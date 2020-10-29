Ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины, - глава МИД

Ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины, лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году. Ситуация намного сложнее. Безопасность Украины является результатом комплекса факторов. Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники нашего государства", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, очевидно, что запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть, и МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий. В частности Кулеба отметил, что планируются новые визиты и подписание новых контрактов, способствующих наращиванию сил и гарантий.

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