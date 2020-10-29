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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 29 октября в Киеве коронавирусом заболели 577 человек.

Общее количество инфицированных составляет 36 027 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 726 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 12 405 пациентов.

По состоянию на 29 октября количество активных больных в Киеве составляет 22 896 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 635 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки выявили 7 342 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 370 417 человек

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 575 человек. Общее количество инфицированных - 35 016. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 516 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 6 556 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 27 944.

В Хмельницкой области коронавирусом заболели 478 человек. Общее количество инфицированных составляет 14 706 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 216 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 6 321 пациент. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 8 169 человек.
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Топ комментарии
+3
В других регионах просто хрен тест сдашь. Я поехал в Мариуполь там все тотально больны, только половина не сдает тест, а вторая половина не может его сдать из-за сумасшедших очередей и принимают его только в 2 местах. Вообще статистику не имеет ничего общего с реальностью
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29.10.2020 08:58
+3
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
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29.10.2020 09:16
+2
Вы хоть одного лично знаете ?
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29.10.2020 09:10
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В других регионах просто хрен тест сдашь. Я поехал в Мариуполь там все тотально больны, только половина не сдает тест, а вторая половина не может его сдать из-за сумасшедших очередей и принимают его только в 2 местах. Вообще статистику не имеет ничего общего с реальностью
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29.10.2020 08:58 Ответить
так блин, а нафиг стоять там то? шоп принять одередную "дозу" вируса?
Ибо тест - 7-10 дней, а за это время уже отпоют мантры и нажрутся "за три дня" то.
я вообще не понимаю - зачем? Читал посты блогеров заболевших? - дай на тест, а результат - 7-10 дней, кроме выходных и праздников типо Освобождения Октября от царского иги в Якутске.
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29.10.2020 09:01 Ответить
Тем более что точность этих ПЦР тестов не более 60%. У человека температура 38 и потеря обоняния, а тест отрицательный?!
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29.10.2020 09:09 Ответить
я чет не очень в пцр тестах, но вот нечаянно слушал посла в Японии, нашего - там в аэропорту берут ну типо слюну, ждешь 3 часа и мол - иди на изоляцию, вроде бы. если даже отр. тест дал рез-т.
а эти шо тут берут, кх-кх, вроде бы на кровь = 7-10 дней
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29.10.2020 09:17 Ответить
В Словакии сейчас идёт ВСОБЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ( экспрес тесты ). Результат за полчаса
Словакия закупила 13 млн тестов ( на 5 млн населения) и сделает тесты два раза
Тестирование БЕСПЛАТНОЕ
Пункты развернули в школах и больших залах
В мероприятии помогают военные обеспечивать организацию и порядок
ОТ ТЕСТОВ ОСВОБОЖДЕНЫ ПЕНСЫ СТАРШЕ 65, дети до 10 лет , люди переболевшие с 1.08 - 15, 10
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29.10.2020 10:02 Ответить
Школа закрыты до конца ноября пока( занятия онлайн) , магазины и рестораны закрыты ВСЕ,
Работают продуктовые, аптеки, банки
Пенсам выделили с 9-11 утра вход в продуктовый ( только старше 65 лет можно )
На улицах все в масках
Предприятия , которые не могут организовать работу онлайн , продолжают работу в обычном режиме
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29.10.2020 10:06 Ответить
да писал кто то шо вы писал за Словакию
так у нас тут надо.
у вас там Европа то, а у нас - .... да нувонах
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29.10.2020 10:11 Ответить
У вас подготовка к геноциду идёт, с помощью "вакцинаций".
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29.10.2020 12:14 Ответить
A зачем тестировать, если PCR-тесты не дают однозначного ответа ?
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29.10.2020 12:13 Ответить
Вы меня извините, но Вы просто - БАЛАБОЛ
Вот только зачем Вы проводите агитацию среди украинцев не защищаться от вируса - загадка. Или Вам Кто-то задание дал или просто ПО ДУРИ .
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29.10.2020 12:40 Ответить
Потому что нет никакого "вируса".
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29.10.2020 14:20 Ответить
Потеря обоняния и при гриппе бывает, и при ОРВИ. А лазить с температурой за этими тестами и КТ, стоять в очередях на улице - идиотизм полный.
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29.10.2020 09:27 Ответить
Я как правослабный членовек ответственно заявляю шо коробковирус = наказание длая грухунов, поэтому мне он по... кх-кх-аааа(Бежит в больничку)
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29.10.2020 08:58 Ответить
Украина 8 по числу болеющих на данный момент!!! 211 917 человек!
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29.10.2020 09:04 Ответить
Вы хоть одного лично знаете ?
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29.10.2020 09:10 Ответить
Советубю всем не верующим - идите в инфекционку, без масочки походите часика 2, а потом недельки через 2 рисуйте постики
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29.10.2020 09:14 Ответить
Этот "совет" я уже слышал; неинтересно.
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29.10.2020 09:40 Ответить
Без совета облизывать перила и дверные ручки пост неполный.
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29.10.2020 10:23 Ответить
Я знаю. Сейчас болеют - жены племянница, моя племянница и её дочка, соседка, мужик который обслуживает котёл, а один мужик с бывшей работы умер, сопутствующих заболеваний не имел. Когда-то у него желудок барахлил. Возможно притворялся чтобы на пьянки с коллективом не ходить. Не пил, не курил.
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29.10.2020 09:31 Ответить
Откуда вы знаете что у них "ковид", а не сезонная простуда с осложнением ?
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29.10.2020 09:41 Ответить
Тот который обслуживает котёл, вчера сам по телефону сказал, а племянницы и соседка сдавали тесты.
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29.10.2020 11:01 Ответить
Тесты на что ? Коронавирусов существует 43 вида. Каким именно они заболели ?
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29.10.2020 12:01 Ответить
"COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478" - это месть за пролёт на выборах.
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29.10.2020 09:13 Ответить
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
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29.10.2020 09:16 Ответить
Статистике из МОЗ доверять нельзя . Они просто скрывабт реальные цифры
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29.10.2020 09:57 Ответить
Скрывают от кого и с какой целью?
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29.10.2020 11:01 Ответить
С целью создания всемирной паники для "большой перезагрузки", т.е. введения всемирного коммуно-фашистского режима.
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29.10.2020 12:02 Ответить
 
 