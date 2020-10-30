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Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем

В связи с решением Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных норм президент Украины Владимир Зеленский должен собрать СНБО и принять асимметричные решения, в противном случае он станет предателем.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Чумака, все происходит достаточно последовательно:

- изменить прозападное правительство на олигархическое, Генерального прокурора на ручного и совкового
- подвесить на неконституционность директора НАБУ
- лишить НАПК функции финансового контроля государственных чиновников, политиков и судей
- признать неконституционность ВАКСУ
- разорвать отношения с МВФ
- разорвать отношения с партнерами на Западе
- обратиться к России с просьбой мира и финансовой поддержки.
- получить билеты в Ростов.

"Я абсолютно согласен с Русланом (Рябошапкой. - Ред.) что либо он (президент В.Зеленский. - Ред.) собирает СНБО и принимает асимметричные решения, или становится предателем", - написал он.

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Отметим, что ранее экс-генпрокурор, комментируя решение КСУ на своей странице в Facebook написал, что данное  решение "несомненно войдет в историю Украины как один из самых позорных примеров предательства интересов украинского народа, людей в мантиях судей КСУ можно было считать просто "вредителями народного хозяйства", как выражался Лесь Подервянский".

"Сейчас выглядит так, что Конституционный суд - это угроза национальной безопасности Украины. Президент Зеленский должен немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и предоставить решительный ответ этой угрозе, а не отмахиваться от нее малохольным постиком своих клерков в фейсбуке. Иначе он тоже станет соучастником этого предательства", - написал Рябошапка.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем 01
Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем 02
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Топ комментарии
+18
Это чмо уже сказало , что никому ничего не должен . Какие могут быть иллюзии ?
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29.10.2020 11:14
+15
"Станет предателем"?!
Да он им был и есть!
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29.10.2020 11:15
+15
Давайте нагадаємо Чумаку про його особисту причетність до розвалу України разом з зеленими недоумками. Це чел хоче показати себе над процесом - ні, батєнька, це твоє лайно і ти по вуха в ньому.
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29.10.2020 11:15
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Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем - Цензор.НЕТ 1610
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29.10.2020 11:13 Ответить
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
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29.10.2020 11:20 Ответить
Это чмо уже сказало , что никому ничего не должен . Какие могут быть иллюзии ?
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29.10.2020 11:14 Ответить
"Станет предателем"?!
Да он им был и есть!
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29.10.2020 11:15 Ответить
Давайте нагадаємо Чумаку про його особисту причетність до розвалу України разом з зеленими недоумками. Це чел хоче показати себе над процесом - ні, батєнька, це твоє лайно і ти по вуха в ньому.
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29.10.2020 11:15 Ответить
А так он *********** патриот ?
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29.10.2020 11:18 Ответить
Чумак, ты старый дятел, ты же топил за это ЗЕ, и тебя же первого и выкинули как использованный гардон. И у тебя сомнения до сих пор с чем мы имеем дело? Не думал, что ты еще и настолько глуп...
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29.10.2020 11:20 Ответить
Он был ген прокурором. И что успел сделать? НИЧЕГО.
Какой смысл цитировать ничего?
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29.10.2020 11:21 Ответить
він був замом, а щодо ніхто, то тоді потрібно вимкнути телевізор, бо усі "зелені" = ніхто.
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29.10.2020 11:22 Ответить
Любі наші Зелені довб.би. Оскільки ви вже скоро як 2 роки у владі, то настав час пояснити вам елементарні правила. Якщо ти, хочеш від когось (в даному випадку суду) вимагати жити по Закону, то ні в якому разі, перед чим, сам його не порушуй і найголовніше, не проси (в даному випадку у суду) допомоги у прикритті твого злочину. Бо нічого задарма не буває і тебе, обов'язково попросять про взаємну, незаконну послугу.
КСУ прикрив .опу Зелі вивівши його із під вчинення тяжкого злочину у вигляді ст.109, за який йому 10ка ломилась із конфіскацією, за незаконний розпуск ВРУ? Тепер КСУ прикрив власну .опу... Усе логічно. Не відповів по Закону Зеленський, то чому мають відповідати судді КСУ?
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29.10.2020 11:21 Ответить
В тому то і справа. В зеленського нема морального права дорікати КС після підтримки цим КС його антиконституційних дій.
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29.10.2020 19:43 Ответить
Должна быть быстрая и правильная реакция на антиукраинский заговор воров провокаторов, Чумак должен быть генпрокурором.
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29.10.2020 11:22 Ответить
він підозру нездатний вручити,я ким нах.р Генпрокурором???
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29.10.2020 11:23 Ответить
