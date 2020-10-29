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Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД

По состоянию на 29 октября открытыми или относительно открытыми для граждан Украины являются 59 стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас открытыми или относительно открытыми странами, в которые пускают украинских граждан,  являются 59. С прошлого брифинга, который состоялся 13 октября, в список добавилась еще одна страна - Узбекистан", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что из-за пандемии COVID-19, которая бушует во всем мире, возможностей для путешествий все меньше.

"МИД продолжает работать над тем, чтобы возможности въезда граждан Украины в другие страны мира расширялись", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о запрете гражданам Украины посещать Беларусь: "Впервые такое слышу. Мне ничего об этом не известно"

Он напомнил, что на сайте МИД функционирует интерактивная карта, где можно узнать все детали о возможности и условиях въезда и транзита для граждан Украины в ​​любую страну.

Так, для украинцев разрешен въезд в такие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия, Гана, Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 29 октября лабораторно подтверждено 370 417 случаев COVID-19, из них за сутки - 7342.
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Топ комментарии
+4
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29.10.2020 11:51
+3
Вау!!!!!!! Узбекістан!!!!! Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 3199
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29.10.2020 11:56
+3
Хоть насильно завозить не будут?
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29.10.2020 11:58
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29.10.2020 11:51 Ответить
А Зеля не хочет свалить в Узбекистан, вместе со своей ЗЕшоблой? Пока открыто что-то кроме Ростова?
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29.10.2020 11:55 Ответить
Вау!!!!!!! Узбекістан!!!!! Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 3199
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29.10.2020 11:56 Ответить
Хоть насильно завозить не будут?
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29.10.2020 11:58 Ответить
Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 5019
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29.10.2020 11:59 Ответить
во Франции сегодня голову женщине отрезали.. В Ницце.
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29.10.2020 12:03 Ответить
Сайфулло ******, подозреваемый в убийстве восьмерых человек на улицах Нью-Йорка, переехал в США в 2010 году из Узбекистана, получив грин-карту в лотерее.

Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 1100
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29.10.2020 12:06 Ответить
ну вот Трамп же и хочет приостановить грин-карты для мусульман
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29.10.2020 12:07 Ответить
Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 2339
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29.10.2020 12:02 Ответить
теперь что, все айзики домой уедут ? или ещё больше прибудет ?
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29.10.2020 12:03 Ответить
Согласно данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
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29.10.2020 12:07 Ответить
и что они тогда все тут делают ? наверное свой большой узбекский доход у нас тратят ...
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29.10.2020 13:14 Ответить
Во избежании двойного налогообложения, их доход в Украине не облагается налогом.
По общему правилу, если международным договором, согласие на обязательность применения которого предоставлено Верховной Радой, установлены иные, нежели НК, правила, то применяются правила международного договора (п. 3.2 НК).
Правила международных договоров, касающиеся налогообложения доходов нерезидентов, применяются путем (п. 103.1 НК):
освобождения дохода от налогообложения;
уменьшения ставки налога (по сравнению со ставкой НК);
возврата нерезиденту разницы между уплаченной суммой налога и суммой, рассчитанной по международному договору (процедура прописана в п. 103.11-103.14 НК).

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/commerce-12-nalogi-i-otchetnost-10-obshhie-principy-nalogooblozheniya-doxodov-fizlic-nerezidentov
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29.10.2020 13:35 Ответить
бо росіянцям туди ближче чим в європу.
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29.10.2020 12:06 Ответить
не бачу ни однієї европейської країни....
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29.10.2020 12:06 Ответить
В ЄС вважають рішення КСУ підставою для тимчасового призупинення безвізу
Зелёные человечки уже в Киеве.
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29.10.2020 12:09 Ответить
Шах и мат вам ,украинцы без психического заболевания Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 731
Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 654
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29.10.2020 12:12 Ответить
Хотел на рынке урюка купить, но теперь точно слетаю в Узбекистон и куплю свежего.
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29.10.2020 12:17 Ответить
Ну наконец~то!!!
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29.10.2020 12:36 Ответить
Это как раз то событие, о котором нужно молчать в тряпочку (чтоб не позорится), а не кричать как о "великом достижении"! Осталось только с туркменбаши и пухлым кимом заключить безвиз! Для громадян України вже відкрито 59 країн, до списку додався Узбекистан, - МЗС - Цензор.НЕТ 9944
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29.10.2020 12:52 Ответить
Як тут не згадати відому пісню Висоцького "открыли все,но мне туда не надо"...Нафіг мені Узбекистан,коли я можу поїхати лишень в Куровичі,двадцять км від Львова...До тещі за бульбою...
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29.10.2020 13:14 Ответить
Я ничего не понял. Что значит "вьезд разрешен"? А что,был запрещен? Или журналисты имелитв виду безвизовый вьезд? Так, что ужетв Британию без визы можно?
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29.10.2020 19:12 Ответить
А БОЛГАРИЯ? Это когдаж туда вьезд открыли? Значит 30 лет туда ездили без разрешения, ужас!
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29.10.2020 19:16 Ответить
 
 