Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков

Конституционный Суд не защищает Конституцию, а отстаивает только свои собственные интересы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель НАПК Александр Новиков сообщил в интервью Transperancy International Ukraine.

"В случае принятия нового закона Конституционный Суд подтвердит свое решение, поэтому без изменения состава КС, все, что мы сделаем, даже если примем все рекоммендации, ситуацию кардинально не изменит... Я бы оценивал, если останется назначенный Януковичем глава суда, тот же состав КС, как 100% вероятность отмены нового закона", - сказал Новиков.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.