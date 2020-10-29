РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14919 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
1 588 14
Германия (6015) карантин (16730) Польша (7476) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Германия и Польша зафиксировали новые рекорды по приросту больных COVID-19 за сутки: 16,7 тыс. и 18,8 тыс.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Германия и Польша зафиксировали новые рекорды по приросту больных COVID-19 за сутки: 16,7 тыс. и 18,8 тыс.

В Германии и Польше за последние сутки зарегистрировали рекордные приросты новых случаев коронавируса: 16,7 тыс. и 18,8 тыс. соответственно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Германии за последние сутки зарегистрировали коронавирус у 16,7 тыс. человек, это рекордно высокое число выявленных случаев за 24 часа в ФРГ с начала пандемии COVID-19, говорится в сообщении, распространенном институтом Роберта Коха.

Таким образом, к четвергу число заразившихся коронавирусом в Германии за все время пандемии возросло до 481 тыс. человек.

Кроме того, 89 человек с коронавирусом скончались за последние сутки, всего в Германии скончались 10 тыс. 272 человека, у которых выявили COVID-19.

Читайте также: Из-за распространения COVID-19 в Германии со 2 ноября на месяц вводят мягкий локдаун

В Польше за 28 октября лабораторно подтверждены 18 820 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 4 267 человек выздоровели, 234 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Такое число новых случаев заражения является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии, предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован днем ранее – на 27 октября – и составил 16 300 выявленных случаев заражения.

234 скончавшихся за сутки больных коронавирусом также является наибольшим с начала пандемии для Польши.

По состоянию на среду, 28 октября, количество активных больных в Польше составило 170 696 (на 14 319 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 299 049 случаев инфицирования, умерли 4 849 человек, выздоровели 123 504 человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине уровень заболеваемости не меньше. Просто никто не тестирует никого. Бардак полнейший. Выборы еще добавят трупов.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:34 Ответить
Ви не праві - "тестують"! Мій знайомий два рази здавав тест обидва дали результат мінус - заплатив 3000 гривень. Зараз лежить у лікарні з двох стороннім запаленням легень у реанімації з діагнозом коронавірус!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 10:38 Ответить
В мене також в Харькові родичі тест мінус в обох двухстороннє запалення, не хотіли брати в лікарню а як запалення лікувати вдома, після скандалів звінків на гарячу лінію в лікарню взяли але тест дальше мінус, лікування дають те саме але за гроші, здали в приватній тест плюс зробили знову скандал лікування бесплатне
показать весь комментарий
29.10.2020 10:48 Ответить
По ходу справи або тести браковані, або просто підробляють результати щоб не лікувати за держкошт, просто не вірю що грип може за тиждень дати двухстороннє у обидвох в сімї, але тепер вже нічого не докажеш тому що могли реально набратись при походах по лікарях...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:56 Ответить
Це просто бізнес!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 11:43 Ответить
Теперь о теории происков фармацевтической мафии .Снова пойдем дальше и начнем уточнять параметры этой теории конкретными вопросами. О мафии какой страны идет речь конкретно? Или какие именно препараты конкретно втюхиваются? Такая теория особенно интересна в том плане, что в различных странах имеются собственные протоколы борьбы с КОВИД и в тех же США с ним борются по нескольким различным схемам с разными наборами препаратов, а в мире - тем более.
То есть, такой фактор может работать в какой-то отдельной стране, где такое возможно в принципе, но не в десятках же стран одновременно! Например, из последних данных, полученных по нашим собственным каналам, можно говорить о том, что уже сейчас в Украине острый дефицит препаратов, разжижающих кровь. Причем, основную их часть производит наше предприятие.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-4/
показать весь комментарий
29.10.2020 12:23 Ответить
А можна тепер розгорнуту статистику, типу з них
1. безсимптомні - ХХХХХ
2. легкий перебіг (лікуються дома) - ХХХХ
3. середньої важкості (госпіталізовані) - ХХ
4. важкі (реанімація і тд) - Х
А то я бачу що до фрази "ніколи так не брешуть як на війні, або після сексу" додалося "при лікуванні і виявленні ковідки" ...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:55 Ответить
Условно, мы разбиваем аргументацию противников серьезного отношения к этой угрозе, на два сегмента доводов. Первый содержит различные варианты того, что психоз вокруг КОВИД нагнетается намеренно с тем, чтобы вселить в людей страх и так ими проще управлять.
Отсюда следует, что если речь идет об управлении массами, то наверняка раздувать огонь проблемы должно само правительство, ибо именно ему (по мнению приверженцев этой теории) и будет легче управлять испуганным народом. Но вот посмотрим на США, которая имеет самые высокие показатели в мире по количеству зараженных и смертности от КОВИД. Если следовать этой теории, то президент США Дональд Трамп, просто обязан оседлать эту тему и получать профит, о котором говорят приверженцы данной теории.
На самом деле, Трамп действует прямо противоположно. Он уже несколько раз, публично говорил о том, что коронавирус рассосется сам собой, что никакой особой опасности он не несет и что на него просто модно не обращать внимания. Даже после того как он сам заразился и заразил множество людей, он публично заявил о том, что устал читать сообщения СМИ, в которых написано «КВИД, КОВИД, КОВИД». Будь его воля, он и вовсе запретил бы прессе писать о коронавирусе.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-2/

