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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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Глава Окружного админсуда Киева Вовк второй раз не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения, - Антикоррупционный суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Окружного админсуда Киева Вовк второй раз не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения, - Антикоррупционный суд

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в создании преступной организации и захвате власти главе Окружного административного суда Павлу Вовку отложили во второй раз.

29 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники второй раз не явились в суд", - отметили в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пленки Вовка: судья ОАСК не явился в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения

Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020 г.

Глава Окружного админсуда Киева Вовк второй раз не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения, - Антикоррупционный суд 01

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Топ комментарии
+18
Импотенты, поцелуйте его в зад.
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29.10.2020 11:53
+15
він плює на цій суд....мразота нічого не боїться
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29.10.2020 11:51
+8
Кому ж ещё ложить на Закон как не нашим "судьям".
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29.10.2020 12:05
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29.10.2020 11:51 Ответить
Буде він 15 років сидіти в пліснявій камері.
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29.10.2020 11:53 Ответить
брехня, есть вип-камерьі для не простьіх людей
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29.10.2020 12:05 Ответить
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 5356
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29.10.2020 12:11 Ответить
Та не буде він сидіти. Суддя суддю ніколи не посадить.
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29.10.2020 12:13 Ответить
він плює на цій суд....мразота нічого не боїться
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29.10.2020 11:51 Ответить
Импотенты, поцелуйте его в зад.
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29.10.2020 11:53 Ответить
Зеля сказал: "Пацан не бойся." Пацан и не боится, закон же только для для зелохов.
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29.10.2020 11:58 Ответить
Прокурор подає клопотання про привід підозрюваного, і на підставі ухвали його привезуть до суду за шкірку. В чому проблема?
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29.10.2020 11:59 Ответить
Судья - неприкасаемая особа, силой нельзя.
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29.10.2020 12:02 Ответить
после этого, вовку позвонит минимум человек 10 из бывшей рыговской компании, которые скажут, что вовке пора сматывать удочки! в тот же день он будет загорать на омане
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29.10.2020 12:03 Ответить
Коли? Такими темпами, тоді, як рак свисне.....Бачили вже двамантових, оніщенків, тисячі... Одно кодло, - просто дурака валяють щоб народ не запитував; "Де наші гроші.....? чому немає конфіскацій?....
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29.10.2020 12:41 Ответить
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 913 Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9697
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29.10.2020 12:01 Ответить
Молния!!! Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
- Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата, - сообщается на сайте НАПК.
Дело в том, что Конституционный суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.
Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.
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29.10.2020 12:01 Ответить
не понятно кто в стране рулит)) или беня или ***** позвонило, с этими "судьями" в стране полный хаос, с сегодняшнего дня всё награбленное не нужно оформлять на бабушек и кумовей, судьи порешали этот вопрос.
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29.10.2020 12:34 Ответить
Тут я вижу единственную возможную меру присечения, - высшую меру социальной защиты общества от таких, как он, и прочих слуг народа.
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29.10.2020 12:02 Ответить
пострелять сук..иначе пропаде украіна
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29.10.2020 12:13 Ответить
Станьте на колени, и попросите его прийти !
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29.10.2020 12:04 Ответить
Кому ж ещё ложить на Закон как не нашим "судьям".
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29.10.2020 12:05 Ответить
Какой законопослушный судья.
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29.10.2020 12:05 Ответить
терпець урвався
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29.10.2020 12:07 Ответить
Судья Вовк - преступник. Отправить за ним отряд спецназа, выломать двери с ОАСК, положить мордой в землю охрану. Найти эту тварь Вовка, публично положить мордой в землю, надеть наручники и силой доставить в Суд.
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29.10.2020 12:07 Ответить
Так об*явіть облаву! Досить вже спецназу СБУ тюль тягати по ринку, нехай вже вовків ловлять.
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29.10.2020 12:11 Ответить
а так можно?????????????
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29.10.2020 12:11 Ответить
вихід е пристрелити ту собаку..тай того кто його туда рекомендовав.
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29.10.2020 12:12 Ответить
Да это показатель беззакония в стране нет законов просто джунгли во главе маугли вот и животные судейские и ложат на все и на всех
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29.10.2020 12:13 Ответить
з головою мафії в державі ніхто не справиться бо він вигідний владі
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29.10.2020 12:13 Ответить
Он неизлечимо болен! Его срочно нужно записать на прием к "личному киллеру" .. иначе никак.
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29.10.2020 12:20 Ответить
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2822
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29.10.2020 12:22 Ответить
А не пробовали так - ваша ЧЕСТЬ не изволите потратить на нас Ваше драгоценнейшее время и явиться когда будет удобно вашей ЧЕСТИ к нам. Может так придет.
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29.10.2020 12:35 Ответить
Честь?!!! Яка в луя честь. Не честь а мразь.
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29.10.2020 15:01 Ответить
По цих статтях до Вовка що потрібно приєднати КС.
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29.10.2020 12:37 Ответить
Ну так спецназ вызивайте.и притащите его в суд!дебилоиды
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29.10.2020 13:09 Ответить
якщо не почнеться тотальна ліквідація судівсько-прокурворського лайна,країні-кінець,мінімум розвал.
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29.10.2020 13:17 Ответить
1791- 2 поправка США.... нам до Европы как до марса на маршрутке
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31.10.2020 17:00 Ответить
А в розшук та примусово слабо?
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29.10.2020 14:41 Ответить
 
 