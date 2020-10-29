СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО. ФОТО
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Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.
Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя поддельные документы.
Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ проверяется информация о возможном несанкционированном вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.
Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Мудаки тупые! Писаки, *****...
вести его будет "Департамент надзора по уголовным производствах о преступлениях совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора."
так шо у нас не война,не сепаратисты-террористы,а вооруженные конфликтеры...
Как этот террорист вобще доехал до Киева, если о нем все было известно СБУ?
сейчас их принимают за милую душу, потому как таких коллаборантов как ты во власти пруд-пруди
Круто! Але читаємо дальше :
Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/n3227867
Так це ж замком ремроти ... У яких бойових діях він міг брати участь ?
СБУ би ще хліборіза чи повара затримала "з їхньою бойовою зброєю" ...
Їдьте краще на 7-й кілометр курдів та в'єтнамців шмонати - може з тисячі якогось шпигуна виловите