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас". Да, весь состав нынешнего конституционного суа сформирован в период 2013-2019 год. И идя на выборы Зеленский об этом знал. Так как в случае избрания Байдена он получил Верховный Суд сформированный о него с тремя судьями от Трампа. При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть не осуществляющая свои функции должна уйти.
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
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29.10.2020 13:19 Ответить
С зелепутом все понятно, а вот вопрос к Гражданам нашей Страны теперь ребром : или мы останемся будем жить в Независимой Украине, или превратимся в федеральный округ орды!? Где та часть 73% дебилов которые обещали смести если что не так??? Короче, Господа, вынимаем языки из ж...ы и начинаем хоть что-то делать!
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29.10.2020 11:25 Ответить
73% незалежна Україна нах.р не потрібно, вони про це заявили проголосував за Зебіла і його "слуг"
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29.10.2020 11:43 Ответить
Більшість з 73% - це та публіка, яка в 14-15 р.р. сиділи в мамки або жінки під юбкою, а коли на фронті трохи "устаканилось", відмінили мобілізацію, воно вилізло і вибрало малороського Клоуна. Це стадо ніколи нічого не зможе "смести" - це вівці, які в разі небезпеки знову заб'ються під юбки.
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29.10.2020 11:54 Ответить
Не совсем так, где-то треть из 73% наивные балбесы, треть латентные кацапы и треть заклятые кацапы которые ушли в 14-15 г.г. в подполье. Самое страшное в нашей Стране то, что внутренний враг на много хуже внешнего!!! Я еще до 2019 года писал, что клоун приведет к расколу Страны и реваншу рыгов, но ....
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29.10.2020 12:08 Ответить
И еще добавлю, они под юбки не забьются, а будут стрелять в спину!!!
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29.10.2020 12:10 Ответить
У вівців духу не хватить - будуть стріляти опзжопники і пєтушарії.
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29.10.2020 12:12 Ответить
Так ведь этих сук дохрена, как показало вскрытие!
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29.10.2020 12:16 Ответить
Пане ЧУМАК, час розмов і відосиків скінчився. Якщо вам і вашим соратникам не байдужа доля України, пропонуйте законні шляхи виходу з конституційної кризи і ЩОСЬ РОБІТЬ НЕ ЯЗИКОМ, а ДІЛОМ!!! ВІТЧИЗНА В НЕБЕЗПЕЦІ!!!
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29.10.2020 11:29 Ответить
НЕ РОБІТЬ ЯЗИКОМ......... , а коли все що вмієш це лишень тільки язиком?
як показав час на цих панів надії ніякої.
відмовитись від ситого існування, від комфорту, закачати рукава, організувати і вести непримиренну боротьбу проти всякого роду рашапоїдних ушльопків добре організованих і фінансованих кремлем це справа нелегка, до того ж небезпечна.
серед українців на таке здатні одиниці. наразі лише ці одиниці і ведуть таку боротьбу. це видно і по результатах цієї боротьби, виграють наразі рашапоїдні ушльопки і це лише через кілька років після загибелі Небесної Сотні.... . а коли взяти до уваги що шмаркато-зелена влада підігрує саме тим рашапоїдним покидькам своєю відвертою антиукраїнською діяльністю, а ще більше бездіяльністю, то стає дуже сумно, сумно і образливо за нас українців. складається враження і вже не лише у кремля і всього цивілізованого світу, що українці не здатні в принципі створити самостійну, власну і функціональну державність як таку. а це значить, що прийде час коли весь цивілізований світ відмахнеться від України і виставить її на торги з тим же кремлем за якісь свої преференції, зрештою як це було уже не один раз.
то хто ж нам винуватий?!?!?
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29.10.2020 13:05 Ответить
А можно с последнего пункта начать...
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29.10.2020 11:30 Ответить
ви що єму ніззя, в нього лапки. а ще держдача(про діток ви подумали, а?), охорона,поїздки закордон, друзі на посадах...йому нікак ніззя! ато бєня і ко підвісять за яйця, думаєте вони не знають про ваву таке що...тому зображати видімість боротьби з карупцією та шельмити парашенка праклятого.тікати ще рано, тим паче ізраїльский паспорт ще не зроблено Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем - Цензор.НЕТ 5938
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29.10.2020 11:32 Ответить
многие ещё настолько тупоголовы, что не поняли смысла "команды ЗЕ", а её смысл в систематическом, но СКРЫТНОМ развале Украины как государства
даже прямые вопросы по поводу лишения кредитов МВФ, угрозы отмены безвиза, развала обороноспособности ВСУ не могут сдвинуть этих людей с позиции выжидания - авось, ЗЕ-бобики что-то подкинут народу
не подкинут: отберут землю, безвиз, поделят Украину на регионы, управляемые местными кланами, подконтрольными олигархам
посмотрите, как они в тандеме с кремлём ставят заслон на пути Украины в НАТО: используют венгерский национализм в Закарпатье для сохранения угрозы венгерского "вето" в Североатлантическом блоке, но действуют тонко - провоцируют венгров на антиукраинские демарши, а те и рады выполнить приказы из Москвы
но их сверхзадача - расколоть Украинский народ ментально ОКОНЧАТЕЛЬНО, для чего и будут использовать местные кланы, получившие власть на последних выборах
надежда одна: после 3 ноября ситуация в мире прояснится и события понесутся галопом, в ходе чего Зе-бобики могут быть вообще выброшены в кювет
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29.10.2020 11:36 Ответить
Не згідний з Чумаком, вова зє-зє-зєнт зрадник незалежно від того збере він раду РНБО чи ні. Він вже доказав своїми діями, що він справжня гнида.
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29.10.2020 11:41 Ответить
без всякого сумніву
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29.10.2020 13:13 Ответить
Что значит станет?

