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Новости Общество
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"Суд" в оккупированном Крыму по иску декана из Москвы обязал инвалида-колясочника снести балкон и пандус. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Декан юридического факультета московской Высшей школы экономики, заслуженный юрист Российской Федерации Евгений Салыгин через крымский "суд" заставил инвалида из Евпатории Дмитрия Павлова снести балкон и разобрать пандус в собственную квартиру.

Об этом сообщает "Ассоциация реинтеграции Крыма", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инвалид Дмитрий Павлов имеет 50 метров жилья на первом этаже многоэтажки, в Евпатории, куда он переехал вместе с родителями 10 лет назад. Саму квартиру Павлову дала Украина по с программе "Доступное жилье", оплатив треть от ее стоимости. Благодаря пристройке Павлов получил возможность сделать пандус и отдельный вход: он получил официальное разрешение на пристройку и собрал нужные подписи от других жителей дома. Сосед сверху Евгений Салыгин, доцент из Москвы, который проживает в Евпатории всего несколько месяцев в году, обратился в суд с иском о сносе пристройки Павлова. По словам Салыгина, по ней в его квартиру могут забраться воры или же там что-то может загореться или взорваться газ.

"В 2017 году "Межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда Евпатории" дала добро на перестройку, но подписи в документе не поставила, только печать. Что и стало поводом заслуженному юристу РФ Евгению Салыгину объявить пристройку Дмитрия незаконной и обязать вернуть фасад в первоначальный вид", - отмечает издание.

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Как сообщает бывший предствитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, данная ситуация вызвала резонанс среди крымских инвалидов, который, однако, не помог.

"История настолько дикая, что спровоцировала не только митинг крымских инвалидов в поддержку Дмитрия, но и даже морализаторские публикации в тамошней прессе. Безрезультатно. Детали этого дела, ярко свидетельствуют об истинном отношении россиян, всех этих Салыгиных, к жителям Крыма, пыль от которых мешает колонизаторам дышать", - написал он фейсбуке.

Суд в оккупированном Крыму по иску декана из Москвы обязал инвалида-колясочника снести балкон и пандус 01

Суд в оккупированном Крыму по иску декана из Москвы обязал инвалида-колясочника снести балкон и пандус 02
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Топ комментарии
+31
вы что хотите, чтоб по этому пандусу заезжали танки НАТО?
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29.10.2020 10:15
+22
Скрепы во всей красе!
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29.10.2020 10:09
+17
Хотіли жити в росії, де прав в людей немає, то радійте тепер.
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29.10.2020 10:15
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Скрепы во всей красе!
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29.10.2020 10:09 Ответить
Хотіли жити в росії, де прав в людей немає, то радійте тепер.
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29.10.2020 10:15 Ответить
Не факт,шо этот инвалид хотел жить на кацапии.
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29.10.2020 11:17 Ответить
То возвращался бы в Украину. Квартиру бы продал и возвращался.
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29.10.2020 15:07 Ответить
вы что хотите, чтоб по этому пандусу заезжали танки НАТО?
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29.10.2020 10:15 Ответить
Російською мовою - калєка.
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29.10.2020 10:17 Ответить
Жизнь в фашистской рассеи - это боль. Хотя зебилы и адепты секты опэЗЕжэ-петушария, тоже хотят вернуться в болото этой адской боли.
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29.10.2020 10:19 Ответить
в самый раз как не звучит кощунственно отведать дубину перекочевавшего беркута за то что устроили майдан среди скреп
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29.10.2020 10:21 Ответить
у меня смутное сомнение по поводу лиц на фото а не получили они увечья в боях с фашиздами на лугандоне "Суд" в оккупированном Крыму по иску декана из Москвы обязал инвалида-колясочника снести балкон и пандус - Цензор.НЕТ 1985
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29.10.2020 10:23 Ответить
"в боях в шахте". таких "шахтеров" в Украину за пенсией катается не мало.
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29.10.2020 14:24 Ответить
Понятное дело, что имей рашка достаточно средств на содержание украденного, все эти колясочники, торгаши, пенсы и прочая и прочая со всех кочек квакали бы проклятия Украине. Крымское население в большинстве своем житровжаренное. Да и у нас таких предостаточно. Одна фигня- рашка далеко не та, за кого себя выдает. И без вот таких случаев дураки не поумнеют...
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29.10.2020 10:24 Ответить
Та тому суду ще далеко до нашого Конституційного.
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29.10.2020 10:30 Ответить
Інваліту треба прийняти іслам, вивчити татарську і поскаржитись Ердогану. Турки розробили безпілотники-камікадзе і .... у інваліда буде потім дві квартири))
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29.10.2020 10:30 Ответить
Сатанат во всей красе. Скоро инвалидов на колясках усыплять будут, как при Гитлере и Сралине, чтобы не кормить "дармоедов".
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29.10.2020 10:30 Ответить
А чому на фото ці "тожелюді" не завернуті в триколор та без ікон путєна?
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29.10.2020 10:35 Ответить
Ну, если нет камней с неба - так прилетит хоть со второго этажа.
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29.10.2020 10:45 Ответить
У нас тоже..."суд"
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29.10.2020 10:58 Ответить
Мабуть цей інвалід їздив на кАляскє голосувати за *****? Якщо так, то так їм і треба.
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29.10.2020 11:05 Ответить
Россияне, которые по-настоящему прожили праведную жизнь, умирая, попадают в рай. Россияне- грешники вновь рождаются в россии. "Суд" в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобов'язав інваліда-візочника знести балкон і пандус - Цензор.НЕТ 8638
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29.10.2020 11:12 Ответить
Благодаря пристройке Павлов получил возможность сделать пандус и отдельный вход: он получил официальное разрешение на пристройку и собрал нужные подписи от других жителей дома. Источник: https://censor.net/ru/n3227826

Логічно , бо хоч перший поверх , та знаходиться на висоті приблизно півтора метра від рівня землі. Це десь десяток сходинок у під'їзді - інваліду на візку самому не подолати.
Відповідно , якщо суд постановив знести , то мав зобов'язати позовника забезпечити знесення/занесення інваліда візочника по його потребі ! Круглодобово )
"Суд" в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобов'язав інваліда-візочника знести балкон і пандус - Цензор.НЕТ 612
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29.10.2020 11:50 Ответить
 
 