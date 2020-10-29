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75 тыс. жителей Донетчины остались без воды в результате прорыва магистрального водовода, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

75 тыс. жителей Донетчины остались без воды в результате прорыва магистрального водовода, - ОГА

Продолжаются аварийные ремонтно-восстановительные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск, в связи с чем полностью или частично прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" приступили к ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм утром 28 октября. Сейчас прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов (из них 3 частично) - г.Константиновка (частично), г.Дружковка (частично), с.Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета (всего - 75401 чел/39720 абонентов)", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки были проведены земляные работы, выполнен отвод ила и откачка воды у места порыва, установлена причина порыва - трещина длиной 250 мм.

По состоянию на 08:00 29 октября продолжаются работы по откачке воды на месте порыва, после чего будут начаты сварочные работы. Ориентировочное время завершения ремонтных работ - в течение суток 29 октября.

От КП "Компания "Вода Донбасса" привлечены 20 работников и 8 единиц техники.

Второй Донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.

Также читайте: Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
75 тыс. жителей Донетчины остались без воды в результате прорыва магистрального водовода, - ОГА - Цензор.НЕТ 6904
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29.10.2020 09:19
+3
Нех за жопоблок голосовать
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29.10.2020 09:21
+1
там опзж так "переймались" перед выборами этой темой , что уже и забыли после них.
а за 1991-2014 года не смогли решить вопрос, только трубы и деньги пиляли.
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29.10.2020 09:22
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75 тыс. жителей Донетчины остались без воды в результате прорыва магистрального водовода, - ОГА - Цензор.НЕТ 6904
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29.10.2020 09:19 Ответить
Так злодію нічого не залишається як кричати "держи злодія".
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29.10.2020 10:06 Ответить
Нех за жопоблок голосовать
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29.10.2020 09:21 Ответить
там опзж так "переймались" перед выборами этой темой , что уже и забыли после них.
а за 1991-2014 года не смогли решить вопрос, только трубы и деньги пиляли.
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29.10.2020 09:22 Ответить
І нічого було чмирити в маршрутці жіночку за українську мову.
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29.10.2020 10:08 Ответить
вау, худоба без води, жах
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29.10.2020 09:34 Ответить
Нічого страшного. Порада пана Москаля кримчанам підійде і їм.
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29.10.2020 10:12 Ответить
А на Донетчине или в Лугандоне? Впрочем какая разница!
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29.10.2020 09:38 Ответить
Донеччина, бувша вотчина Гіркіна.
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29.10.2020 10:10 Ответить
Не давати води, поки українську мову не *********! 75 тис. жителів Донеччини залишилися без води через прорив магістрального водопроводу, - ОДА - Цензор.НЕТ 8885
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29.10.2020 11:08 Ответить
А зачем в резервации вода?! Им нравиться жить в говне.
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29.10.2020 11:29 Ответить
 
 