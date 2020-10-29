За сутки от коронавируса в Киеве умерли 5 человек, 259 - выздоровели, выявлены 577 новых случаев, - Кличко

В столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 726 киевлян. На сегодня в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы госпитализировали 63 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 259 человек. Всего коронавирус побороли 12 405 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 129, в Днепровском - 104 и в Дарницком районе - 75 случаев.

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