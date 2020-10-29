За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая
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В Украине по состоянию на утро четверга, 29 октября, зафиксированы 7 342 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 370 417 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (577), Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416) и Львовской (405) областях.
За сутки выздоровели 2 990 пациентов, всего с начала пандемии - 151 632 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 868 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 29 октября COVID-19 болеют 211 917 человек, что на 4 239 человек больше, чем сутками ранее.
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на 1.01.2016 42 760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42 584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42 386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42 153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41 902,4 -250.8 -0.59%
По результатам 2019 на 1.01.2020 в Украине была аномально высокая относительная убыль населения. Относительная убыль населения по результатам 2019 года была 0,59%, а средняя за 5 лет -0.482%.
Посредством введения ЧС.
Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
поэтому под правительством следует подразумевать президента.
Надо требовать ,чтобы он перестал играться в народовластие ,а немедленно
внедрял жесткие механизмы контроля за ходом противодействия эпидемии.
Жизни людей - это приоритет над всем остальным ,он ДОЛЖЕН это понять !
в дурацком фильме про Спарту, , именно там чет высрала Пифия, вроде, ага, правда.
Все "расписано", мужик, даже то шо я забил болт на выборы 4 раза
даже то шо я щас пишу тебе.
вам понятно?