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На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура

Начато уголовное производство по факту незаконного использования избирательного бюллетеня на избирательном участке в Емильчинском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

По сообщению председателя территориальной избирательной комиссии пгт. Емильчино, при подсчете голосов избирателей, голосовавших на одном из сельских избирательных участков, выявлены вероятные признаки фальсификации голосования.

В частности, на этом участке, где зафиксирована рекордная явка избирателей - 98%, выявлены нарушения избирательной документации, а именно, отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласия сведений, указанных на конвертах и ​​протоколах избирательной комиссии.

Кроме этого, при открытии сейфпакетов обнаружено, что протоколы есть только в одном экземпляре, а протоколы по выборам депутатов Емильчинского поселкового совета вообще отсутствуют.

Сейчас решается вопрос об изъятии указанных протоколов и другой документации с целью проведения экспертных исследований.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы: В Житомире бюллетени паковали в вырванные из тетрадей листки бумаги - не хватило конвертов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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А почему так "скромно" - "всего" 98%?! Рисовали бы уже сразу 120%.
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29.10.2020 10:28 Ответить
третий запасной комплект карусельщиков не подъехал, На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4663
поэтому 90%, а не 120%
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29.10.2020 10:37 Ответить
эльфы подинули
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29.10.2020 10:30 Ответить
На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4792
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29.10.2020 10:31 Ответить
А до чого тут слово "можливі"?
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29.10.2020 10:32 Ответить
Так перевірити треба. Можливо копачі бурштину з лісу ломанулися.
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29.10.2020 10:36 Ответить
Туда приехал Ким Чер Ин.
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29.10.2020 11:54 Ответить
 
 