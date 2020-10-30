РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15159 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Борьба с коррупцией Конституционный кризис
28 575 153
Зеленский (16541) коррупция (8388) СНБО (4373) Офис Президента (1692)

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для неотложной реакции на противодействие борьбе с коррупцией, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для неотложной реакции на противодействие борьбе с коррупцией, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер", - Данилов

"Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Главой государства в Верховную Раду как неотложные", - добавили в ОП.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все боле опасными для общества", - заявил Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
показать весь комментарий
29.10.2020 11:19
+35
Судья Порошенко голосовали против -так что не дождешься,морда малороская
показать весь комментарий
29.10.2020 11:21
+29
да-да-да, Порошенко! - ну конечно Порошенко виноват! Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для неотложной реакции на противодействие борьбе с коррупцией, - ОП - Цензор.НЕТ 5893

ты про брата не забудь.
и про лыпыцьки офшоры в казанах.
показать весь комментарий
29.10.2020 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Что нужно сделать:
1. Президентской инициативой отменить постановление КС.
2. В ВР создать следственный комитет расследования причин такого постановления КС.
3. Распустить КС и вместо него создать Конституционную палату при Верховном Суде.
4. На время проведения таких реформ обязанности КС возложить на Президента - Гаранта Конституции.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:26 Ответить
Кроме четвертого пункта все правильно. А вот пункт 4 - это что, хохма из квартала?
ЗЕбанутый приписдент Гарант?
Давно так не смеялся.
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП - Цензор.НЕТ 6593 Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП - Цензор.НЕТ 6593 Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП - Цензор.НЕТ 6593
показать весь комментарий
29.10.2020 12:45 Ответить
Тогда будешь слушать хохмы судей назначенных Медвдедчуком.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:48 Ответить
Таварісчь Алєкс, коллєга, я нє знаю что пісать, поєліку нє палучіл мєтодічкі. Я падазрєваю, што Зєленскій своєй виходкой желаєт подсунуть свінью Пятру Лєксєічю, дескать навєду парядок там, гдє гєтьман пять лєт нічєго нє дєлал, но нє знаю, будєт лі такоє утвєрждєніє соотвєтствовать гєнєральной лініі нашей партіі. Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП - Цензор.НЕТ 9422
показать весь комментарий
29.10.2020 13:20 Ответить
Зеленский на крючке у судей, что скажут, то
Он и проблеет
показать весь комментарий
29.10.2020 13:28 Ответить
Немедленно арестовать всех судей Конституционного Суда и главу Окружного административного суда Киева - Вовка за попытку осуществления государственного переворота, путем принятия решений парализующих работу центральных органов исполнительной власти в Украине.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:28 Ответить
все собираемся завтра на 9:00 под Проституционным судом! сбор объявили ЦПК и другие общественные организации.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:30 Ответить
вирішать ще бені та рудому грошенят підкинути?
показать весь комментарий
29.10.2020 12:32 Ответить
Два десятка олигархов преспокойно рулят в Украине а больше тридцати миллионов лохов за этим действием наблюдают.Опухоль удаляют ТОЛЬКО хирургическим путём и никакие примочки не помогут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 12:33 Ответить
А ти хто...? Два десятка чи 30 млн. лохов...Бл ..які всі вумні стали.. Сяюще коло над головою не давить ... Ти с..ка спершу виріши хто ти а потім будеш коментувати. Всі такі стали над усім ..та тиж ота елементарна частина отого гівна яким ми всі в Україні є ..в той чи іншій мірі.. От поки ми в Україні к..кожен не зрозуміє що всі ми винні у тому що є до ти ні хера ми нге виправимо .
показать весь комментарий
29.10.2020 12:40 Ответить
Кризис судебной власти давно созревал. Может это к лучшему что нарыв лопнул. Теперь все знают заказчиков и исполнителей преступления.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:34 Ответить
похоже Зленскому пора уходить, чем быстрее тем лучше для страны , одни беды с ним
показать весь комментарий
29.10.2020 12:36 Ответить
Бубочку в жопу клюнул жаренный петух. Посмотрим, как ЗЕбанько выкрутится из этого.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:40 Ответить
Президент - гарант Конституції, тому мав би діяти рішуче. Закриття кордонів, спецназ СБУ та затримання усіх суддів, хто голосував "за" - за спробу державного перевороту та захоплення влади.

Ст. 482 ККУ.
Затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.


