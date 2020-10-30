Решение КС - серьезный удар, но не разрушает взаимодействие с западными партнерами, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за недостоверное декларирование, хоть и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", - подчеркнул глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
Ужралось от расстройства после подведения итогов выборов, думало чмо гундосое, что ему опять нарисуют 73%.
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я...
- Я не всрався!
- Я не всрався!
- Я не всрався!
Кардинал Simon
@prelatSimon
·28 окт.
Найбільшим ворогом України , як не парадоксально , є влада ...суди , поліція , сбу , вр , ап ...тощо
вообще смотря что называть "взаимодействие"