ЗЕ никогда не переставал быть предателем.
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29.10.2020 11:45 Ответить
"...в іншому випадку він стане зрадником." - а що, є таке поняття "зрадник в квадраті"?
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29.10.2020 11:46 Ответить
А ну давайте смоделируем: Зеля распускает КСУ (вопреки закону). Порохоботы, вы поддержите такое решение или будете визжать о нарушении закона?
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29.10.2020 11:49 Ответить
И не мечтай, это фантастика, Козырь-Дерьмак ему не разрешит.
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29.10.2020 11:56 Ответить
І таке можливо; але є речі, які не залежать від волі дерьмака. Наприклад, ввійдуть в клінч, не зможуть домовитися по будь-якому принциповому питанню. Я навіть більше скажу: не зможуть ухвалити бюджет на 2021-й - і це пряма дорога до розпуску.
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29.10.2020 11:58 Ответить
Он про роспуск КСУ, а вы про роспуск ВР, разные вещи. А то что дело заходит в глубокий политический кризис, это да...
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29.10.2020 12:01 Ответить
А чого "вопреки закону"?
Разумков оголошує про відсутність коаліції - і через місяць можна розпускати на всіх законних підставах.
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29.10.2020 11:56 Ответить
Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником - Цензор.НЕТ 2090
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29.10.2020 11:57 Ответить
Не маніпулюйте.

блаЗЄля може законопроєкт про зміни до Конституції щоб ліквідувати "кс" взагалі.
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29.10.2020 11:59 Ответить
И КС признает этот закон неконституционным...
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29.10.2020 12:22 Ответить
Не зможе. Бо в Конституції вже не згадуватиметься "кс" й усіх законах автоматично. Відповідно, можна буде їх тупо виселити з приміщення. А вони зможуть орендувати, чей же не бідні, та "визнавати щось неконституційним". Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником - Цензор.НЕТ 9195
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29.10.2020 12:42 Ответить
Распустить можно по закону в рамках реформы: создается отдельная Палата ( с численностью намного меньше чем сейчас, нет председателя КС и т.д.) при Верховном суде по рассмотрению соответствия Законов Конституции Украины с ликвидацией КС, судьи проходят конкурс в т.ч. на знание Законов, к конкурсу не должны быть допущены судьи кто дважды выносил противоположные решения по одному и томуу же вопросу (если таковые имеются) кто не прошел -трудоустройство в др. судах с переаттестацией, не прошли переаттестацию: на выход без права пожизненной судейской пенсии.Только вот кто напишет эти Законы и как проголосуют в ВР?
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29.10.2020 13:22 Ответить
Аби не Порошенко.

Не розумію гістерії цього "чумака". Адже й він докладав усіх зусиль для потрапляння до описаної ним ситуації. Тепер хоче відхреститися? Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником - Цензор.НЕТ 4611
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29.10.2020 11:57 Ответить
Уже созвал. Значит, не предатель.
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29.10.2020 12:00 Ответить
Ну, посмотрим... Гора ведь иногда может родить и мышь, а не слона...
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29.10.2020 12:23 Ответить
Зесранців нахрін, Вибори і Порошенка в Президенти!
73% тупих дебілів хотіли аби не Порошенко, все йде до того, що прийде паРаша, от тоді і буде "лиш би не Порошенко"!
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29.10.2020 12:23 Ответить
Чумкак, ты дурак. Тот твой список уже давно работает. Генпрокурор ручной и выполняет заказы. Правительство олигархическое и далее по твоему списку. А главное - или в силу своей тупости, или малоросости Вовочка давно, как предатель. Я бы сказал с рождения. Таковым его воспитали совки родители.
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29.10.2020 13:15 Ответить
Чи є якісь законні шляхи розпустити КС? Пам'ятаю, що в Болгарії чи Румунії десь рік тому була пробляма з КС, яку вони якось владнали.
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29.10.2020 19:48 Ответить
Чумак, гнида, вам об этом полтора года назад криком кричали, что так БУДЕТ! А вы выбрали тупого предателя и теперь полны удивления, что так есть! Долбодятлы!
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30.10.2020 00:25 Ответить
 
 