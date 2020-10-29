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США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России

Соединенные Штаты будут готовы при необходимости пойти на развертывание гиперзвуковыx ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Гудзоновском институте.

"Мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию", – сказал помощник президента США.

"Мы думаем, что, развернув эти вооружения, мы не только будем сдерживать нападение, но это также поставит нас в такую позицию, в которой мы сможем вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем," – заявил помощник президента США.

О'Брайен добавил, что такие же меры Вашингтон готов предпринять в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, который, по мнению американской стороны, "воспользовался тем, что США были ограничены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", и развернул "тысячи ракет", нацеленных на союзников Соединённых Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету, которую можно будет запускать с палубных самолетов военно-морских сил страны McDonnell Douglas F/A-18.

Их поставки в ВМС страны следует ожидать к 2028 году.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.

"Точно так же, как в 1980-е мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров и согласился обсуждать "нулевой вариант", который предшествовал ДРСМД", – пояснил О'Брайен.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. 2 августа 2019 года Вашингтон покинул договор.

По словам О'Брайенa, Россия и Соединенные Штаты продлят на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если смогут решить вопросы, связанные с мерами проверки.

"Мы предложили продлить Новый ДСНВ на год," – заявил О'Брайен. И одновременно обе стороны – Россия и Соединенные Штаты – согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это нам время, дабы договориться о новой, действительно замечательной долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с россиянами.

"Считаю, что мы приближаемся к этому. Мы вырабатываем верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениями", – заявил О'Брайен.
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Топ комментарии
+12
Союзмультфильм напрягся в ожидании новых заказов.
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29.10.2020 09:27
+8
Хохма в том, что экономика США выдержит и по итогам у США будет все заявленное, а у Роиси будут мультики и убивачки 30-40летней давности.
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29.10.2020 09:37
+8
США не заявляйте, а розмищайте.... руские пока кол в жопе не почувствую, не понимаю.
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29.10.2020 09:40
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Союзмультфильм напрягся в ожидании новых заказов.
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29.10.2020 09:27 Ответить
А я то думал к чему это рашисты на днях похвастались, что модернизировали С300 на перехват гиперзвуковых ракет. Емели-сказочники!
Как по мне Рашка тупо блефует и по факту не имеет гиперзвукового оружия и уж тем более не может его перехватывать. Это блеф для внутреннего пользователя и чтобы затянуть США в гонку вооружений, где США будет соревноваться с мультяшками
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29.10.2020 09:29 Ответить
Хохма в том, что экономика США выдержит и по итогам у США будет все заявленное, а у Роиси будут мультики и убивачки 30-40летней давности.
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29.10.2020 09:37 Ответить
Вчера, кстати, очередное испытание новой ракеты российской ПРО было, видео от МО, я бы не сказал что это мультики....
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29.10.2020 09:48 Ответить
испытание , это ещё не значит это оружие массовое .Нацисты изобрели атомную бомбу в 1940-м году , но сделать его массовым не могли . А Рашка так тем более , всё будет делать как всегда через задницу .
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29.10.2020 09:51 Ответить
Американцев Ваши аргументы успокаивают. Но по чесноку, испытаний ракетного вооружения от РФ в сети мелькает гораздо чаще, чем американского... Я бы даже сказал, американского вообще не слышно.. Тут еще покопаться нужно, кто блефует.
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29.10.2020 10:10 Ответить
в магазине парень берет пачку презервативов (15 шт)... просит еще дать шоколадку.
реакция продавца гениальна: смотрит на презики, потом жалостливо на шоколад:
- пацанчик, за одну шоколадку тебе столько не дадут!
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29.10.2020 10:45 Ответить
шо , путинских мультиков насмотрелся ?)
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29.10.2020 17:01 Ответить
Панцири тоже когда-то испытывали. Но в Сирии что-то снова пошло не так. (с)
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29.10.2020 10:40 Ответить
А что Панцыри? С задачей ближней обороны они справляются на-ура. Боевые расчеты постоянно в тонусе, отбивая беспилотники в ареале Хмеймима. А те Панцыри что вроде как были подбиты ракетами, так они были то ли на марше или просто отключены. Это косяки личного состава (сирийского, ливийского), не имеющие отношение к возможностям самих установок.
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29.10.2020 10:51 Ответить
Да, наверняка вот тут он был выключен, а вращающаяся антенна РЛС наверное, мух отгоняла. Наверное, они садятся на панцирь, ибо он полное говно.
Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником. ВIДЕО

