0,59%, а средняя за 5 лет -0.482%.
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29.10.2020 10:30 Ответить
Сказку про мальчика, который "ВОЛКИ" орал все помнят? Слуги доигрались - всем после их заявлений первых, что это были страшилки - пофигу... Умный нарид воспринимает 2ю волну как страшилку. Быдло без масок шляется по торговым центрам не закрытым и никто и замечания не делает....
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29.10.2020 09:00 Ответить
Так бо огр. прав и свобод должно делать Правительство.
Посредством введения ЧС.
Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
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29.10.2020 09:06 Ответить
Говорим правительство ,но каждый понимает ,что оно у Зеленского под пятой,
поэтому под правительством следует подразумевать президента.
Надо требовать ,чтобы он перестал играться в народовластие ,а немедленно
внедрял жесткие механизмы контроля за ходом противодействия эпидемии.
Жизни людей - это приоритет над всем остальным ,он ДОЛЖЕН это понять !
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29.10.2020 09:32 Ответить
какие там жизни то. смешно же.
в дурацком фильме про Спарту, , именно там чет высрала Пифия, вроде, ага, правда.
Все "расписано", мужик, даже то шо я забил болт на выборы 4 раза
даже то шо я щас пишу тебе.
вам понятно?
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29.10.2020 10:18 Ответить
В Польщі виявлено за минулу добу 19 000!!! а в нас всього 7 000 - такими темпами ми скоро переженемо всю Європу! Правда в нас у Львові щоб госпіталізувати важко хворого у лікарню треба заплатити мінімум 300$ в іншому випадку немає місць - але то таке то все брехня!!!
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29.10.2020 09:20 Ответить
Трохи почало спадати тому, що школи пішли на канікули. Вийдуть школярі - понесуть заразу далі....
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29.10.2020 09:41 Ответить
Знакомые с подозрением на ковид, сделали тесты в гос лаборатории, им сказали ждать результата неделю. Если учесть, что заболевание очень быстро протекает, то можно просто не дожить до заветного результата. Хоть за 7 месяцев карантина, зелетвари уже давно могли бы сделать нормальные лаборатории во всех городах, чтобы оперативно делать анализы. Хотя зачем это им?! Их же выбрали люмпены для приколов, а не эффективной работы.
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29.10.2020 10:31 Ответить
А нецелевое использование фондов на дороги?!!! Долбоёбы миллиарды закатывают в асфальт, а быдло дальнобой за неделю уничтожает новое покрытие перегрузом. Это не власть, а недоразумение при отсутствии мозга. Контора "Рога и копыта" по уничтожению бюджета Украины.
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29.10.2020 11:25 Ответить
В Швеции за 28.10 выявлено 2128 новых случаев, что в пересчете на Украину соответствует 8512 случаям.
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29.10.2020 10:33 Ответить
Какая-то кацапская статистика, в европе взлетают в рази, а у нас все причесано.
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29.10.2020 10:39 Ответить
 
 