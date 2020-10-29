COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 29 октября в Киеве коронавирусом заболели 577 человек.

Общее количество инфицированных составляет 36 027 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 726 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 12 405 пациентов.

По состоянию на 29 октября количество активных больных в Киеве составляет 22 896 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 635 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 575 человек. Общее количество инфицированных - 35 016. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 516 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 6 556 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 27 944.

В Хмельницкой области коронавирусом заболели 478 человек. Общее количество инфицированных составляет 14 706 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 216 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 6 321 пациент. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 8 169 человек.