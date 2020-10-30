Зеленский потребовал от судей КС объяснений о причинах принятия спорных решений, - советник Ермака Подоляк
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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от судей Конституционного суда Украины вразумительных пояснений о причинах принятия Конституционным судом Украины последних спорных резонансных решений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк.
"Еще вчера Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) буквально потребовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались при принятии столь спорных решений. Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешен быстро и эффективно", - отметил советник главы ОП.
Подоляк отметил, что последние решения Конституционного Суда, мягко говоря, удивляют: "Это ведь не просто отдельные вызовы сложившемуся общественному консенсусу в части декларирования доходов. Скорее нужно говорить о том, что Конституционный суд решил самостоятельно пересмотреть новый общественный договор в стране, который предполагает нулевую терпимость к любым непрозрачным форматам в государственном управлении. И вернуть нас к старым временам, когда топ-коррупция доминировала в государстве".
По словам советника Ермака, никто не ожидал, что Конституционный Суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, "вдруг в считанные дни превратится в агрессивного политического игрока".
При этом Подоляк указал, что у президента Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.
"Среди них - специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент - специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию", - объяснил Подоляк.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Всі бандити, корупціонери та злодії у владі можуть спати спокійно.
Бюджет з дірою у 300 ярдів.
Розікрали коронавірусний фонд.
Перед Путіним прогинаються та виконують всі його забаганки.
Гуманітарна політика - просрана,
міжнародна підтримка - втрачена, безпекова складова - нівельована.
Треба визнати, за такий короткий термін, так швидко все проє..ти - це треба вміти !!
Зеля , іди геть , поки ноги носять !!
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
Раз ты ни на что другое не способен.
Идиот....
Тьфу, как же он достал, зелёное чмо.
Игра Зюзия на поднятие своего рухнувшего рейтинга.
Типа судьи сволочи, а я такой герой - погрожу им пальчиком или даже разгоню, если получится.
И вторая выгода, если сможет разогнать КС. Это ж тот КС, который испонил зюзину просьбу- принял незаконное решение о розпуске Рады. И ему об этом постоянно пеняют. А так не будет этого суда и все может быть все призабудут
Це повна передача влади в країні злодюгам і хапугам.
Зе уже ніякої ролі в цьому питанні не грає.
Президент потребовал объяснений о причинах принятия решения от судей Конституционного Суда !!!
Мне это решение тоже, мягко говоря, не нравится. Я согласен с отдельным мнением судьи Головатого (почитайте, хорошо написано). Но КТО ТЫ ТАКОЙ, чтобы требовать отчёта от судей КСУ о мотивах принятия решений ????? Бери решение и читай, там мотивы написаны. (а если есть закадровые, то и так не скажут).
КСУ повыделывался, а Президент ещё хуже усугубляет и без того идиотскую ситуацию . . .
Закон срочно принимайте для исправления проблемы, а не "на ковёр" судей вызывайте. Сейчас только вой поднимется о наступлении на независимость суда. Обосрались с решением, а теперь ещё нам предлагают обосраться с последствиями ситуации.
А ещё надо подумать над корректировкой норм рассмотрения дел КСУ на будущее. Наверное надо поговорить о следующих аспектах :
1. Изменения в Конституцию Украины, чтобы передать эти полномочия Большой Палате Верховного Суда (временно увеличить штат, включив судей КСУ в её состав, а потом естественным путём он уменьшится - отставки, пенсии . . .). Потому что ситуация, когда ВП ВС говорит одно, а КСУ - противоположное уже достала. Два высших судебных органа дискредитируют друг друга. Особенно ржачно будет, если КСУ отменить ВП ВС как институт (такое дело тоже рассматривается). Выйдет, что 3 года Верховный Суд вне закона решения принимал. При Януковиче в 2010 такое уже было, когда отменили полномочия Верховного Суда Украины по повторной кассации (которые он 10 лет осуществлял именем Украины !)
2. Надо установить предельный срок для обращение в КСУ по поводу неконституционности того или иного нормативного акта. Скажем 3 месяца. Чтобы через кучу лет не ставить под сомнение кучу правоотношений
3. В связи с этим следующий вопрос - вопрос конституционности закона или другого нормативного акта не может рассматриваться КСУ дольше, чем 1-2 месяца с момента открытия производства. На решение вопроса об открытии тоже 5 дней отводить с момента регистрации матриалов в суде. А то откладывают вопросы в долгий ящик "до смены власти" и потом, после изменений политической конфигурации как чёрт из табакерки выскакивают разные вопросы, по которым страна ушла уже далеко вперёд.
4. В связи с этим также ещё вопрос - чтобы признанные неконституционными нормативные акты теряли силу не с момента решения суда, а с момента издания. И чтобы их последствия могли быть пересмотрены (независимо от того, как далеко зашли те или иные вопросы, потому что сейчас ревизия допускается, если соответствующие судебные решения по спорам, где применён этот нормативный акт "ещё не выполнены"). Раз неконституционно - то поворачивай назад всё.
В качестве компенсатора - если судья КСУ при открытии дела видит явное несоответствие нормативного акта Конституции, чтобы мог останавливать его действие на эти 1-2 месяца, пока рассмотрение идёт, чтобы вопрос не зашёл далеко и не наделал беды. Ну, не сам останавливать (а то политический беспредел начнётся), а коллегие в 3-5 судей (Сенатами ихними, палатами или как они там называются).
Тогда был бы порядок - единый судебный орган на самом верху, чтобы не было разнобоя + ограничение сроков рассмотрения таких вопросов, чтобы призраки прошлого не догоняли неожиданно страну. Большая Палата Верховного Суда зарекомендовала себя хорошо (юристы высокого уровня и репутация +/- нормальная), они бы с этим справились нормально и таких скандалов бы не было, думаю.
Его же тут же обвинят в давлении на конституционный суд!
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Обратите внимание, даже не советник Зеленского об этом сообщает. Какой то мутный ермак из ниоткуда управляет страной. Подозреваю, Нелоха не ставят в известность ,что они делают. Единственное спасение для Зеленского это записать видосик, где он говорит, что подает в отставку.
Был бы у Украины настоящий президент, он бы на следующий, а может и в тот жн день издал бы Указ, который начинался бы со слов:
"Я, как гарант Конституции, отвечающий за страну перед Богом и гражданами вынужден применить экстраординарные меры по ликвидации попытки одной из ветвей власти государственного переворота..." Далее текст о превентивном аресте "судей" КСУ, проголосовавших за подрыв государственного строя и полного состава апелляционного киевского "суда" во главе с его предводителем П.Вовком. И закончить текст указа словами: "Подписываю этот Указ, осознавая все последствия своего вынужденного шага! История и Украина будущего меня оправдает!" Сомневаюсь, что нашлось бы много существ, которые не поддержали бы такой указ.
Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента 19.10.2020
(с) "_Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд."
вiслюк? хто тобi такий текст написав?
ЗЕЛЮ - ГЕТЬ!!!
Визнано його вибори нелігітимними через низьку явку виборців. Адже не набралось 50% а в реаліїї тільки 47%!!!