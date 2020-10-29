За сутки в ВСУ выявили 171 новый случай COVID-19, зафиксирован 15-й летальный случай, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 28 октября, лабораторно подтвержден 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирована еще одна смерть.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 15 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины (г.Львов) 10.10.2020 был госпитализирован в ВМКЦ ОР. Положительный результат ПЦР-теста от 13.10.2020. В связи с ухудшением состояния здоровья 19.10.2020 был переведен в реанимационное отделение. Несмотря на принятые меры 28.10.2020 состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 октября, в ВСУ коронавирусом болеет 1 956 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 932 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 376 человек.

"За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 171 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 55 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 77 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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