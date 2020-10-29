США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России

Соединенные Штаты будут готовы при необходимости пойти на развертывание гиперзвуковыx ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Гудзоновском институте.

"Мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию", – сказал помощник президента США.

"Мы думаем, что, развернув эти вооружения, мы не только будем сдерживать нападение, но это также поставит нас в такую позицию, в которой мы сможем вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем," – заявил помощник президента США.

О'Брайен добавил, что такие же меры Вашингтон готов предпринять в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, который, по мнению американской стороны, "воспользовался тем, что США были ограничены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", и развернул "тысячи ракет", нацеленных на союзников Соединённых Штатов.

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Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету, которую можно будет запускать с палубных самолетов военно-морских сил страны McDonnell Douglas F/A-18.

Их поставки в ВМС страны следует ожидать к 2028 году.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.

"Точно так же, как в 1980-е мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров и согласился обсуждать "нулевой вариант", который предшествовал ДРСМД", – пояснил О'Брайен.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. 2 августа 2019 года Вашингтон покинул договор.

По словам О'Брайенa, Россия и Соединенные Штаты продлят на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если смогут решить вопросы, связанные с мерами проверки.

"Мы предложили продлить Новый ДСНВ на год," – заявил О'Брайен. И одновременно обе стороны – Россия и Соединенные Штаты – согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это нам время, дабы договориться о новой, действительно замечательной долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с россиянами.

"Считаю, что мы приближаемся к этому. Мы вырабатываем верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениями", – заявил О'Брайен.