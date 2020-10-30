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КС (2131) Кулеба Дмитрий (2634)

Решение КС - серьезный удар, но не разрушает взаимодействие с западными партнерами, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС - серьезный удар, но не разрушает взаимодействие с западными партнерами, - Кулеба

Решение Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за недостоверное декларирование, хоть и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Яке "нє разрушаєт", коли КС поклав вчора великий болт на Україну руками Мертвечука?
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29.10.2020 10:48
+11
Поверніть Порошенко! Не будьте ідіотами!
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29.10.2020 10:55
+10
Бо тільки лохи могли привести до влади наркомана і психопата.
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29.10.2020 10:55
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Для того, чтобы не было ударов, не нужно было нарушать Конституцию изначально.
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29.10.2020 10:57 Ответить
Ты о чем, о хунте и госперевороте? Симонян, це ты?
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29.10.2020 11:01 Ответить
Катимся с горки набирая скорость в сторону " таежного союза".. Тут решение КС ( который у нас был всегда на подтанцовке и держал нос по ветру), там ЕЕ предупреждает если будет отброшена образовательная реформа то вы от нас больше ничего не ждите. Еще немного и Украине скажут что пора вернуться к визовому режиму. Так как взятые обязательства не выполняются. Они бы это уже сейчас сделали но сдерживает только то что это будет на руку Раше. Но все равно как говорится " сколько веревочке не виться, а конец все равно будет".
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29.10.2020 11:00 Ответить
Ребят, кто в Киеве выходите завтра на Жилянску.
Распространяйте информацию, ссылки и приходите с друзьями. С собой брать кофе и хорошее настроение.
Ссылка на фейсбук группу
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29.10.2020 11:02 Ответить
Інтуїція мені підказує, що безвізу скоро не буде.
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29.10.2020 11:02 Ответить
Ну так это изначальный план, олигархам нужны рабы здесь и сейчас...
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29.10.2020 11:05 Ответить
"...але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами." - ще Клоун трошки не допрацював? Хоч не підказуйте Віслюку що ще треба похєрити.
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29.10.2020 11:05 Ответить
И ЭТО ГОВОРИТ министр иностранных дел ?? ТУПОЙ пацак !!!!
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29.10.2020 13:00 Ответить
Зеленский и КС работают на уничтожение государства Украина ,чекайте ще,.....😡
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29.10.2020 11:05 Ответить
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас". Да, весь состав нынешнего конституционного суа сформирован в период 2013-2019 год. И идя на выборы Зеленский об этом знал. Так как в случае избрания Байдена он получил Верховный Суд сформированный о него с тремя судьями от Трампа. При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть не осуществляющая свои функции должна уйти.
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
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29.10.2020 11:08 Ответить
брехло ср\не...
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29.10.2020 11:08 Ответить
а де взагалі гундосий гімнюк ділося після виборів?? хоч би відосік замутило для зелехтората, шо всьо вирвали з контексту, ви взагалі все не так зрозуміли
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29.10.2020 11:14 Ответить
Консультується. Тільки невідомо із ким-коло нього один регент Єрмак залишився.
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29.10.2020 11:29 Ответить
Вчерась возле него цельный день дежурила боигада "скорой" (TZi).
Ужралось от расстройства после подведения итогов выборов, думало чмо гундосое, что ему опять нарисуют 73%.
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29.10.2020 11:35 Ответить
Конституционный Суд в нынешнем составе судей представляет реальную угрозу национальной безопасности государства.
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
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29.10.2020 11:19 Ответить
Это даже не реванш, это намного хуже:капсулируется судейская мафия с негласным захватом власти в Украине
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29.10.2020 14:21 Ответить
Кулеба, ты адвокат КС, что оно нагадило,а ты - не очень?
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29.10.2020 11:26 Ответить
Осталось совсем немного, вы уж постарайтесь, все равно на созидательные действия неспособны. Потом включайте на полную мощность печатный станок и смазывйте лыжи на растоф.
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29.10.2020 11:30 Ответить
Кулеба: "рішення Конституційного суду... ще не руйнує". Зе-пліснява "жгите еще", до повної *опи (с).
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29.10.2020 11:41 Ответить
Мужик їде в тролейбусі і сам себе намагається вмовити (переконливо):
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я...
- Я не всрався!
- Я не всрався!
- Я не всрався!
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29.10.2020 12:23 Ответить
Наступне рішення КС про визнання таким, що не відповідає Конституції Акт проголошення незалежності України. І Медведчук звернеться до кума із проханням про придушення сеператизму в окремій державі СРСР. Маразм? Я думав, що Зеленський - Президент України, то повний маразм. Але в нашій державі можливе все.
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29.10.2020 12:29 Ответить








Кардинал Simon

@prelatSimon

·28 окт.

Найбільшим ворогом України , як не парадоксально , є влада ...суди , поліція , сбу , вр , ап ...тощо
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29.10.2020 12:40 Ответить
не разрушает, но отбрасывает закрепленный в Конституции интеграцию с ЕС и НАТО, лет на 30...
вообще смотря что называть "взаимодействие"
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29.10.2020 12:51 Ответить
Рішення КС - серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7565
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29.10.2020 14:18 Ответить
Проституційний мафіозно-кримінальний суд загрожує національній безпеці країни. Але яка країна, такий і суд. В ЦИВІЛІЗОВАНІЙ державі такий суд розігнали б, на наступний день, після такого цинічного рішення.
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29.10.2020 14:18 Ответить
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