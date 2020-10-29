"Суд" в оккупированном Крыму по иску декана из Москвы обязал инвалида-колясочника снести балкон и пандус. ФОТО

Декан юридического факультета московской Высшей школы экономики, заслуженный юрист Российской Федерации Евгений Салыгин через крымский "суд" заставил инвалида из Евпатории Дмитрия Павлова снести балкон и разобрать пандус в собственную квартиру.

Об этом сообщает "Ассоциация реинтеграции Крыма", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инвалид Дмитрий Павлов имеет 50 метров жилья на первом этаже многоэтажки, в Евпатории, куда он переехал вместе с родителями 10 лет назад. Саму квартиру Павлову дала Украина по с программе "Доступное жилье", оплатив треть от ее стоимости. Благодаря пристройке Павлов получил возможность сделать пандус и отдельный вход: он получил официальное разрешение на пристройку и собрал нужные подписи от других жителей дома. Сосед сверху Евгений Салыгин, доцент из Москвы, который проживает в Евпатории всего несколько месяцев в году, обратился в суд с иском о сносе пристройки Павлова. По словам Салыгина, по ней в его квартиру могут забраться воры или же там что-то может загореться или взорваться газ.

"В 2017 году "Межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда Евпатории" дала добро на перестройку, но подписи в документе не поставила, только печать. Что и стало поводом заслуженному юристу РФ Евгению Салыгину объявить пристройку Дмитрия незаконной и обязать вернуть фасад в первоначальный вид", - отмечает издание.

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Как сообщает бывший предствитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, данная ситуация вызвала резонанс среди крымских инвалидов, который, однако, не помог.

"История настолько дикая, что спровоцировала не только митинг крымских инвалидов в поддержку Дмитрия, но и даже морализаторские публикации в тамошней прессе. Безрезультатно. Детали этого дела, ярко свидетельствуют об истинном отношении россиян, всех этих Салыгиных, к жителям Крыма, пыль от которых мешает колонизаторам дышать", - написал он фейсбуке.