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Новости Политика Украины
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Ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины, - глава МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины, - глава МИД

Ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины, лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой  на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году. Ситуация намного сложнее. Безопасность Украины является результатом комплекса факторов. Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники нашего государства", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, очевидно, что запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть, и МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий. В частности Кулеба отметил, что планируются новые визиты и подписание новых контрактов, способствующих наращиванию сил и гарантий.

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ти нулевий ***********..лапти в руки і давай топ топ отсюда..репу сеять.
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29.10.2020 11:55 Ответить
"Военных
сил недостаточно для защиты страны, между тем как страна, защищаемая народом,
непобедима" - Наполеон. Но как показали события 2014-2020 г.г.,очень много уклонистов (Зеленский в их числе) и дезертиров. Поэтому исходя из реалий для
защиты суверенитета страны необходимо крепить ВСУ. Военная техника будущего -
роботизированные боевые машины и солдаты
- роботы. Передовые технологии - залог победы в войнах.
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29.10.2020 12:01 Ответить
Коли війна вривається у двері - не захистять слова й печатки на папері...
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29.10.2020 12:11 Ответить
Кулеба, треба було таке заявити перед зеленським опоросом!
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29.10.2020 12:16 Ответить
Хто порушив договір то він цим автоматично звільняє другу сторону від зобов'язань. Тому не треба міністру брехати, коли США, РФ, Англія, Франція, Китай не виконали Будапештських гарантій то Україна повинна відновити свою ядерну зброю, оскільки світ поринув в хаос і немає гарантії, що сильні країни ядерного клубу не захочуть стерти з лиця землі країни, які не мають ядерної зброї.
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29.10.2020 13:04 Ответить
Ну це загальновідома річ,що жоден документ ніколи нічого не гарантував...Безпеку гарантує лишень сила..."Сила дає право" - так записано в "Протоколах сіонських мудреців"...
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29.10.2020 13:26 Ответить
 
 