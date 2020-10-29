За сутки в МВД выявили рекордные 418 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях

29 октября среди работников МВД зарегистрировали рекорд суточной заболеваемости коронавирусом - 418 случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано: в Днепропетровской области (+28), в Житомирской области (+25) и в Киеве (+56).

Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 12 163 правоохранителя, выздоровели - 11 291, умерли - 30.

Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50-90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Всего развернуты 2 715 коек для оказания медицинской помощи. Также остается резерв коек для оказания помощи в случае возникновения неотложных ситуаций - инфаркты, инсульты и другие болезни.

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