А тут видно, как он напоследок ракетами шпуляет. В небесную твердь.
Ізраїль знищив ще один російський комплекс ППО "Панцир". ВIДЕО
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29.10.2020 11:10 Ответить
А крутящаяся антенна, обязательно боевой режим? Личный состав был снаружи, кстати.
Можно сколько угодно хихикать, но Панцыри свою работу выполняет. Кстати в Ливии он прилично покромсал те же Байрактары.
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29.10.2020 11:32 Ответить
Расскажите мне на кой хрен крутить антенной РЛС, если излучение выключено?
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29.10.2020 11:45 Ответить
У тебя садовая бензопила на холостом тоже цепь вращает? Понимаете, нереально, чтобы приближение чего то в воздухе, не было замечено датчиками комплекса, в рабочем режиме, любого ПВО. Сигнализация бы верещала бы со всех щелей. Вина - арабов, которые по каким то причинам не были в режиме боевого дежурства.
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29.10.2020 11:49 Ответить
1. Бензопила - слабый аргумент, высосанный из пальца. Я ее включаю, когда уже вижу объект работы. А антенна РЛС крутится, чтобы обнаружить объект.
2. Вполне реально, если ЭПР ЛА ниже предусмотренных ТТХ РЛС или ЛА находится выше диаграммы направленности РЛС.
3. Панцирь может работать в полностью автоматическом режиме. Поэтому водила, ссущий на колесо или даже все з члена экипажа, делающие то же самое, не аргумент. Говно Ваш россиянский Панцирь, как ни крути.
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29.10.2020 11:56 Ответить
Я также могу сказать и про Пэтриоты саудов, и про турецкие Хоки в Ливии. Но это же совсем другое, понимать надо (с)
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29.10.2020 12:04 Ответить
Может-не может. Мы не знаем в каком режиме бывает Панцирь и о чем сигнализирует вращение антенн. Личный состав был снаружи, это их шляпа.
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29.10.2020 12:05 Ответить
Мы знаем что Панцирь работает в ручном и в автоматическом режиме работы. А то, что даже россияне этого не знают - не наши проблемы. Скажите еще, что экипаж Панциря этого не знал...
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29.10.2020 12:16 Ответить
эти видео фейк еомпьютерная анимация мне видно сам такие делал давайте мне по 200 долларов за такой ролик я вам их тысячу наклепаю лохам впаривать и не такое можно
з1000 сделаю ролик как беспилотники разносят кремль и мавзолей и садяться на красной плошади
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31.10.2020 01:53 Ответить
Иди бухай бояру на своей красной площади. Мультики про свои победы на войне только кацапы и клепают.
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31.10.2020 10:22 Ответить
Хрюсский , пшол вон отсюда ,пугать будешь мордву на срусайтах!
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29.10.2020 12:25 Ответить
А показания приборов тоже видел? Протоколы испытаний? Условия проведения?!!!!
А хотя бы саму ракету в близи, чтобы видеть, что это не старая советская ракета?

