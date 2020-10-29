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Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в

В ноябре в Национальном заповеднике "София Киевская" состоится выставка эскизов большого государственного герба Украины, которые принимают участие в конкурсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказала глава Государственного агентства по вопросам искусства и художественного образования Галина Григоренко на пресс-конференции в четверг

"В ноябре, в помещении Софии Киевской планируется провести публичную выставку всех предоставленных на конкурс эскизов, чтобы общественность и все желающие могли прийти и ознакомиться", - сказала она.

По ее словам, во время этой выставки и будет проходить заседание жюри, которое обсудит, каким образом выберет победителя конкурса.

Она отметила, на данный момент поступило уже 40 заявок с эскизами на участие в конкурсе, они продолжат приниматься до 1 ноября.

Подведение итогов конкурса должно состояться до 1 декабря 2020 года.

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Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. В частности, для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.
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Топ комментарии
+4
задача скоморохов из цирка малороссов, дискредитировать символы Украины, пошлите всех их нах.
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29.10.2020 11:16
+2
Зеленский - это всего лишь Зеленский - он НЕ Украина, как не является Украиной и Порошенко.
Украина - это гораздо более обширное понятие, чем какой-то один конкретный человек. У тебя же отношение к Украине меняется в зависимости от того, кто ВРЕМЕННО стоит во главе Украины, что говорит о том, что собственно Украину ты не любишь.
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29.10.2020 11:35
+2
Малый Герб - безусловно важен. Большой - простая формальность - он абсолютно необязателен.
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29.10.2020 11:36
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Немытый член и рояль на зеленом фоне в обрамлении бороды - вот нынешний герб Украины.
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29.10.2020 11:06 Ответить
Твое отношение к Украине понятно...
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29.10.2020 11:12 Ответить
Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 3339
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29.10.2020 11:32 Ответить
Зеленский - это всего лишь Зеленский - он НЕ Украина, как не является Украиной и Порошенко.
Украина - это гораздо более обширное понятие, чем какой-то один конкретный человек. У тебя же отношение к Украине меняется в зависимости от того, кто ВРЕМЕННО стоит во главе Украины, что говорит о том, что собственно Украину ты не любишь.
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29.10.2020 11:35 Ответить
Вы голосованием и неголосованием выбрали этого ублюдка.

И теперь у вас, ...банов тупых, хватает совести что-то чирикать про национальную гордость и отношение у Украине???!!!
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29.10.2020 11:38 Ответить
Не-не - я ни одного из ублюдков не выбирал - ни зелю, ни порошка.
Обоих их выбрали вопреки моему мнение и вопреки моему голосованию. От этого я не стал любить мою страну меньше, ибо я патриот не президента Украины, а страны Украина.

Ты же - вообще не патриот Украины. Ты - патриот Порошении и от того, у власти твой кумир или нет зависит твое отношение к Украине. Все предельно ясно и ты абсолютно четко продемонстрировал свое отношение именно к Украине, а не к личности временного президента.
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29.10.2020 11:44 Ответить
21.04.2019 вы положили на Украину тот самый немытый член, выбрав ЗЕ.

Так что не становись в белом палоьто в третью позицию. Красивым ты уже не будешь.
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29.10.2020 11:41 Ответить
член на рояле или под? и как изобразить немытость Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской" - Цензор.НЕТ 9806
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29.10.2020 11:18 Ответить
На фоне рояля. Коричневым цветом.

Рояль символизирует незакомплесованность и легкость украинцев.
Член символизирует неизменный результат любых хороших начинаний.
Кучерявая борода символизирует дух времени, тепло, уют и заботу Коломойского о "простых людях".
Зеленый фон потому что какой-то дебил решил, что для всех это позитивно.
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29.10.2020 11:27 Ответить
во многих странах сравнение с членом почитается за честь. поэтому - Путин-Xy**о! - в уголках мира принимается как восхваление Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 8144
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29.10.2020 11:39 Ответить
Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 9726 Не исключаю, что в СН нашлись бы идеологи, которые обяснили бы все плюсы фаллического символа.
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29.10.2020 11:42 Ответить
Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской" - Цензор.НЕТ 3880
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29.10.2020 11:13 Ответить
самое время что то впарить при галабародьке Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской" - Цензор.НЕТ 755
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29.10.2020 11:15 Ответить
задача скоморохов из цирка малороссов, дискредитировать символы Украины, пошлите всех их нах.
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29.10.2020 11:16 Ответить
30 років жили , тепер виявляється, жити не можна, немає більше інших проблем. Може б за Крим і Донбас щось треба вирішувати , та за економіку ?
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29.10.2020 11:19 Ответить
Не хотят дробовичи видеть козака-запорожца на гербе.Он их пугает./ Большой герб имеют бывшие империи. Украине(!) он не нужен, - Дробович .
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29.10.2020 11:19 Ответить
Малый Герб - безусловно важен. Большой - простая формальность - он абсолютно необязателен.
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29.10.2020 11:36 Ответить
Малый Герб - безусловно важен. Большой - простая формальность - он абсолютно необязателен. /Таки да . Дробовичу и гражданам Израиля Коломойскому и Рабиновичу-депутату ВР герб Украины ни к чему./ Конституцией Украины предусмотрено, кроме малого герба, и наличие большого. Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского.
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29.10.2020 12:00 Ответить
1. Сфера применения большого герба, где его нельзя было бы заменить малым?

2. Так это Дробович и Коломойский мешали нам 30 лет большой герб принять?
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29.10.2020 12:10 Ответить
См.выше.
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29.10.2020 12:13 Ответить
Диверсия от земразей...
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29.10.2020 11:29 Ответить
Це тут хочуть розглянути Герб України?Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 936
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29.10.2020 12:42 Ответить
задача скоморохов из цирка малороссов, дискредитировать символы Украины, пошлите всех их нах.
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29.10.2020 13:36 Ответить
Україна має найкращі в світі Герб і Гімн. Нічого не треба міняти. Назвіть тризуб не малим, а просто Гербом України.
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29.10.2020 19:52 Ответить
 
 