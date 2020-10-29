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Умер еще один пострадавший в результате взрыва на газоперерабатывающей станции под Харьковом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Умер еще один пострадавший в результате взрыва на газоперерабатывающей станции под Харьковом

В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи умер один из пострадавших в результате взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции под Харьковом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию врачей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Один пострадавший умер. Это мужчина (61 год), он получил до 80% ожогов тела. Кроме того, у него были другие травмы, в том числе и переломы", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Таким образом, общее количество умерших в результате взрыва увеличилось до 3 человек.

Сейчас в больнице скорой и неотложной помощи остаются еще 8 пострадавших, в том числе двое в реанимации и четверо в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия, по уточненным данным, погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

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Проверяйте сигнализацию утечек газа. Сейчас чел может подцепить ковид и потерять обоняние, так что на запах этилмеркаптана, который добавляют в газ, надежды мало. Да и херят этот запах газовщики, если честно.
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29.10.2020 11:15 Ответить
Це не газопереробна, а газорозподільча станція.
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29.10.2020 11:40 Ответить
Соромлюсь спитати, а де ж модернізація ГТС, якою нас годують кожного разу, коли підвищують ціни на газ ? Кожне наступне підвищення бідні власники ГТС оплакують, як єдиний метод, щоб було за що утримувати і ремонтувати отакі розподільчі станції, магістралі і т.ін. По факту: бабки з людей деремо, все в кишеню, а ті магістралі на хрін не треба. Гинуть же в результаті ті ж прості люди. Власники до них не підходять!
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29.10.2020 16:59 Ответить
 
 