Сбить гиперзвуковую ракету, можно даже палкой - все что для этого нужно, это знать ее траекторию. Уверен на 200% что:
1. Перехватываемая ракета летела по известной траектории
2. Ракета была не гиперзвуковая - это слишком дорогое удовольствие, да и гиперзвуковых ракет, у них всего пару штук и то в виде прототипов
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29.10.2020 10:40 Ответить
Таким макаром можно опровергать и испытания натовского оружия. Ктож тебе покажет и расскажет о протоколах и итогах. Это смерти подобно. Россияне испытывают новинки - ре-гу-ля-рно, и по многим аспектам, в том числе гипер-ракет они, даже по словам чинов Пентагона, вышли на порядок вперед.
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29.10.2020 10:54 Ответить
Можно конечно! Но, зная:
1. Сколько раз, попадалась на брехне, та и другая сторона (включая рисование мультиков и приписывании "махов" которых даже в теории быть не может)
2. Уровень военного бюджета той и другой стороны
3. Уровень контроля расходования бюджетных средств, воровства, коррупции...обеих сторон
4. Контроль качества
Все же, можно сделать некоторые выводы и они будут не в пользу Рашки..От слова совсем!!!
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29.10.2020 12:04 Ответить
1. Что-то после брехни со стороны МО РФ или Путина, американские генералы и военно-аналитические издания не скатываются в риторику бульварных изданий.
2-3. Уровень бюджета - ни о чем. Чем больше денег - тем больше распил, это факт.
Никак не могу сделать выводы не в пользу РФ.
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29.10.2020 12:09 Ответить
Да Вы, похоже, ничего не можете сделать не в пользу РФ.
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29.10.2020 12:45 Ответить
А чего генералам, куда то скатываться?! Их, как раз все устраивает! Пока Путин не начал чудить, НАТО тихонечко загибалось...а так им бабла накинули....Им все пучком и с каждым новым мультом, они писаются от радости и дорисовывают нолик к своим потребностям!
Уровень бюджета - очень даже о чем, их игрушки порядком дороже, но это не говорит о распиле. Достаточно посмотреть, на результаты расходования этого бюджета сравнив к примеру размер флота США и РФ
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29.10.2020 13:51 Ответить
1. Понимаете, нолики рисовать в бюджете оборонки после угрожающих отчетов американских генералов - это как бы секрет Полишинеля. Дело в том, что тупое осваивание бабла на прожЭкты, когда сосед за окном тихим сапом осваивает вещички из следующего технологического уклада, даже у закоренелых генералов-лоббистов бабла включается армейский инстинкт самосохранения.
2. США заложник своего заокеанского расположения, поэтому на флот и армию будут вытягивать все соки. Без него, статус США завянет. Страны повернутся спиной к далекому острову и будут себе на базарчике торговать и договариваться. Для Америки это смерти подобно. Нужно о себе всегда напоминать, угрожать, бить. А это уже демократией ниразу не пахнет.
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29.10.2020 14:02 Ответить
США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России - Цензор.НЕТ 6940
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29.10.2020 09:31 Ответить
США не заявляйте, а розмищайте.... руские пока кол в жопе не почувствую, не понимаю.
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29.10.2020 09:40 Ответить
Предлагаю свою дачу для размещения ракет и бесплатного квартирования обслуживающего персонала! Языковой проблемы не будет.
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29.10.2020 09:43 Ответить
Обслуживающий персонал и отсутствие языковой проблемы, как то двусмысленно звучит.
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29.10.2020 09:45 Ответить
Я не агент иностранной разведки, а это главное. А ракетам предусмотрена обслуга.
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29.10.2020 10:34 Ответить
Все правильно, Наталко... Ракетам не тільки пальне потрібне... Від борщу з пампушками і вареників ще ніхто не відмовлявся...
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29.10.2020 10:49 Ответить
Ото ж то й воно .Все ви вірно зрозуміли, дякую.
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29.10.2020 11:24 Ответить
"Каждый судит в меру своей испорченности..."
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29.10.2020 10:47 Ответить
Пуйло снова всех обманул! ))))
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29.10.2020 10:00 Ответить
Хорошая новость.
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29.10.2020 10:02 Ответить
это не новость это с носа все гаковыряли
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31.10.2020 00:05 Ответить
Моська Путин решил припугнуть НАТО и что из этого вышло.
Где наш басенник Крылов?
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29.10.2020 10:05 Ответить
Їх вже час давно застосовуати а не розміщувати інакше далі буде гірше.
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29.10.2020 10:06 Ответить
Тут через неделю непонятно какие расклады будут.....
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29.10.2020 10:17 Ответить
Что тебе не понятно,хрюсский ? Чморить вас будут не по детски по прежнему , но при Байдене процесс ускорится и через пару лет ваш гнойник вЯликая смехдержава полностью обанкротиться и начнет разваливаться
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29.10.2020 12:31 Ответить
Послушать американские или украинские СМИ, то американский народ выбирает из двух агентов КГБ.
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29.10.2020 12:33 Ответить
тока мы тут все вымрем пока они разваляться
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31.10.2020 00:03 Ответить
Гиперзвук РСМД это ровно 5 минут. И приговор гаагского трибунала исполнен.
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29.10.2020 12:02 Ответить
фигня это гмперзвук 5 минут это дофига лазером с орбиты вообше мгновенно будет
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31.10.2020 00:02 Ответить
Размещайте в Украине. Готов взять на постой двух американских солдат до того как США построят у нас свои военные базы США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії - Цензор.НЕТ 9698
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29.10.2020 12:05 Ответить
думаеш они тебе задний проход прочистят
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31.10.2020 00:00 Ответить
Твоим языком
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31.10.2020 11:42 Ответить
Чого все так складно. Всю лугандонію по лінії розмежування на глибину 1км (всю так звану сіру зону) віддати американцям. Не буде жодної контрабанди, не будуть стрелять, будуть лише ракети за 400 км від московітського кремля, а від гіперзвукових ракет кацапи повтікають за Байкал. І буде мир і буде спокій.
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29.10.2020 12:53 Ответить
Если победит байден. то он отменит все инициативы Трампа и будет дружить с хуълом
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30.10.2020 22:34 Ответить
да пкрезагрузка будет потому что ракет таких нет
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30.10.2020 23:59 Ответить
У США есть
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31.10.2020 13:00 Ответить
осталось только ракеты такие зделать а у путина уже есть поставит на кубе как обычно
или подлодок пару под берега подгонит вообшем пук не громкий
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30.10.2020 23:58 Ответить
ой ну тоже мне навыдумывали еше в 88 году под руководством академика забабахина
в позднем ссср был закончен проэкт мертвая рука была собрана термоядерная бомба экзатоного класса после чего советские шахтеры стахановскими темпами в кремлевских подвалах вырыли 500 киломеитровую шахту в которую под нпдзором кгб была помешена эта бомба все участники и строители и члены их семей были замученны в сибирских лагерях
в 95 году система была проверена и взятв на боевое дежурство так что путину аофиш на всякие такие пукалки он ясно заявмл зачем нужен такой мир если в нем не будет россии
так что если серъезно прихватят разнесет всю планету туар и емкакие звуки непомогутименно поэтому до сих пор на россию никто ненапал понимают что в любой момент им могут выключить свет так что нам лучше беречь россию иначе как вариант будем замерзать в космосе
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31.10.2020 00:15 Ответить
всем очевидно что лучше иметь сытого и богатого соседа яем нишего пьяницу так что дай бог процветания и благосостояния росии и украине
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31.10.2020 01:46 Ответить
 
 