Ст. 12 ККУ.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Ст. 109 ККУ

1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

P.S. Але тут не Президент, а просто насрано
показать весь комментарий
29.10.2020 12:41 Ответить
Цих гнид потрібно за грати.Це найнебезпечніші наші внутрішні вороги..
показать весь комментарий
29.10.2020 12:43 Ответить
І не хер думать зараз все на них судей накопали органи..в НЕті в пресу щоб люди зрозуміли із за чого все сталося...про взятки від алегархів про компромат...І нге треба ні чого робити буде народ сам їх спершу чемно попросит а не захотять або після почнуть через суди назад вертатись так просить не будемо їх просто біль не знайдуть
показать весь комментарий
29.10.2020 12:44 Ответить
Ишаку оманскому не вечеринки надо собирать, а давать прямое указание на арест всех этих конституционных б..лядей в мантиях ! Основание- принятие заведомо незаконного решения, в личных интересах .
показать весь комментарий
29.10.2020 12:49 Ответить
Нехай зелені, згідного свого ж опитування, приймуть нову редакцію скасованої статті, щоб там було довічне ув'язнення для суддів за будь-яку корупцію, неправомірні рішення, рішення прийняті при конфлікті інтересів і т.д.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:51 Ответить
ну, как обычно. с начала нужно обосраться по уши а потом думать, что сделать что б не воняло.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:54 Ответить
не помню точно, но мне кажется что это я, лично назначал судей КС. янелох оманский сдесь не при чем
показать весь комментарий
29.10.2020 12:56 Ответить
Спочатку ліквідували декларування та відповідальність за відвертий грабунок держави, потім виявилось, що у зв'язку з рішенням КС, органи місцевого самоврядування НЕ зможуть працювати, а тепер...

...тепер Зеленський «терміново» скликає засідання РНБО. «Є загроза національній безпеці».
Так хто зробив все, щоб ця загроза з'явилася? Тепер, коли влада Зеленського спіймала облизня, коли вони фактично ліквідували демократію в країні, коли всі корупціонери безкарні, а вибори множаться на нуль - він буде нам розповідати про «безпеку» та «загрози».

Пане Зеленський, ви і є ця загроза. З вашими «слугами» та договорняками з ОПЗЖ та Коломойськими.
Тепер, коли Україні не довіряє весь світ, коли безвіз летить у прірву, а фінансова допомога зникла як світло в кінці тунелю, він буде нам розповідати і плакатись про «поганих депутатів та суддів».

Як же набрид цей цирк...в якому несе відповідальність той хто обіцяв «посадки навесні».
показать весь комментарий
29.10.2020 12:57 Ответить
Вже ніхто в світі не вірить в те , що Зеленський не втручався в рішення Конституційного суду , як це було тоді ,
коли він незаконно розпустив ВР !
показать весь комментарий
29.10.2020 13:03 Ответить
- а-ну рявкни на них ! )))))) (с)
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП - Цензор.НЕТ 6179

...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:06 Ответить
Если б такое случилось в США или во Франции, короче - в нормальной стране, а не в укрокацапии - то на следующий день полиция бы арестовала этих судей, и получили бы они лет по 50 на рыло.
А ты, Вова, просто пустое место. И все это видят, и ты так себя ведёшь. И полиция - не полиция, а кодло, заслуживаящая самого глубокого неуважения. Вместе с тобой.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:12 Ответить
Во всех нормальных странах судьи имеют неприкосновенность .
показать весь комментарий
29.10.2020 13:16 Ответить
зєля,хоч як ти не рядись ,ти в президенти не годишся:не тобі тупєнькому брехати Заходу і США-тобі вже давно ніхто не вірить і знають на кого твоя праця... ....там вже давно кабаєву не вірять (мафія єсть мафія)...так що ,навіть не напружуйся...бо ще всеришся...нари тобі,,дурню,вже забкзпечені...списать на дурку,вже не трапиться,бо головою об стіну ти не б"єшся....а зраджуєш і шкідник.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:16 Ответить
Главное - это свернуть все прозападные реформы потому, что их затеял Главный Враг Зели - Адский Порошенко!



