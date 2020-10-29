Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской"
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В ноябре в Национальном заповеднике "София Киевская" состоится выставка эскизов большого государственного герба Украины, которые принимают участие в конкурсе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказала глава Государственного агентства по вопросам искусства и художественного образования Галина Григоренко на пресс-конференции в четверг
"В ноябре, в помещении Софии Киевской планируется провести публичную выставку всех предоставленных на конкурс эскизов, чтобы общественность и все желающие могли прийти и ознакомиться", - сказала она.
По ее словам, во время этой выставки и будет проходить заседание жюри, которое обсудит, каким образом выберет победителя конкурса.
Она отметила, на данный момент поступило уже 40 заявок с эскизами на участие в конкурсе, они продолжат приниматься до 1 ноября.
Подведение итогов конкурса должно состояться до 1 декабря 2020 года.
Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.
30 сентября Кабмин регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. В частности, для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.
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Украина - это гораздо более обширное понятие, чем какой-то один конкретный человек. У тебя же отношение к Украине меняется в зависимости от того, кто ВРЕМЕННО стоит во главе Украины, что говорит о том, что собственно Украину ты не любишь.
И теперь у вас, ...банов тупых, хватает совести что-то чирикать про национальную гордость и отношение у Украине???!!!
Обоих их выбрали вопреки моему мнение и вопреки моему голосованию. От этого я не стал любить мою страну меньше, ибо я патриот не президента Украины, а страны Украина.
Ты же - вообще не патриот Украины. Ты - патриот Порошении и от того, у власти твой кумир или нет зависит твое отношение к Украине. Все предельно ясно и ты абсолютно четко продемонстрировал свое отношение именно к Украине, а не к личности временного президента.
Так что не становись в белом палоьто в третью позицию. Красивым ты уже не будешь.
Рояль символизирует незакомплесованность и легкость украинцев.
Член символизирует неизменный результат любых хороших начинаний.
Кучерявая борода символизирует дух времени, тепло, уют и заботу Коломойского о "простых людях".
Зеленый фон потому что какой-то дебил решил, что для всех это позитивно.
2. Так это Дробович и Коломойский мешали нам 30 лет большой герб принять?