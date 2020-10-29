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За сутки в МВД выявили рекордные 418 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД выявили рекордные 418 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях

29 октября среди работников МВД зарегистрировали рекорд суточной заболеваемости коронавирусом - 418 случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано: в Днепропетровской области (+28), в Житомирской области (+25) и в Киеве (+56).

Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 12 163 правоохранителя, выздоровели - 11 291, умерли - 30.

Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50-90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Всего развернуты 2 715 коек для оказания медицинской помощи. Также остается резерв коек для оказания помощи в случае возникновения неотложных ситуаций - инфаркты, инсульты и другие болезни.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Русофобия Меня спрашивают - почему я не люблю цапов.

Вот смотрите, Россия единственная в мире страна, которая угрожала применением ядерного оружия в завоевательной войне. Причем тем же оружием, которое она получила от жертвы как залог территориальной неприкосновенности.

Америка бомбила Японию после нападения на нее, и не претендовала на территории. Израиль тупо сидит в осаде. Индия и Пакистан играют в гляделки. Штаты могли уже сто раз применить.

Но только русские ***** радостно обсуждали возможность воздушных подрывов над страной, на которую они сами напали. Кошелек или жизнь.

Там не Путин *****, там каждый *****.

Я еще понимаю - ****** в порядке самозащиты, но просто так, ради какого-то абстрактного Крыма. Отправить на тот свет сотни тысяч людей, в том числе детей, женщин, стариков... Потому что Роися вперде, а Спартак чемпион.

Нашими же бомбами, отданными на доверие.

Теперь объясните - как после этого цапов не то что любить, а вообще воспринимать их как людей?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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29.10.2020 10:13 Ответить
 
 