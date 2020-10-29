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Новости Политика Украины
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Кулеба о запрете гражданам Украины посещать Беларусь: "Впервые такое слышу. Мне ничего об этом не известно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о запрете гражданам Украины посещать Беларусь:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что ему не известно о запрете украинским гражданам посещать Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Я впервые такое слышу. Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд, и более того, я считаю это крайне-крайне маловероятным сценарием", - отметил Кулеба.

При этом, по словам министра, он не видел заявление посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, что белорусские пограничники принимают меры для недопуска украинцев в эту страну.

"Я бы хотел посмотреть, что именно он дословно заявил ... Мне об этом ничего не известно", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территорию Беларуси не будут пускать граждан Украины, Литвы и Польши, - посол Украины в РБ Кизим

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники Беларуси принимают меры для недопуска украинцев.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно - Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - сказал посол.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - уже министр иностранных дел сменился, а нам всё не разъясняют детали визита Зеленского в Оман. Интересно узнать, Ермака одного в Омане завербовали, или Зеленского тоже? Говорят, что у Ермака псевдоним "Козырь", а какой у Зеленского?
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29.10.2020 11:59 Ответить
так це відомо...вислюк оманький псевдо зе
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29.10.2020 12:10 Ответить
Вони - багатостаночники...Вони вєрбуються всюди,де тільки можна...Навіть у Великобританіі пішов у МІ-8 пропонувати послуги...Інакше якої холєри президенту пертись у військову розвідку чужої держави?..
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29.10.2020 13:35 Ответить
 
 