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Взрыв коллектора в Киеве: в больнице умер один из пострадавших коммунальщиков

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Взрыв коллектора в Киеве: в больнице умер один из пострадавших коммунальщиков

В больнице скончался один из трех столичных коммунальщиков, которые накануне подверглись гидроудару.

Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 61-летний мужчина в "Киевводоканале" работал сварщиком.

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28 октября в Киеве на Новодарницком коллекторе во время проведения плановых работ произошло ЧП, пострадали работники "Киевводоканала".

Инцидент произошел, когда рабочие снимали с канализационной трубы заглушку - оттуда под большим давлением вырвалась жидкость. Струя разрушил остальные перегородки, сбила людей с ног и протащила их 40 метров по трубе, вплоть до ближайшего коллектора.
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уже сварщиком работать низзя
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29.10.2020 10:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c78DMnETKII&ab_channel=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9-Topic
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29.10.2020 14:14 Ответить
 
 