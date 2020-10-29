За сутки в МВД выявили рекордные 418 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях
Новости Цензор.НЕТ Общество
29 октября среди работников МВД зарегистрировали рекорд суточной заболеваемости коронавирусом - 418 случаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество инфицированных зафиксировано: в Днепропетровской области (+28), в Житомирской области (+25) и в Киеве (+56).
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 12 163 правоохранителя, выздоровели - 11 291, умерли - 30.
Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50-90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.
Всего развернуты 2 715 коек для оказания медицинской помощи. Также остается резерв коек для оказания помощи в случае возникновения неотложных ситуаций - инфаркты, инсульты и другие болезни.
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Вот смотрите, Россия единственная в мире страна, которая угрожала применением ядерного оружия в завоевательной войне. Причем тем же оружием, которое она получила от жертвы как залог территориальной неприкосновенности.
Америка бомбила Японию после нападения на нее, и не претендовала на территории. Израиль тупо сидит в осаде. Индия и Пакистан играют в гляделки. Штаты могли уже сто раз применить.
Но только русские ***** радостно обсуждали возможность воздушных подрывов над страной, на которую они сами напали. Кошелек или жизнь.
Там не Путин *****, там каждый *****.
Я еще понимаю - ****** в порядке самозащиты, но просто так, ради какого-то абстрактного Крыма. Отправить на тот свет сотни тысяч людей, в том числе детей, женщин, стариков... Потому что Роися вперде, а Спартак чемпион.
Нашими же бомбами, отданными на доверие.
Теперь объясните - как после этого цапов не то что любить, а вообще воспринимать их как людей?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\