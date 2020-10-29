Германия и Польша зафиксировали новые рекорды по приросту больных COVID-19 за сутки: 16,7 тыс. и 18,8 тыс.
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В Германии и Польше за последние сутки зарегистрировали рекордные приросты новых случаев коронавируса: 16,7 тыс. и 18,8 тыс. соответственно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В Германии за последние сутки зарегистрировали коронавирус у 16,7 тыс. человек, это рекордно высокое число выявленных случаев за 24 часа в ФРГ с начала пандемии COVID-19, говорится в сообщении, распространенном институтом Роберта Коха.
Таким образом, к четвергу число заразившихся коронавирусом в Германии за все время пандемии возросло до 481 тыс. человек.
Кроме того, 89 человек с коронавирусом скончались за последние сутки, всего в Германии скончались 10 тыс. 272 человека, у которых выявили COVID-19.
В Польше за 28 октября лабораторно подтверждены 18 820 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 4 267 человек выздоровели, 234 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.
Такое число новых случаев заражения является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии, предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован днем ранее – на 27 октября – и составил 16 300 выявленных случаев заражения.
234 скончавшихся за сутки больных коронавирусом также является наибольшим с начала пандемии для Польши.
По состоянию на среду, 28 октября, количество активных больных в Польше составило 170 696 (на 14 319 больше, чем днем ранее).
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 299 049 случаев инфицирования, умерли 4 849 человек, выздоровели 123 504 человек.
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То есть, такой фактор может работать в какой-то отдельной стране, где такое возможно в принципе, но не в десятках же стран одновременно! Например, из последних данных, полученных по нашим собственным каналам, можно говорить о том, что уже сейчас в Украине острый дефицит препаратов, разжижающих кровь. Причем, основную их часть производит наше предприятие.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-4/
1. безсимптомні - ХХХХХ
2. легкий перебіг (лікуються дома) - ХХХХ
3. середньої важкості (госпіталізовані) - ХХ
4. важкі (реанімація і тд) - Х
А то я бачу що до фрази "ніколи так не брешуть як на війні, або після сексу" додалося "при лікуванні і виявленні ковідки" ...
Отсюда следует, что если речь идет об управлении массами, то наверняка раздувать огонь проблемы должно само правительство, ибо именно ему (по мнению приверженцев этой теории) и будет легче управлять испуганным народом. Но вот посмотрим на США, которая имеет самые высокие показатели в мире по количеству зараженных и смертности от КОВИД. Если следовать этой теории, то президент США Дональд Трамп, просто обязан оседлать эту тему и получать профит, о котором говорят приверженцы данной теории.
На самом деле, Трамп действует прямо противоположно. Он уже несколько раз, публично говорил о том, что коронавирус рассосется сам собой, что никакой особой опасности он не несет и что на него просто модно не обращать внимания. Даже после того как он сам заразился и заразил множество людей, он публично заявил о том, что устал читать сообщения СМИ, в которых написано «КВИД, КОВИД, КОВИД». Будь его воля, он и вовсе запретил бы прессе писать о коронавирусе.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-2/
Казалось бы, вот тема, которой можно держать население в страхе и управлять им так, как заблагорассудится. Даже и раздувать ничего не нужно, а просто говорить и показывать то, что есть. Это просто - подарок судьбы, который дает престарелому нацлидеру и его шайке, удерживать население от бунтов или подобных неприятных вещей. Н вот на этом фоне, премьер-министр РФ Мишустин, вещает буквально следующее.
«Ситуация с распространением коронавируса остается сейчас достаточно сложной, говорить о полной победе над ним рано. К сожалению, фактор неопределенности сохраняется. Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано».
Ясно? Победа уже есть, но пока еще не полная и именно так ставить вопрос еще рано, поскольку имеется фактор неопределенности, мол пока - очень хорошо и некоторые уже трубят о полной победе, но есть же ж неопределенность и ситуация может стать не такой победной. А врачи из регионов призывают выкинуть статистику на помойку, поскольку она вообще - ни о чем.
Так что же, и в РФ не раздувают и более того - скрывают масштаб катастрофы? Они тоже никак не могут прислушаться к этой замечательной теории о «нагнетании» и не пользуются ситуации для «более легкого управления»? Более того, и в РФ, и в США руководство наоборот всячески пытается приуменьшить масштаб угрозы.
1. В США вся пресса "демократическая", а они по сути леваки - и они так Трампа "любят" что кушать не могут
2. Но благодаря своей недалекоглядности и непоследовательности Трамп так нефигово им "помогает" ...
3. Посему Трамп таки епично про"бет выборы - он уже это фактически признал: сначала кочевряжился о фальсификациях но теперь утих ...
Теперь о Снежной Нигерии: если вы не забыли то они уже "победили" коронавирус и наклепали пачку вакцин - потому "нету" у них короновируса, даже если завтра 200 рыл прямо на красной площади от него издохнут их тут же признают агентами Госдепа подавившимися за печеньки ... Да и "островок стабильности" и вот ето фсьо - сцарь сказал что победили и вакцина есть, значит есть - п"здежь бояр никого не волнует: они по-умолчанию плохие, просто сцарь не в курсе ...
Основная проблема: властьимущие сами обосрались по случаю короны и признать что "мы все про..бали" значит похоронить карьеру ... А то и на виселицу попасть - а им это надо ? Им это не надо ...
https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-2/
все претензии пишите на сайт "линия оборони" )))
в ЩО СПОСТОВУЄТЕ ?
или "не ломитесь в откритие двери!"
Тобто "пік" припаде у Європі на початок зими...