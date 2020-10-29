COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478
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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 29 октября в Киеве коронавирусом заболели 577 человек.
Общее количество инфицированных составляет 36 027 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 726 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 12 405 пациентов.
По состоянию на 29 октября количество активных больных в Киеве составляет 22 896 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 635 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.
Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 575 человек. Общее количество инфицированных - 35 016. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 516 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 6 556 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 27 944.
В Хмельницкой области коронавирусом заболели 478 человек. Общее количество инфицированных составляет 14 706 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 216 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 6 321 пациент. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 8 169 человек.
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Ибо тест - 7-10 дней, а за это время уже отпоют мантры и нажрутся "за три дня" то.
я вообще не понимаю - зачем? Читал посты блогеров заболевших? - дай на тест, а результат - 7-10 дней, кроме выходных и праздников типо Освобождения Октября от царского иги в Якутске.
а эти шо тут берут, кх-кх, вроде бы на кровь = 7-10 дней
Словакия закупила 13 млн тестов ( на 5 млн населения) и сделает тесты два раза
Тестирование БЕСПЛАТНОЕ
Пункты развернули в школах и больших залах
В мероприятии помогают военные обеспечивать организацию и порядок
ОТ ТЕСТОВ ОСВОБОЖДЕНЫ ПЕНСЫ СТАРШЕ 65, дети до 10 лет , люди переболевшие с 1.08 - 15, 10
Работают продуктовые, аптеки, банки
Пенсам выделили с 9-11 утра вход в продуктовый ( только старше 65 лет можно )
На улицах все в масках
Предприятия , которые не могут организовать работу онлайн , продолжают работу в обычном режиме
так у нас тут надо.
у вас там Европа то, а у нас - .... да нувонах
Вот только зачем Вы проводите агитацию среди украинцев не защищаться от вируса - загадка. Или Вам Кто-то задание дал или просто ПО ДУРИ .