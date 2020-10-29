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Кулеба: Пострадавшие от нападения акулы в Египте украинцы получают от МИД необходимую помощь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Кулеба: Пострадавшие от нападения акулы в Египте украинцы получают от МИД необходимую помощь

Посольство Украины в Египте держит на контроле дело о нападении на украинских туристов акулы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в Египте держит это дело на контроле, поддерживает постоянную связь с родными пострадавших, администрацией медицинского учреждения, в котором находятся пострадавшие, и туроператором", - отметил Кулеба.

По его словам, пострадавшие граждане получают от МИД всю необходимую поддержку и помощь.

Министр призвал украинцев соблюдать правила поведения в странах-пребывания.

"Не могу не воспользоваться случаем, чтобы не призывать украинских граждан, которые выбирают туризм за рубежом, соблюдать четко правил стран-пребывания. Если что-то запрещено официально, то не надо искать обходные пути, чтобы насладиться нарушением запрета. Потому что нарушение таких запретов может иметь трагические последствия", - сказал Кулеба.

По его словам, снорклинг и такой вид подводного плавания, которым воспользовались украинские туристы, в Египте запрещены.

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Напомним, 25 октября во время отдыха в Египте семья украинских туристов пострадала от нападения акулы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенок потерял часть руки.
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Несколько лет назад акула в купальной зоне пляжа отеля туристку из Германии убила.
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29.10.2020 11:42 Ответить
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинская семья, которая пострадала от нападения акулы в Египте, занималась подводным плаванием на запрещенной территории.Источник: https://censor.net/ru/n3227395
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29.10.2020 12:04 Ответить
Вони пірнали з чогось пливучого подалі від берега. Акули вдень до берега не підходять, а подалі від берега - їх скільки завгодно. І акула - це не жарти, а хижак.
"Красное море,
Акулья уха..." (с)
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29.10.2020 14:47 Ответить
а тепер ми їм допомогу?
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29.10.2020 15:24 Ответить
 
 