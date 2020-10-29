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СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя поддельные документы.

СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов ЛНР, участвовавшего в боевых действиях против сил АТО 01
Фото: сайт СБУ

Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста "ЛНР", находящегося в общегосударственном розыске. ФОТОрепортаж

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ проверяется информация о возможном несанкционированном вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.

Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
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Топ комментарии
+39
_Это не террорист, тупорылые идиоты! Это коллаборант и боец вооружённых сил оккупанта. На Украину напали не террористы какие-то - кретины! - а расия! И война у нас - с расией!
Мудаки тупые! Писаки, *****...
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29.10.2020 12:12
+25
зачем их ловить СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО - Цензор.НЕТ 772? Все равно очередной судейка отпустит врагов на свободу? Причем "именем Украины" СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО - Цензор.НЕТ 213. Ловить надо судей и их судить
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29.10.2020 12:12
+17
ничего вы не понимаете, это "новое лицо"
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29.10.2020 12:09
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ничего вы не понимаете, это "новое лицо"
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29.10.2020 12:09 Ответить
Три дня ходил по Крещатику и размахивал флагом ДНР...
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29.10.2020 12:21 Ответить
и таких в Украине сотни ! СБУ нюх потеряло !!!!
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29.10.2020 13:02 Ответить
и замазанное..ну что бы после суда ... через год а то и раньше не встретил на киевских улицах!!!
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29.10.2020 14:10 Ответить
а как он границу пересек??????????
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29.10.2020 12:09 Ответить
какую, там везде поребрик.
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29.10.2020 12:11 Ответить
Текст читайте:"поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя поддельные документы".
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29.10.2020 12:52 Ответить
И будет шляться по Киеву и горланит гимн *********
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29.10.2020 12:13 Ответить
ещё извинения принесут и наградят))
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29.10.2020 12:14 Ответить
На обмен таксиста?
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29.10.2020 12:11 Ответить
И нафиг это было делать? Суд все равно отпустит.
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29.10.2020 12:12 Ответить
зачем их ловить СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО - Цензор.НЕТ 772? Все равно очередной судейка отпустит врагов на свободу? Причем "именем Украины" СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО - Цензор.НЕТ 213. Ловить надо судей и их судить
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29.10.2020 12:12 Ответить
_Это не террорист, тупорылые идиоты! Это коллаборант и боец вооружённых сил оккупанта. На Украину напали не террористы какие-то - кретины! - а расия! И война у нас - с расией!
Мудаки тупые! Писаки, *****...
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29.10.2020 12:12 Ответить
Це той випадок коли три в одному. То москалі зі своєю збоченою уявою про навколищній світ таке намутили.
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29.10.2020 13:53 Ответить
советником к зе, срочно!! там таких любят. не справится с развалом Украины- поменяют на лугандонского таксиста.
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29.10.2020 12:13 Ответить
Сперва воевал, убивал, калечил, потом решил у нас деньжат подзаработать, они же наши люди.
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29.10.2020 12:13 Ответить
Блин, у всех у них украинские паспорта и биометрические . Только вот не повезло им, что Европа закрыта . Самое время отлавливать
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29.10.2020 12:13 Ответить
Кстати надо Кравчука из ТКГ Выгнать
СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО - Цензор.НЕТ 9100
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29.10.2020 12:15 Ответить
А над кем тогда ухахатываться будем?
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29.10.2020 12:19 Ответить
Странно, но 2019 года они откровенно бздели сюда соваться.
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29.10.2020 12:14 Ответить
Може він переїхав "зшивати" країну? А серед абітурієнтів з Донбасу не пробували перевірити? Там подібні типи можуть знайтися, не тільки сцикуни на меморіали.
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29.10.2020 12:16 Ответить
Ясно шо это гандон и заслуживает подвесить его за причиндалы. Но часть украинских судей являются большими врагами Украины и заслуживают высшей меры.
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29.10.2020 12:17 Ответить
тут другое интересно.
вести его будет "Департамент надзора по уголовным производствах о преступлениях совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора."

так шо у нас не война,не сепаратисты-террористы,а вооруженные конфликтеры...
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29.10.2020 12:21 Ответить
шо вы говорите, а сколько таких еще как он, по Киеву бегает, пока сбу борется с турецкими торговцами тканями...
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29.10.2020 12:24 Ответить
Уменя вопрос к ТЕМ ЧТО ЗАХВАТИЛИ БОЕВИКА.Скольких посадили???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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29.10.2020 12:25 Ответить
Вопрос:
Как этот террорист вобще доехал до Киева, если о нем все было известно СБУ?
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29.10.2020 12:29 Ответить
поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя поддельные документы. (с)
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29.10.2020 12:53 Ответить
кудись у владу призначать?
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29.10.2020 12:31 Ответить
Не знаю как на этот раз. Но был бы Луценко ген прокурором отпустили бы через 3-4 месяца.
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29.10.2020 12:31 Ответить
не кизди, вонючая идиотина! до 2019 они сюда боялись сунутся на пушечный выстрел!
сейчас их принимают за милую душу, потому как таких коллаборантов как ты во власти пруд-пруди
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29.10.2020 14:17 Ответить
А почему молчок об обысках в Нацкорпусе и Азове, который поризошел в обход Авакова и Бенедиктовой?
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29.10.2020 12:38 Ответить
Эти бандиты не боятся ничего за любые преступления потому,что их обменяют.Наглые.И пока наши там,вариантов у нас нет.
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29.10.2020 12:43 Ответить
ему ниче не грозит, зелох отдаст по первому требованию
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29.10.2020 12:47 Ответить
відпустять,максимум штраф заплатить,гривень 500."за підробку документів"🤔😕
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29.10.2020 12:55 Ответить
ku*wa. чому обличчя злодюжок-циганок показують, а цього виродка ні?
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29.10.2020 12:56 Ответить
Дошел таки до Киева, *****. Не за три дня, но таки дошёл.
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29.10.2020 13:22 Ответить
Фух, всего лишь сепар? А то я думал уже нелегальные торговцы тканями на Киев напали.
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29.10.2020 13:25 Ответить
да ладно вам, он ментально сближаться к Зеле приехал, а вы-наручники...
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29.10.2020 13:30 Ответить
СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО.

СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО - Цензор.НЕТ 8171 Круто! Але читаємо дальше :

Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/n3227867

СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО - Цензор.НЕТ 874 СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО - Цензор.НЕТ 1947 СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО - Цензор.НЕТ 6444 Так це ж замком ремроти ... У яких бойових діях він міг брати участь ?

СБУ би ще хліборіза чи повара затримала "з їхньою бойовою зброєю" ...
Їдьте краще на 7-й кілометр курдів та в'єтнамців шмонати - може з тисячі якогось шпигуна виловите СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО - Цензор.НЕТ 8464
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29.10.2020 14:33 Ответить
Стаханов: читай Кадиевка.
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29.10.2020 17:28 Ответить
За не виконання завдання....розстріл! А без жартів,ще один доказ того,що Київ наводнений диверсантами різного напрямку. Може хто не згоден?
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28.02.2021 17:34 Ответить
 
 