Казалось бы, вот тема, которой можно держать население в страхе и управлять им так, как заблагорассудится. Даже и раздувать ничего не нужно, а просто говорить и показывать то, что есть. Это просто - подарок судьбы, который дает престарелому нацлидеру и его шайке, удерживать население от бунтов или подобных неприятных вещей. Н вот на этом фоне, премьер-министр РФ Мишустин, вещает буквально следующее.
«Ситуация с распространением коронавируса остается сейчас достаточно сложной, говорить о полной победе над ним рано. К сожалению, фактор неопределенности сохраняется. Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано».
Ясно? Победа уже есть, но пока еще не полная и именно так ставить вопрос еще рано, поскольку имеется фактор неопределенности, мол пока - очень хорошо и некоторые уже трубят о полной победе, но есть же ж неопределенность и ситуация может стать не такой победной. А врачи из регионов призывают выкинуть статистику на помойку, поскольку она вообще - ни о чем.
Так что же, и в РФ не раздувают и более того - скрывают масштаб катастрофы? Они тоже никак не могут прислушаться к этой замечательной теории о «нагнетании» и не пользуются ситуации для «более легкого управления»? Более того, и в РФ, и в США руководство наоборот всячески пытается приуменьшить масштаб угрозы.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:21 Ответить
Вы уважаемый либо слишком мало знаете о США либо тупо *******:
1. В США вся пресса "демократическая", а они по сути леваки - и они так Трампа "любят" что кушать не могут Німеччина і Польща зафіксували нові рекорди з приросту хворих на COVID-19 за добу: 16,7 тис. та 18,8 тис. - Цензор.НЕТ 2067
2. Но благодаря своей недалекоглядности и непоследовательности Трамп так нефигово им "помогает" ...
3. Посему Трамп таки епично про"бет выборы - он уже это фактически признал: сначала кочевряжился о фальсификациях но теперь утих ...

Теперь о Снежной Нигерии: если вы не забыли то они уже "победили" коронавирус и наклепали пачку вакцин - потому "нету" у них короновируса, даже если завтра 200 рыл прямо на красной площади от него издохнут их тут же признают агентами Госдепа подавившимися за печеньки ... Да и "островок стабильности" и вот ето фсьо - сцарь сказал что победили и вакцина есть, значит есть - п"здежь бояр никого не волнует: они по-умолчанию плохие, просто сцарь не в курсе ...

Основная проблема: властьимущие сами обосрались по случаю короны и признать что "мы все про..бали" значит похоронить карьеру ... А то и на виселицу попасть - а им это надо ? Им это не надо ...
показать весь комментарий
29.10.2020 14:02 Ответить
ви тупо не прочитали текст по ссилке,И ОЗВЕРЕЛИ..... )))

https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-2/

все претензии пишите на сайт "линия оборони" )))
показать весь комментарий
29.10.2020 14:09 Ответить
Вибачте но дефенсе орг в рівні оналітєги останнім часом впав до рівня ОБС ...
показать весь комментарий
29.10.2020 14:12 Ответить
не понял.... (

в ЩО СПОСТОВУЄТЕ ? Німеччина і Польща зафіксували нові рекорди з приросту хворих на COVID-19 за добу: 16,7 тис. та 18,8 тис. - Цензор.НЕТ 2085

или "не ломитесь в откритие двери!"
показать весь комментарий
29.10.2020 14:11 Ответить
А в это время границы открыты, заробитчане без проблем шастают в Украину и везут с собой ковид из Европы. И зеленым долбоящерам похер.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:56 Ответить
ще навесні було визначено,що оптимальна температура для Ковід -2019 4 градуси..

Тобто "пік" припаде у Європі на початок зими...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:18 Ответить
 
 