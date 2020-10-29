Ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины, - глава МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины, лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году. Ситуация намного сложнее. Безопасность Украины является результатом комплекса факторов. Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники нашего государства", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.
По его словам, очевидно, что запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть, и МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий. В частности Кулеба отметил, что планируются новые визиты и подписание новых контрактов, способствующих наращиванию сил и гарантий.
Пожалуйста, подождите...
сил недостаточно для защиты страны, между тем как страна, защищаемая народом,
непобедима" - Наполеон. Но как показали события 2014-2020 г.г.,очень много уклонистов (Зеленский в их числе) и дезертиров. Поэтому исходя из реалий для
защиты суверенитета страны необходимо крепить ВСУ. Военная техника будущего -
роботизированные боевые машины и солдаты
- роботы. Передовые технологии - залог победы в войнах.