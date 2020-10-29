Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса. Подали запрос на выделение еще 2 млрд грн, - Степанов
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Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса, который только появился в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы будем внедрять новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген, которые должны быть внедрены в стране. Мы уже подали соответствующие изменения к определенным постановлениям, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, львиная доля на этот метод тестирования", - сказал Степанов.
Министр уверен, что это решение будет поддержано правительством.
Топ комментарии
+8 Romk@
показать весь комментарий29.10.2020 10:23
+5 ggl chrm
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+2 Kolja Stambulskij
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Остапа..., пардон - зележопых ПОНЕСЛО
Чуют, что осталось недолго - и теперь каждый день по 2 лярда на карман.
Вчера мусорам.
Сегодня этим.
И закрыть реестр деклараций, чтоб не видно было.
и помогаем себе . Вот это обсуждать надо. Яким чином це зробити, який досвид впрваджувати