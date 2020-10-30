Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В связи с решением Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных норм президент Украины Владимир Зеленский должен собрать СНБО и принять асимметричные решения, в противном случае он станет предателем.
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам Чумака, все происходит достаточно последовательно:
- изменить прозападное правительство на олигархическое, Генерального прокурора на ручного и совкового
- подвесить на неконституционность директора НАБУ
- лишить НАПК функции финансового контроля государственных чиновников, политиков и судей
- признать неконституционность ВАКСУ
- разорвать отношения с МВФ
- разорвать отношения с партнерами на Западе
- обратиться к России с просьбой мира и финансовой поддержки.
- получить билеты в Ростов.
"Я абсолютно согласен с Русланом (Рябошапкой. - Ред.) что либо он (президент В.Зеленский. - Ред.) собирает СНБО и принимает асимметричные решения, или становится предателем", - написал он.
Отметим, что ранее экс-генпрокурор, комментируя решение КСУ на своей странице в Facebook написал, что данное решение "несомненно войдет в историю Украины как один из самых позорных примеров предательства интересов украинского народа, людей в мантиях судей КСУ можно было считать просто "вредителями народного хозяйства", как выражался Лесь Подервянский".
"Сейчас выглядит так, что Конституционный суд - это угроза национальной безопасности Украины. Президент Зеленский должен немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и предоставить решительный ответ этой угрозе, а не отмахиваться от нее малохольным постиком своих клерков в фейсбуке. Иначе он тоже станет соучастником этого предательства", - написал Рябошапка.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Да он им был и есть!
Какой смысл цитировать ничего?
КСУ прикрив .опу Зелі вивівши його із під вчинення тяжкого злочину у вигляді ст.109, за який йому 10ка ломилась із конфіскацією, за незаконний розпуск ВРУ? Тепер КСУ прикрив власну .опу... Усе логічно. Не відповів по Закону Зеленський, то чому мають відповідати судді КСУ?
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
як показав час на цих панів надії ніякої.
відмовитись від ситого існування, від комфорту, закачати рукава, організувати і вести непримиренну боротьбу проти всякого роду рашапоїдних ушльопків добре організованих і фінансованих кремлем це справа нелегка, до того ж небезпечна.
серед українців на таке здатні одиниці. наразі лише ці одиниці і ведуть таку боротьбу. це видно і по результатах цієї боротьби, виграють наразі рашапоїдні ушльопки і це лише через кілька років після загибелі Небесної Сотні.... . а коли взяти до уваги що шмаркато-зелена влада підігрує саме тим рашапоїдним покидькам своєю відвертою антиукраїнською діяльністю, а ще більше бездіяльністю, то стає дуже сумно, сумно і образливо за нас українців. складається враження і вже не лише у кремля і всього цивілізованого світу, що українці не здатні в принципі створити самостійну, власну і функціональну державність як таку. а це значить, що прийде час коли весь цивілізований світ відмахнеться від України і виставить її на торги з тим же кремлем за якісь свої преференції, зрештою як це було уже не один раз.
то хто ж нам винуватий?!?!?
даже прямые вопросы по поводу лишения кредитов МВФ, угрозы отмены безвиза, развала обороноспособности ВСУ не могут сдвинуть этих людей с позиции выжидания - авось, ЗЕ-бобики что-то подкинут народу
не подкинут: отберут землю, безвиз, поделят Украину на регионы, управляемые местными кланами, подконтрольными олигархам
посмотрите, как они в тандеме с кремлём ставят заслон на пути Украины в НАТО: используют венгерский национализм в Закарпатье для сохранения угрозы венгерского "вето" в Североатлантическом блоке, но действуют тонко - провоцируют венгров на антиукраинские демарши, а те и рады выполнить приказы из Москвы
но их сверхзадача - расколоть Украинский народ ментально ОКОНЧАТЕЛЬНО, для чего и будут использовать местные кланы, получившие власть на последних выборах
надежда одна: после 3 ноября ситуация в мире прояснится и события понесутся галопом, в ходе чего Зе-бобики могут быть вообще выброшены в кювет
ЗЕ никогда не переставал быть предателем.
Разумков оголошує про відсутність коаліції - і через місяць можна розпускати на всіх законних підставах.
блаЗЄля може законопроєкт про зміни до Конституції щоб ліквідувати "кс" взагалі.
Не розумію гістерії цього "чумака". Адже й він докладав усіх зусиль для потрапляння до описаної ним ситуації. Тепер хоче відхреститися?
73% тупих дебілів хотіли аби не Порошенко, все йде до того, що прийде паРаша, от тоді і буде "лиш би не Порошенко"!