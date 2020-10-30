Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для неотложной реакции на противодействие борьбе с коррупцией, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", - говорится в сообщении.
"Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Главой государства в Верховную Раду как неотложные", - добавили в ОП.
"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все боле опасными для общества", - заявил Президент.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
Пожалуйста, подождите...
1. Президентской инициативой отменить постановление КС.
2. В ВР создать следственный комитет расследования причин такого постановления КС.
3. Распустить КС и вместо него создать Конституционную палату при Верховном Суде.
4. На время проведения таких реформ обязанности КС возложить на Президента - Гаранта Конституции.
ЗЕбанутый приписдент Гарант?
Давно так не смеялся.
Он и проблеет
Ст. 482 ККУ.
Затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ст. 12 ККУ.
4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Ст. 109 ККУ
1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
P.S. Але тут не Президент, а просто насрано
...тепер Зеленський «терміново» скликає засідання РНБО. «Є загроза національній безпеці».
Так хто зробив все, щоб ця загроза з'явилася? Тепер, коли влада Зеленського спіймала облизня, коли вони фактично ліквідували демократію в країні, коли всі корупціонери безкарні, а вибори множаться на нуль - він буде нам розповідати про «безпеку» та «загрози».
Пане Зеленський, ви і є ця загроза. З вашими «слугами» та договорняками з ОПЗЖ та Коломойськими.
Тепер, коли Україні не довіряє весь світ, коли безвіз летить у прірву, а фінансова допомога зникла як світло в кінці тунелю, він буде нам розповідати і плакатись про «поганих депутатів та суддів».
Як же набрид цей цирк...в якому несе відповідальність той хто обіцяв «посадки навесні».
коли він незаконно розпустив ВР !
...
А ты, Вова, просто пустое место. И все это видят, и ты так себя ведёшь. И полиция - не полиция, а кодло, заслуживаящая самого глубокого неуважения. Вместе с тобой.
Ублюдки ванючие....
Игра Зюзия на поднятие своего рухнувшего рейтинга.
Типа судьи сволочи, а я такой герой - погрожу им пальчиком или даже разгоню, если получится.
И вторая выгода, если сможет разогнать КС. Это ж тот КС, который испонил зюзину просьбу- принял незаконное решение о розпуске Рады. И ему об этом постоянно пеняют. А так не будет этого суда и все может быть все призабудут
Ху́нта рідше ю́нта (ісп. Junta - рада, від лат. junctus - об'єднаний, пов'язаний) - урядовий орган виконавчої влади в деяких латиноамериканських державах; також назва громадсько-політичних організацій, комісій, об'єднань в Іспанії та країнах Латинської Америки[1][2].
Это россиянам не зачем быть свідомими, ми ж інші 😁🇺🇦👍
Если ты мужик, а не ссыкло, возьми свои яйца в кулак, собери своих прихвостней в ВР, дай по шапке, заставь проголосовать измения в Конституцию, разогнать к *****й матери этот окружной, конституционный и прочие суды. У нас народ есть носителем власти, не этот бл****й суд. Т**е народ дал мандат, а ты им платишь по 200 тысяч в месяц. Зарплата минималка в стране 5, а у них 200, за что млять !!!!! Ты можешь ***** хоть раз что-то сделать нормально ?!
«Держава, позбавлена правосуддя, є нічим іншим, лише зграєю розбійників»
Блаженний Августин
IV ст.н.е. Римська імперія.
Наблюдаю вместе с остальными людьми рейвах, поднятый в СМИ относительно попытки государственного переворота ублюдками в бордовых сутанах - так называемыми "судьями" КСУ.
А про двух распоясавшихся ублюдков-юстицек с фамилией Вовк почему уже молчок? За несколько последних месяцев, почувствовав безнаказанность эти 2 врага Украины в сутанах обнаглели настолько, что попытались давать прямые указания своими постановлениями СНБО, КМУ, ВРУ, НАБУ, Генпрокуратуре, СБУ, еще каким-то органам государства. Неважно качество этих органов в данном случае, важен факт открытой узурпации власти какими-то ничтожествами в судейских сутанах от имени Украины.
Был бы у Украины настоящий президент, он бы на следующий, а может и в тот же день издал бы Указ, который начинался бы со слов:
"Я, как гарант Конституции, отвечающий за страну перед Богом и гражданами Украины, вынужден применить экстраординарные меры по ликвидации попытки одной из ветвей власти государственного переворота..." Далее текст о превентивном аресте "судей" КСУ, проголосовавших за подрыв государственного строя, и полного состава апелляционного киевского "суда" во главе с его предводителем П.Вовком. И закончить текст указа словами: "Подписываю этот Указ, осознавая все последствия своего вынужденного шага! История и Украина будущего меня оправдает!"
Сомневаюсь, что нашлось бы много существ, которые не поддержали бы такой указ.
Прекрасно понимаю, что ничего подобного не произойдет, а деградация страны только ускорится.