США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты будут готовы при необходимости пойти на развертывание гиперзвуковыx ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Гудзоновском институте.
"Мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию", – сказал помощник президента США.
"Мы думаем, что, развернув эти вооружения, мы не только будем сдерживать нападение, но это также поставит нас в такую позицию, в которой мы сможем вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем," – заявил помощник президента США.
О'Брайен добавил, что такие же меры Вашингтон готов предпринять в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, который, по мнению американской стороны, "воспользовался тем, что США были ограничены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", и развернул "тысячи ракет", нацеленных на союзников Соединённых Штатов.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету, которую можно будет запускать с палубных самолетов военно-морских сил страны McDonnell Douglas F/A-18.
Их поставки в ВМС страны следует ожидать к 2028 году.
16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.
"Точно так же, как в 1980-е мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров и согласился обсуждать "нулевой вариант", который предшествовал ДРСМД", – пояснил О'Брайен.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. 2 августа 2019 года Вашингтон покинул договор.
По словам О'Брайенa, Россия и Соединенные Штаты продлят на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если смогут решить вопросы, связанные с мерами проверки.
"Мы предложили продлить Новый ДСНВ на год," – заявил О'Брайен. И одновременно обе стороны – Россия и Соединенные Штаты – согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это нам время, дабы договориться о новой, действительно замечательной долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с россиянами.
"Считаю, что мы приближаемся к этому. Мы вырабатываем верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениями", – заявил О'Брайен.
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Как по мне Рашка тупо блефует и по факту не имеет гиперзвукового оружия и уж тем более не может его перехватывать. Это блеф для внутреннего пользователя и чтобы затянуть США в гонку вооружений, где США будет соревноваться с мультяшками
реакция продавца гениальна: смотрит на презики, потом жалостливо на шоколад:
- пацанчик, за одну шоколадку тебе столько не дадут!
Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником. ВIДЕО
А тут видно, как он напоследок ракетами шпуляет. В небесную твердь.
Ізраїль знищив ще один російський комплекс ППО "Панцир". ВIДЕО
Можно сколько угодно хихикать, но Панцыри свою работу выполняет. Кстати в Ливии он прилично покромсал те же Байрактары.
2. Вполне реально, если ЭПР ЛА ниже предусмотренных ТТХ РЛС или ЛА находится выше диаграммы направленности РЛС.
3. Панцирь может работать в полностью автоматическом режиме. Поэтому водила, ссущий на колесо или даже все з члена экипажа, делающие то же самое, не аргумент. Говно Ваш россиянский Панцирь, как ни крути.
з1000 сделаю ролик как беспилотники разносят кремль и мавзолей и садяться на красной плошади
А хотя бы саму ракету в близи, чтобы видеть, что это не старая советская ракета?
Сбить гиперзвуковую ракету, можно даже палкой - все что для этого нужно, это знать ее траекторию. Уверен на 200% что:
1. Перехватываемая ракета летела по известной траектории
2. Ракета была не гиперзвуковая - это слишком дорогое удовольствие, да и гиперзвуковых ракет, у них всего пару штук и то в виде прототипов
1. Сколько раз, попадалась на брехне, та и другая сторона (включая рисование мультиков и приписывании "махов" которых даже в теории быть не может)
2. Уровень военного бюджета той и другой стороны
3. Уровень контроля расходования бюджетных средств, воровства, коррупции...обеих сторон
4. Контроль качества
Все же, можно сделать некоторые выводы и они будут не в пользу Рашки..От слова совсем!!!
2-3. Уровень бюджета - ни о чем. Чем больше денег - тем больше распил, это факт.
Никак не могу сделать выводы не в пользу РФ.
Уровень бюджета - очень даже о чем, их игрушки порядком дороже, но это не говорит о распиле. Достаточно посмотреть, на результаты расходования этого бюджета сравнив к примеру размер флота США и РФ
2. США заложник своего заокеанского расположения, поэтому на флот и армию будут вытягивать все соки. Без него, статус США завянет. Страны повернутся спиной к далекому острову и будут себе на базарчике торговать и договариваться. Для Америки это смерти подобно. Нужно о себе всегда напоминать, угрожать, бить. А это уже демократией ниразу не пахнет.
Где наш басенник Крылов?
или подлодок пару под берега подгонит вообшем пук не громкий
в позднем ссср был закончен проэкт мертвая рука была собрана термоядерная бомба экзатоного класса после чего советские шахтеры стахановскими темпами в кремлевских подвалах вырыли 500 киломеитровую шахту в которую под нпдзором кгб была помешена эта бомба все участники и строители и члены их семей были замученны в сибирских лагерях
в 95 году система была проверена и взятв на боевое дежурство так что путину аофиш на всякие такие пукалки он ясно заявмл зачем нужен такой мир если в нем не будет россии
так что если серъезно прихватят разнесет всю планету туар и емкакие звуки непомогутименно поэтому до сих пор на россию никто ненапал понимают что в любой момент им могут выключить свет так что нам лучше беречь россию иначе как вариант будем замерзать в космосе