Ублюдки ванючие....
показать весь комментарий
29.10.2020 13:24 Ответить
ОП рассмотрел два сценария дефолта и остановился на Кремлевском варианте ,посчитав ,что сценарий Коломойского таит скрытые угрозы интересам сторон, да и о нариде время проявить заботу, и перейти от обещаний к делу , замахнуться на Переясловскую Раду Конче-Засповской
показать весь комментарий
29.10.2020 13:40 Ответить
Сдается мне, что это какая-то кумедь.
Игра Зюзия на поднятие своего рухнувшего рейтинга.
Типа судьи сволочи, а я такой герой - погрожу им пальчиком или даже разгоню, если получится.
И вторая выгода, если сможет разогнать КС. Это ж тот КС, который испонил зюзину просьбу- принял незаконное решение о розпуске Рады. И ему об этом постоянно пеняют. А так не будет этого суда и все может быть все призабудут
показать весь комментарий
29.10.2020 13:41 Ответить
На заседании булочка громко торгует ногой, а потом обрсрется и обоссытся как болонка
показать весь комментарий
29.10.2020 13:42 Ответить
Возможно не всем это понравится, но Украине нужна хунта, хотябы на лет пять-шесть. С жестким условием, что она удет после этого срока, в противном случае народ имеет полное право ее смести, даже с применением оружия. Демократия в нашей стране пока не работает, поскольку наш народ до этого еще не созрел. Воможны и другие варианты, но последее - это установленный факт!
показать весь комментарий
29.10.2020 14:25 Ответить
Хунта никогда и никуда сама не уходит. Есть примеры обратного?
показать весь комментарий
29.10.2020 14:59 Ответить
Вы знаете почему американцы имеют право владения оружием? Почитайте.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:18 Ответить
Чилі
показать весь комментарий
29.10.2020 20:05 Ответить
Честно говоря я и сам другого способа поломать эту антиукраинскую систему не вижу, правовым путем уничтожить судейско-чиновничью мафию в принципе невозможно.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:26 Ответить
Бляха муха ну перестаньте вы цитировать сливные бачки. Вы говорите хунта а представляете что или кого из истории? Пиночета? Смысл термина не соответствует ходу вашей мысли.

Ху́нта рідше ю́нта (ісп. Junta - рада, від лат. junctus - об'єднаний, пов'язаний) - урядовий орган виконавчої влади в деяких латиноамериканських державах; також назва громадсько-політичних організацій, комісій, об'єднань в Іспанії та країнах Латинської Америки[1][2].

