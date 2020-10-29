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Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса. Подали запрос на выделение еще 2 млрд грн, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса. Подали запрос на выделение еще 2 млрд грн, - Степанов

Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса, который только появился в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы будем внедрять новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген, которые должны быть внедрены в стране. Мы уже подали соответствующие изменения к определенным постановлениям, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, львиная доля на этот метод тестирования", - сказал Степанов.

Министр уверен, что это решение будет поддержано правительством.

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Топ комментарии
+8
Долбрящеры зелёные вы эти 2 ядра вчера мусорам отдали.
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29.10.2020 10:23
+5
Аваковым пахнет
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29.10.2020 10:23
+2
вкрадуть....
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29.10.2020 10:33
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Аваковым пахнет
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29.10.2020 10:23 Ответить
Аж вуняє.
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29.10.2020 11:14 Ответить
Продолжают дальше кормится у кормушки)))
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29.10.2020 12:02 Ответить
Долбрящеры зелёные вы эти 2 ядра вчера мусорам отдали.
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29.10.2020 10:23 Ответить
Правильное рещение.Правительство поддержит,оно в доле отката...
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29.10.2020 10:30 Ответить
вкрадуть....
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29.10.2020 10:33 Ответить
уже вкрали.... Який гарний бізнес на страху!
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29.10.2020 10:37 Ответить
Ні, скомуніздять.
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29.10.2020 11:15 Ответить
И тут Остапа..., пардон - зележопых ПОНЕСЛО МОЗ планує впровадити новий метод діагностики коронавірусу. Подали запит на виділення ще 2 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1328

Чуют, что осталось недолго - и теперь каждый день по 2 лярда на карман.
Вчера мусорам.
Сегодня этим.
И закрыть реестр деклараций, чтоб не видно было.
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29.10.2020 10:36 Ответить
Та їх вже так заносить як того зайця, який помінявся яйцями зі слоном.
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29.10.2020 11:17 Ответить
Хорошая у нас страна, на всякие новшества щедро отсыпает денех... чиновникам.
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29.10.2020 10:37 Ответить
Цуки, а куда 65 млрд дели ? Ни фига в больницах нет
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29.10.2020 10:40 Ответить
Как украсть из бюджета 2 млрд? Простой, но рабочий инструмент от власти зеленсого: рассказать о не имеющей аналогов методике, собрать бабло, а когда народ начнет спрашивать результат, прикинуться дурачками и обвинить во всем порошенко
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29.10.2020 10:43 Ответить
Так как любые тесты имеют 30% вероятность ложного результата , то эти "новые" за счет бюджета-100% схема этого профессионального вора-степашки !
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29.10.2020 10:48 Ответить
Перезапускать систему этих в космос новых на старт . Если конечно жить хотим хорошо то надо сначала поработать над этим . Сначала обсуждение нового суспильного договора. По другому пробовали не выходит помогают только себе пора усвоить этот закон природы потом уже меценатство,благодеяния и то не без корыстно и не за свой счет. Обьеденяемся
и помогаем себе . Вот это обсуждать надо. Яким чином це зробити, який досвид впрваджувати
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29.10.2020 10:49 Ответить
Та тестуй не тестуй - отримаєш інструмент для гри на піаніно. Ті тести навіть у хворих на вірус не дають позитивних результатів. Чи не направити ті кошти на ліки, збільшення койко-місць, оплату медперсоналу, обладнання?
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29.10.2020 11:09 Ответить
При Яныке ходил анекдот - "на ремонте дороги депутат украл денег, купил крутую тачку и разбил её на плохой дороге". Про Зе ублюдков проситься - во время эпидемии янелохи разворовали ковидный фонд... и сдохли! Скорее бы.
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29.10.2020 11:41 Ответить
Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса. Подали запрос на выделение еще 2 млрд грн. Новый метод - "Камень, ножницы, бумага."
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29.10.2020 12:47 Ответить
новый метод - попросить 2 миллиарда...
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29.10.2020 13:00 Ответить
 
 