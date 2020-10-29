Умер еще один пострадавший в результате взрыва на газоперерабатывающей станции под Харьковом
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи умер один из пострадавших в результате взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции под Харьковом.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию врачей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Один пострадавший умер. Это мужчина (61 год), он получил до 80% ожогов тела. Кроме того, у него были другие травмы, в том числе и переломы", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Таким образом, общее количество умерших в результате взрыва увеличилось до 3 человек.
Сейчас в больнице скорой и неотложной помощи остаются еще 8 пострадавших, в том числе двое в реанимации и четверо в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия, по уточненным данным, погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.
Пожалуйста, подождите...