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КС (2131) Новиков (246) электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков

Конституционный Суд не защищает Конституцию, а отстаивает только свои собственные интересы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель НАПК Александр Новиков сообщил в интервью Transperancy International Ukraine.

"В случае принятия нового закона Конституционный Суд подтвердит свое решение, поэтому без изменения состава КС, все, что мы сделаем, даже если примем все рекоммендации, ситуацию кардинально не изменит... Я бы оценивал, если останется назначенный Януковичем глава суда, тот же состав КС, как 100% вероятность отмены нового закона", - сказал Новиков.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Топ комментарии
+9
...всего-то и делов Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6182
Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6024
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29.10.2020 11:34
+7
Ну вот и кранты твоему зеле настали -дело уже идёт на дни,если кто то за него ,чудом,ситуацию не разрулит...
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29.10.2020 11:37
+5
Так это в силах зекретина,но оно этого не сделает...оно даже не понимает,что его вот вот уберут,т к ему этого не сообщают-какое там изменение состава КС,это ж надо быть президентом,а не сцикливым,тупым щенячим дерьмом
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29.10.2020 11:34
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Ну вот и кранты твоему зеле настали -дело уже идёт на дни,если кто то за него ,чудом,ситуацию не разрулит...
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29.10.2020 11:37 Ответить
Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков - Цензор.НЕТ 8772
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29.10.2020 21:47 Ответить
"Вообще" у кацапів є свої сайти з доменами "сру.", ти "чё заблудился?" потенційний 200-й.
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29.10.2020 12:07 Ответить
типа твои выпускники трускавца лучше )
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29.10.2020 12:52 Ответить
Пішли нах.р! Без ліквідації КСУ, а не без зміни складу.
Цей суд має бути ліквідований раз і на завжди. Конституція це Божі заповіді. Вона має бути адаптивна, змінюватись під суспільство, відповідати реаліям. А ми що маємо? Головний Закон, до якого напхали популізму і орган, що робить усе, щоби залишити все як є?
Вам так, потрібний інший склад. Владі завжди потрібний склад, який буде під неї прогибатись. Визнавати 3-ти строки, перетворювати державу із парламентско-президентської у чисто президентську і багато чого іншого, а народу України цей КСУ нах.р не потрібний, в принципі, як і ви усі...
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29.10.2020 11:34 Ответить
Конституція це не Божі заповіді
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29.10.2020 11:40 Ответить
...всего-то и делов Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6182
Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6024
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29.10.2020 11:34 Ответить
Так это в силах зекретина,но оно этого не сделает...оно даже не понимает,что его вот вот уберут,т к ему этого не сообщают-какое там изменение состава КС,это ж надо быть президентом,а не сцикливым,тупым щенячим дерьмом
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29.10.2020 11:34 Ответить
Такий гармидер у судовій системі тільки у нас можливий. Україну знищують.
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29.10.2020 11:41 Ответить
Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 4155
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29.10.2020 11:59 Ответить
Рыцари хаоса из ордена деградации...весело Вам ? Еще 100 лет на положении рабов.

Несостоявшееся государство, или провалившееся государство (англ. failed state) - термин, применяемый для обозначения государства, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.
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29.10.2020 12:16 Ответить
да нынешний состав рады может поменять только шило на мыло..., где они возьмут честных и адекватных судей, а не зажравшихся от своей безнаказанности продажных ублюдков, они все везде одинаковые и выбирают их такие же как они сами продажные ублюдки, это бег по кругу, а страна теряет время, силы и людей...
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29.10.2020 12:17 Ответить
Разве что из какой-нибудь Англии выпишут... Но хрен они на такое пойдут
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29.10.2020 12:25 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас".(...) При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. (...) Власть не осуществляющая свои функции должна уйти. Хроника
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29.10.2020 12:25 Ответить
Я вчора вже писав, що із 15 судей КС 2 призначались при каденції яника, ще двоє - в березні 14-го року по квоті парламенту (парламент, де більшість була ПР).
9 суддів були призначені за Порошенка, і ще двоє в листопаді минулого року по квоті З'їзду Суддів.
Виходить, що найбільший вплив на КС має Порошенко і, на мою думку, саме Порошенко має нести відповідальність за призначення на посади людей, що явно працюють проти держави.
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29.10.2020 13:40 Ответить
Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков - Цензор.НЕТ 7787
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29.10.2020 21:45 Ответить
оли ти вже нажерешся, гнидо? може за поребрик, на паРашу, де твоi куратори?

Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков - Цензор.НЕТ 8249
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29.10.2020 21:45 Ответить
 
 