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Новости Политика Украины
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образование (2225) Минобразования (1684) реформы (3866) Евросоюз (15877) Шкарлет (296)

Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования: нарушает условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования: нарушает условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.

Об этом "Европейская правда" узнала из нескольких дипломатических источников, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, который предусматривал реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. МОН был одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы; они также предусматривали заполнение новых должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.

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Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как противоречащий международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.

В конце прошлой недели представительство ЕС обратилось с письмом к Сергею Шкарлету ("Европейской правде" известно содержание данного документа), в котором напомнило и.о. министра о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Общая стоимость финансирование только выполняемых на данный момент программ составляет более 200 млн евро.

В ЕС подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которую ставят под вопрос действия Шкарлета. "В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь. - ЕП), как вы наверняка знаете, Евросоюз тесно вовлечен в реформу госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата", - говорится в письме.

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На основании этого ЕС считает важным сохранение шести директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы.

"Мы призываем вас продолжать надлежащую работу этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешное и стремимся продолжать - в том числе, возможно, через новые программы помощи в рамках реформы госслужбы", - говорится в письме.

Как известно, 25 июня правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.
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Топ комментарии
+29
Страна летит в пропасть. И это всего полтора года, как к власти пришли враги и вредители.
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29.10.2020 10:51
+24
Что за зеленое кодло? Такое впечатление, что сознательно все валят.
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29.10.2020 10:46
+17
Так бывает, если во время войны выбрать чувака, чей бизнес субсидируется из бюджета противника.
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29.10.2020 10:55
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Пока еще предупреждения. Потом будет бан.
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29.10.2020 10:45 Ответить
или:
Лилу: БУМ!
Корбен Даллас: Бум, да, я понял.
Лилу: БАДА БУМ! Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи в Міносвіти: порушує умови надання макрофінансової допомоги ЄС - Цензор.НЕТ 4446
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29.10.2020 11:13 Ответить
Что за зеленое кодло? Такое впечатление, что сознательно все валят.
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29.10.2020 10:46 Ответить
Так бывает, если во время войны выбрать чувака, чей бизнес субсидируется из бюджета противника.
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29.10.2020 10:55 Ответить
Они врубились после выборов,что терять им уже нечего -теперь кто больше успеет взять...слуги уродов пугают теперь ,в своем чате,друг друга Ростовом и Майданом )))
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29.10.2020 10:58 Ответить
Шмыгаля в отставку за такие кадры !!!!
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29.10.2020 10:47 Ответить
Ну так Віслюк покладе другого шмигаля або самокатчика. Хто дьоргає Клоуна ниточками за його музичний інструмент - тот і "заказує музику".
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29.10.2020 11:13 Ответить
Шмыгаль сам такая кадра на временных веровочках и жвачках
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29.10.2020 11:14 Ответить
Страна летит в пропасть. И это всего полтора года, как к власти пришли враги и вредители.
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29.10.2020 10:51 Ответить
акакаяразница
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29.10.2020 10:54 Ответить
А где же чмошная бубочка?ни на просер на выборах видосика нет,ни на звиздец ,что после них...оно вообще кто в Украине?
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29.10.2020 10:55 Ответить
Какая оно вам бубочка ,бубочка это шото примитивно ,но не злобное , а Зеленский злобный и открытый Враг Украины и Украинского народа ,можете конечно сомневаться ,но не долго😡😡😡
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29.10.2020 11:03 Ответить
Считай это уменьшительно-ласкательной формой от "Бубонная чума".
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29.10.2020 11:39 Ответить
А что еще ЗЕлупоньки не нарушили?
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29.10.2020 11:07 Ответить
Шкарлет очередная креатура клоуна, 90% назначенцев вовчика, твари антиукраинские, это главный показатель, кого мы держим в презах.
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29.10.2020 11:12 Ответить
Шкарлет очередная креатура клоуна, 90% назначенцев вовчика, твари антиукраинские, это главный показатель, кого мы держим в презах.
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29.10.2020 11:13 Ответить
Давно пора послать все эти МВФ и международные финансовые группы на три весёлых буквы,от них толку никакого ,только деньги выводят из страны и убивают экономику,такие как порошенко и ихние прихвостни богаче становятся с каждым годом ,а простым людям уже жрать не чего.
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29.10.2020 11:22 Ответить
Проси новую методичку, эта давно протухла.
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29.10.2020 11:25 Ответить
в который раз убеждаюсь в том что такие как ты (вы) зомби,и живёте на другой планете.
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29.10.2020 15:53 Ответить
Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи в Міносвіти: порушує умови надання макрофінансової допомоги ЄС - Цензор.НЕТ 7098
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29.10.2020 11:39 Ответить
шкарлет?а хто це?
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29.10.2020 12:09 Ответить
дермак уже сказал шо ес нам не указ
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29.10.2020 12:56 Ответить
Они играют с огнем... гореть будет не хило.
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29.10.2020 13:03 Ответить
Главное - это свернуть все прозападные реформы потому, ч то их затеял Главный Враг Зели - Адский Порошенко!
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29.10.2020 13:22 Ответить
Нечего на куклу пенять. КТО ставил подпись о назначении этого Шкета? Того и предупреждать нужно.
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30.10.2020 09:25 Ответить
 
 