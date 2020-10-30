Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный Суд не защищает Конституцию, а отстаивает только свои собственные интересы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель НАПК Александр Новиков сообщил в интервью Transperancy International Ukraine.
"В случае принятия нового закона Конституционный Суд подтвердит свое решение, поэтому без изменения состава КС, все, что мы сделаем, даже если примем все рекоммендации, ситуацию кардинально не изменит... Я бы оценивал, если останется назначенный Януковичем глава суда, тот же состав КС, как 100% вероятность отмены нового закона", - сказал Новиков.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Цей суд має бути ліквідований раз і на завжди. Конституція це Божі заповіді. Вона має бути адаптивна, змінюватись під суспільство, відповідати реаліям. А ми що маємо? Головний Закон, до якого напхали популізму і орган, що робить усе, щоби залишити все як є?
Вам так, потрібний інший склад. Владі завжди потрібний склад, який буде під неї прогибатись. Визнавати 3-ти строки, перетворювати державу із парламентско-президентської у чисто президентську і багато чого іншого, а народу України цей КСУ нах.р не потрібний, в принципі, як і ви усі...
Несостоявшееся государство, или провалившееся государство (англ. failed state) - термин, применяемый для обозначения государства, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас".(...) При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. (...) Власть не осуществляющая свои функции должна уйти. Хроника
9 суддів були призначені за Порошенка, і ще двоє в листопаді минулого року по квоті З'їзду Суддів.
Виходить, що найбільший вплив на КС має Порошенко і, на мою думку, саме Порошенко має нести відповідальність за призначення на посади людей, що явно працюють проти держави.