Это россиянам не зачем быть свідомими, ми ж інші 😁🇺🇦👍
показать весь комментарий
29.10.2020 19:43 Ответить
Найбільш корумпованою частиною суспільства є чиновники бо збагатитися вони можуть лише корупційним шляхом і до чесної праці відчувають паталогічну відразу. Чесний бізнесмен не дасть паразитам і ломаного шеляга! Чесний громадянин замість хабаря дасть в морду. Чесний поліцейський таке падло закатує! Злодій - обкраде, бандит - пограбує. Єдиний спосіб боротьби з корупцією в Україні сьогодні - створювати Комітети Лінча на місцях і переслідувати корумпованих тварюк та членів їх родин. Для цього "майдани"! не потрібні - імена, адреси і навіть номера автомобілів та телефонів відомі. Дубасьте. І не треба подаватись в "робін гуди" - хай все здобуте корупційним шляхом згине разом з хапугами!
показать весь комментарий
29.10.2020 14:49 Ответить
Ви реально вірите що почнуться погроми корупціонерів? Українці ще ті тєрпіли, у нас відверті вороги і українофоби спокіно живуть та відверто зневажають українців та Україну, а ми все "зберігаємо спокій та чистимо зброю". При цьому навіть самі відчайдушні з нас готові пожертвувати собою на фронті, або спалити себе на знак протесту проти капітуляції, але не вбити наприклад мертветчука, або коломойшу, чи інших ворогів України.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:24 Ответить
Теоретично така можливість існує. І про це потрібно нагадувати тим які впали в відчай і ладні загубити власне життя на радість кривдникам. Наша історія свідчить що українці мстяться завжди. Переважно в "легкій" і "прихованій" формі - поцуплять, підпалять, побють, шкоду якусь вчинять... Але коли вже дістануть по справжньому ми демонструємо світу таке звірство що кров в жилах стине. Жиди від слова "колівщина", а кацапи від слова "бандерівщина" до цього дня обсцикаються...
показать весь комментарий
30.10.2020 00:52 Ответить
Разруливай, чертяка. Конец безвиза станет концом для тебя, возможно физически
показать весь комментарий
29.10.2020 14:58 Ответить
Клоун, хватит гнать на Пороха. При Порохе судьи сидели и не шевелились(при всех проблемах они себе такого в голову не могли впихнуть). При тебе они с цепи сорвались, вытворяют что хотят. Скоморох, это твоих рук дело. И ничьих других.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:08 Ответить
Самое смешное (как говорится смех сквозь слезы) в этом то, что многие тут пишут про отмену безвиза. да никто отменять безвиз не станет, а Европе заинтересованы в нашей рабочей силе, а вот беспредел ватной судейской мафии портнова-мертветчука это явная угроза государственности Украины.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:19 Ответить
Дай поручение СБУ, собрать голосовавших судей КС в подавале и зажать все их интимные места в тисках
показать весь комментарий
29.10.2020 15:26 Ответить
Созивай людей на Майдан інакше тебе повісять разом з корупціонерами, ворами та зрадниками.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:55 Ответить
Какой народ, такой и президент, такая и страна. Ну да ладно, выбрали уже... причем те же кто сейчас тут больше все истерит.
Если ты мужик, а не ссыкло, возьми свои яйца в кулак, собери своих прихвостней в ВР, дай по шапке, заставь проголосовать измения в Конституцию, разогнать к *****й матери этот окружной, конституционный и прочие суды. У нас народ есть носителем власти, не этот бл****й суд. Т**е народ дал мандат, а ты им платишь по 200 тысяч в месяц. Зарплата минималка в стране 5, а у них 200, за что млять !!!!! Ты можешь ***** хоть раз что-то сделать нормально ?!
показать весь комментарий
29.10.2020 17:59 Ответить
це рішення має два кінці. Перша-захист своїх інтересів та прохачів. Другий-позбавлення Українців безвізового статусу -"українці працювати повинні тільки в Росії". події були сплановані заздалегідь. Тому така секретність. Цей план є частиною керівних вказівок Патрушева. Однак калейдоскоп політики все сплутав. від позорища в Сирії Путін ще якось "заболтал" всіх та від катастрофи вірменів сховатись не вдалось. Росія "в недоумении"- як найкраще в світі озброєння і в такій кількості знищене. Патрушев з Івановим вже не ті, силу набирають Наришкін, Козак, Медведев. Голову Держдуми Володіна, до якого їздили ОПЗЖ, задвигают в назад-в мокшанські болота. Пайщики русского міра Малафєєв,Сурков створюють свої карликові партії. Як писав вчора Незигарь, Кремль страшно незавдоволений Медведчуком - обіцяв "золоті гори" на виборах а вийшло.... а саме ОПЗЖ в стадії поділу на дві частини. В Преза вже почали прокльовуватись другі крила, а тут таке позорище перед Європою. Однак зачекайте, скоро на виході рішення КС по Привату. Бажано його почути як рижий клоун з США ще буде на троні.
показать весь комментарий
29.10.2020 18:06 Ответить
Це просто якесь співпадіння, що одразу після виборів скасували через конституційний суд антикорупційну реформу.
показать весь комментарий
29.10.2020 18:17 Ответить
В якості епіграфа:
«Держава, позбавлена правосуддя, є нічим іншим, лише зграєю розбійників»
Блаженний Августин
IV ст.н.е. Римська імперія.
Наблюдаю вместе с остальными людьми рейвах, поднятый в СМИ относительно попытки государственного переворота ублюдками в бордовых сутанах - так называемыми "судьями" КСУ.
А про двух распоясавшихся ублюдков-юстицек с фамилией Вовк почему уже молчок? За несколько последних месяцев, почувствовав безнаказанность эти 2 врага Украины в сутанах обнаглели настолько, что попытались давать прямые указания своими постановлениями СНБО, КМУ, ВРУ, НАБУ, Генпрокуратуре, СБУ, еще каким-то органам государства. Неважно качество этих органов в данном случае, важен факт открытой узурпации власти какими-то ничтожествами в судейских сутанах от имени Украины.
Был бы у Украины настоящий президент, он бы на следующий, а может и в тот же день издал бы Указ, который начинался бы со слов:
"Я, как гарант Конституции, отвечающий за страну перед Богом и гражданами Украины, вынужден применить экстраординарные меры по ликвидации попытки одной из ветвей власти государственного переворота..." Далее текст о превентивном аресте "судей" КСУ, проголосовавших за подрыв государственного строя, и полного состава апелляционного киевского "суда" во главе с его предводителем П.Вовком. И закончить текст указа словами: "Подписываю этот Указ, осознавая все последствия своего вынужденного шага! История и Украина будущего меня оправдает!"
Сомневаюсь, что нашлось бы много существ, которые не поддержали бы такой указ.
Прекрасно понимаю, что ничего подобного не произойдет, а деградация страны только ускорится.
показать весь комментарий
29.10.2020 18:32 Ответить
Якщо б не ЄС , все так і залишилось би.
показать весь комментарий
29.10.2020 18:42 Ответить
ЗЕвова, зачем эти дешевые финты ушами, эти мансы-шмансы под камеру, эта фальшивая игра на публику в "глубокую озабоченность"? С тобой уже давно настолько все понятно, что аж скучно... Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП - Цензор.НЕТ 7147 Собирай ка ЗЕвова манатки, готовься ехать на ПМЖ к земеле твоей ватной Сивохи, к вечнолигитимному "овощу" всея ЛуганДонии, на мацковскую Рублевку"... Будешь у ботоксного гнома "на йолках" креативить ...
показать весь комментарий
29.10.2020 19:03 Ответить
Ребята, неужели Вы не понимаете, что каждый из этих 11 ***** в МАНТИЯХ взял минимум по 10 лямов баксов и получил ГАРАНТИИ, что ничего им за это не будет. А гарантии дали ПОРТНОВ, КУМ Х#ЙЛА и БОРОДАТАЯ БАБУШКА БЕНЯ.
показать весь комментарий
29.10.2020 19:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 