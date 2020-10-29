Кулеба о запрете гражданам Украины посещать Беларусь: "Впервые такое слышу. Мне ничего об этом не известно"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что ему не известно о запрете украинским гражданам посещать Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Я впервые такое слышу. Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд, и более того, я считаю это крайне-крайне маловероятным сценарием", - отметил Кулеба.

При этом, по словам министра, он не видел заявление посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, что белорусские пограничники принимают меры для недопуска украинцев в эту страну.

"Я бы хотел посмотреть, что именно он дословно заявил ... Мне об этом ничего не известно", - сказал Кулеба.

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Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники Беларуси принимают меры для недопуска украинцев.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно - Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - сказал посол.